Lời cuối của phi công trước khi máy bay rơi ở Mỹ

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy máy bay bổ nhào gần như thẳng đứng, đâm xuống mặt đất rồi phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa lớn. Ảnh: Fox News

“Chúng tôi sắp đâm xuống đất”. Đó là một trong những thông báo cuối cùng phát ra từ buồng lái chiếc Learjet 60, trước khi máy bay lao xuống khu vực gần Lake Worth Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 1/11, khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.

Đoạn ghi âm liên lạc giữa tổ lái và kiểm soát không lưu, được trang LiveATC lưu lại, hé lộ khoảng 35 giây cuối cùng đầy căng thẳng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chiếc máy bay phản lực tư nhân mất độ cao với tốc độ ngày càng lớn, trong khi phi công liên tục thông báo tình trạng khẩn cấp.

Theo Reuters, trước khi gặp nạn, tổ lái đã báo cáo tình trạng băng bám trên máy bay, nhiễu động không khí và tìm cách di chuyển tới vùng trời có điều kiện bay thuận lợi hơn.

35 giây cuối cùng

Chiếc Learjet 60 khởi hành từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ở bang Texas, dự kiến tới sân bay North Eleuthera thuộc Bahamas. Tuy nhiên, khi bay qua khu vực miền nam Florida, tổ lái bắt đầu gặp phải thời tiết bất lợi.

Trong cuộc trao đổi với kiểm soát không lưu Miami, một thành viên tổ lái cho biết họ đang xử lý tình trạng băng bám trên máy bay, đồng thời phải đối phó với nhiễu động ở mức trung bình.

“Chúng tôi đang kiểm soát được tình trạng đóng băng, nhưng có nhiễu động mức trung bình”, người này thông báo.

Sau đó, tổ lái cho biết máy bay đang bay trong vùng có mưa và đề nghị tăng độ cao để tìm điều kiện thuận lợi hơn. Yêu cầu được kiểm soát không lưu chấp thuận.

Nhưng chỉ ít lâu sau, tình hình bất ngờ chuyển biến nghiêm trọng.

“Mayday, mayday”, phi công phát tín hiệu cấp cứu quốc tế, đồng thời thông báo máy bay đang lao xuống với tốc độ khoảng 10.000 feet/phút (3.000 m/phút).

Chỉ vài giây sau, tốc độ mất độ cao tăng lên 20.000 feet/phút (6.100 m/phút). Phi công tiếp tục tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cho biết máy bay đang vượt quá tốc độ cho phép.

“Chúng tôi sắp đâm xuống đất”, giọng nói từ buồng lái vang lên trong đoạn ghi âm.

Tổ lái sau đó báo cáo máy bay đang mất độ cao với tốc độ 22.000 feet/phút (6.700 m/phút), đồng thời nghiêng mạnh sang một bên.

Khoảng 35 giây sau tín hiệu Mayday đầu tiên, lời nói cuối cùng được ghi nhận từ buồng lái là: “Chúng tôi không còn thời gian nữa”.

Sau đó, liên lạc với chiếc Learjet 60 bị gián đoạn.

Dữ liệu do Flightradar24 công bố cho thấy có thời điểm máy bay lao xuống với tốc độ thẳng đứng vượt 32.000 feet/phút (9.750 m/phút). Đây là tốc độ mất độ cao cực lớn, cho thấy tình trạng bất thường nghiêm trọng trong những giây cuối chuyến bay.

Lửa ngùn ngụt tại hiện trường vụ máy bay rơi khiến 9 người chết ở Mỹ Ngọn lửa vẫn bùng lên tại hiện trường vụ rơi máy bay tại Florida, Mỹ, khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.

Máy bay lao xuống như tên lửa

Khoảng 12h50 ngày 1/11 (giờ địa phương), chiếc Learjet 60 lao xuống khu vực gần Lake Worth Beach, hạt Palm Beach, Florida. Hình ảnh từ camera hành trình của những phương tiện đi qua cho thấy máy bay bổ nhào gần như thẳng đứng, đâm xuống mặt đất rồi phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa lớn.

Cú va chạm để lại một hố sâu bên đường, gần khu nhà ở di động. Các mảnh vỡ văng ra xung quanh, trong khi cột khói đen bốc cao phía trên hiện trường.

“Trông nó như một quả tên lửa đang lao xuống, sau đó là một vụ nổ lớn, mảnh vỡ văng khắp nơi”, Thống đốc Florida Ron DeSantis mô tả tại cuộc họp báo gần hiện trường.

Ông gọi đây là một thảm kịch nghiêm trọng, đồng thời cho biết hình ảnh máy bay lao xuống khiến người xem không khỏi bàng hoàng.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận toàn bộ 9 người trên máy bay đã thiệt mạng. Giới chức chưa công bố danh tính các nạn nhân.

Khoảng 600 cư dân sống gần hiện trường phải sơ tán tới hai địa điểm trú ẩn do chính quyền địa phương bố trí. Lực lượng cứu hộ phong tỏa khu vực để xử lý hậu quả, thu thập mảnh vỡ và phục vụ công tác điều tra.

Cú va chạm để lại một hố sâu bên đường. Khoảng 600 cư dân sống gần hiện trường phải sơ tán. Ảnh: Reuters.

Điều tra nguyên nhân tai nạn

Một trong những chi tiết được chú ý nhất là thông báo của phi công về tình trạng đóng băng trên máy bay ngay trước khi gặp nạn.

Theo Flightradar24, chiếc Learjet 60 mang số đăng ký N722BD, được sản xuất năm 2004, rời sân bay Austin lúc 9h37 theo giờ miền Trung nước Mỹ. Khi tới khu vực gần Naples, Florida, máy bay bắt đầu giảm độ cao xuống khoảng 10.670 m.

Tổ lái sau đó đề nghị tăng độ cao lên khoảng 11.280 m. Dữ liệu theo dõi cho thấy máy bay có thời điểm tăng độ cao trong thời gian ngắn trước khi bất ngờ lao xuống theo quỹ đạo nghiêng mạnh về bên phải.

Tín hiệu cuối cùng mà Flightradar24 tiếp nhận được ghi nhận ở độ cao khoảng 2.670 m, ngay trước khi máy bay đâm xuống đất.

Trong ngày xảy ra tai nạn, nhiều khu vực miền nam Florida chịu ảnh hưởng của mưa lớn và dông. AccuWeather xác nhận điều kiện thời tiết bất lợi xuất hiện gần khu vực xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, việc phi công báo cáo tình trạng đóng băng, nhiễu động và mưa không đồng nghĩa những yếu tố này đã trực tiếp gây ra tai nạn. Nguyên nhân khiến máy bay mất độ cao đột ngột vẫn chưa được xác định.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã triển khai công tác điều tra. NTSB cử nhóm chuyên gia tới hiện trường để kiểm tra xác máy bay, thu thập dữ liệu chuyến bay và làm rõ diễn biến trước khi chiếc Learjet 60 mất kiểm soát.

Bombardier, nhà sản xuất máy bay có trụ sở tại Canada, cho biết sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Khoảnh khắc máy bay chở 9 người lao xuống đất, bùng thành quả cầu lửa Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc máy bay tư nhân lao xuống đất, bùng thành quả cầu lửa dữ dội tại bang Florida (Mỹ), khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.