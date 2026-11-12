Lời dặn năm xưa của người bố và hành trình đưa liệt sĩ trở về quê nhà

Lời hẹn trở về sau gần nửa thế kỷ

Sáng 12/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan và thân nhân tổ chức lễ cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Trần Thế Dân về quê hương Hà Nội.

Phần mộ liệt sĩ Trần Thế Dân tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Giữa những hàng bia mộ lặng im, những nén hương được thắp lên, những cái cúi đầu thành kính tiễn biệt người lính đã yên nghỉ nơi đây suốt 47 năm qua.

Sau gần nửa thế kỷ nằm lại mảnh đất phương Nam, hôm nay người lính trẻ năm nào được trở về Hà Nội, nơi có gia đình, người thân và những ký ức tuổi thơ vẫn còn ở lại.

Phần mộ liệt sĩ và quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Trong lời điếu văn của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai, câu chuyện về cuộc đời liệt sĩ Trần Thế Dân được nhắc lại, đưa những người có mặt trở về với ký ức của liệt sĩ.

Ông sinh năm 1959, trong gia đình có 6 người con ở khu Đống Đa, TP Hà Nội. Tuổi thơ của ông gắn với những con phố nhỏ, mái nhà thân thuộc và những tháng ngày bình dị bên cha mẹ, anh chị em.

Năm 1977, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng trai Trần Thế Dân rời gia đình, khoác ba lô lên đường nhập ngũ.

Ở tuổi ấy, có lẽ ông cũng như bao chàng trai khác, mang trong mình những ước mơ giản dị về tương lai, mong ngày trở về với gia đình cuộc sống yên bình.

Ngày tiễn người con trai 18 tuổi lên đường, gia đình đâu thể ngờ đó lại là lần chia xa mãi mãi.

Sau khi nhập ngũ, ông được biên chế về Trung đoàn 2, Sư đoàn 31, mang quân hàm binh nhất, trực tiếp tham gia chiến đấu.

Những năm tháng nơi chiến trường, người lính trẻ cùng đồng đội trải qua nhiều trận đánh ác liệt. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ông vẫn cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thế rồi, ngày 30/3/1979, trong một trận chiến đấu tại mặt trận chiến trường Tây Nam, binh nhất Trần Thế Dân anh dũng hy sinh.

Năm ấy, ông vừa tròn 20 tuổi.

Những dự định tương lai khép lại, lời hẹn trở về với người thân cũng dở dang từ đó.

Lễ truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Trần Thế Dân. Ảnh: Hoàng Anh

Sau khi hy sinh, hài cốt của ông được đồng đội, đơn vị quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai. Từ ấy, mảnh đất Đồng Nai trở thành nơi yên nghỉ của người lính trẻ quê Hà Nội.

Hành trình trở về quê nhà của liệt sĩ sau 47 năm

Nơi ông nằm xuống cách quê nhà hơn 1.500km. Khoảng cách ấy khiến mỗi lần thăm viếng trở thành một hành trình dài, nhưng chưa bao giờ ngăn được bước chân của những người thân mong đến bên phần mộ ông.

Người anh trai nhắc lại câu chuyện cụ thân sinh dặn dò chăm sóc phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Trần Thế Vinh, anh trai liệt sĩ Trần Thế Dân, kể rằng sau khi em trai hy sinh, đơn vị đã gửi thông tin về gia đình. Tin dữ năm ấy để lại nỗi đau trong lòng bố mẹ và các anh chị em.

Từ đó, dù đường sá xa xôi, hằng năm gia đình vẫn thu xếp vào Đồng Nai thăm viếng, thắp cho người em một nén hương.

“Khi còn sống, bố mẹ ông cũng nhiều lần vượt chặng đường dài vào thăm mộ con trai”, ông Vinh chia sẻ.

Theo ông Vinh, mặc dù các cụ thân sinh thương nhớ con, nhưng bố ông từng bày tỏ mong muốn cứ để em Dân yên nghỉ tại Đồng Nai, bên những đồng đội đã cùng chiến đấu và hy sinh.

Bởi vậy, suốt nhiều năm, gia đình vẫn giữ nguyên phần mộ, xem mảnh đất Đồng Nai như quê hương thứ hai của người em đã khuất.

Ông Vinh cho biết, các anh chị em trong gia đình đều đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước. Những chuyến đi dài 1.500km vào Đồng Nai thăm mộ em trai ngày càng khó khăn.

Sau 47 năm xa cách, gia đình quyết định đón hài cốt liệt sĩ Trần Thế Dân trở về Hà Nội, để người em được an nghỉ trên mảnh đất quê hương, gần người thân để tiện chăm sóc.

Ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai phát biểu. Ảnh: Hoàng Anh

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai cho biết, hài cốt liệt sĩ Trần Thế Dân và thân nhân được đưa về Hà Nội bằng tàu hỏa do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp ngành đường sắt hỗ trợ.

“Mỗi liệt sĩ được trở về quê hương không chỉ là niềm an ủi đối với gia đình mà còn là mong mỏi của những người làm công tác tri ân để hành trình trở về của các liệt sĩ được trọn vẹn”, ông Cương chia sẻ.