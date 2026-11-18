Ngày Quốc tế Đàn ông (International Men's Day) được tổ chức vào ngày 19/11 hằng năm. Đây là dịp nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của nam giới đối với gia đình, cộng đồng và xã hội; đồng thời nâng cao nhận thức về sức khỏe nam giới, bình đẳng giới và những hình mẫu nam giới tích cực.

Năm 2026, ngày 19/11 rơi vào thứ Năm. Bên cạnh những món quà nhỏ, một lời chúc chân thành cũng là cách đơn giản để thể hiện tình cảm và sự trân trọng dành cho những người đàn ông quan trọng trong cuộc sống.

Dưới đây là gợi ý những lời chúc Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 hay, ngắn gọn và ý nghĩa.

Xem nhanh: Lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 dành cho bố

Lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 dành cho chồng

Lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 dành cho người yêu

Lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 dành cho anh em, bạn bè

Lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 dành cho đồng nghiệp, sếp nam Lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 dành cho bố - Con chúc bố luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. Cảm ơn bố vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc của cả gia đình. - Nhân ngày 19/11, con chúc bố thật nhiều sức khỏe, luôn giữ nụ cười trên môi và có thật nhiều niềm vui bên con cháu. - Chúc người đàn ông tuyệt vời nhất trong gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Mong bố luôn an yên và sống thật lâu bên chúng con. - Con cảm ơn bố vì những hy sinh thầm lặng suốt bao năm qua. Chúc bố một ngày 19/11 thật ấm áp và ý nghĩa. - Chúc bố luôn phong độ, lạc quan và yêu đời. Với chúng con, bố mãi là người đàn ông tuyệt vời nhất! - Trong ngày Quốc tế Đàn ông hôm nay, con muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới bố kính yêu. Con luôn tự hào vì được làm con của bố. Con mong bố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên mẹ và con. - Con xin gửi đến bố lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn bố đã luôn âm thầm hi sinh và dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Chúc bố có một ngày kỉ niệm thật vui vẻ và ý nghĩa. Happy International Men's Day! Lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 dành cho chồng - Chúc anh ngày 19/11 thật vui vẻ, luôn mạnh khỏe và thành công. Cảm ơn anh vì đã luôn đồng hành, yêu thương và chăm sóc gia đình. - Chúc người đàn ông của em luôn bản lĩnh trong công việc, ấm áp trong gia đình và hạnh phúc trong cuộc sống. - Không cần anh phải trở thành người đàn ông hoàn hảo, chỉ mong anh luôn khỏe mạnh, vui vẻ và mãi là người đồng hành tuyệt vời của mẹ con em. - Chúc chồng yêu luôn gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, tiền vào như nước và lúc nào cũng yêu vợ như ngày đầu! - Cảm ơn anh vì đã cùng em xây dựng mái ấm nhỏ. Mong rằng mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều có thêm nhiều lý do để yêu thương nhau. - Chúc chồng yêu ngày lễ vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc nhé. Cảm ơn anh đã luôn nỗ lực để mẹ con em có cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn. Em và con chỉ mong anh luôn khỏe mạnh, chân cứng đá mềm, đạt được những mục tiêu mà mình đề ra anh nhé! - Hôm nay là ngày ý nghĩa với cánh mày râu. Em cũng muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến anh - người đàn ông tuyệt vời của đời em. Tối nay anh về sớm nhé, em và con sẽ nấu bữa cơm toàn món anh thích!

Những lời chúc ngắn gọn nhưng chân thành nhân ngày Quốc tế Đàn ông sẽ giúp phái mạnh cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng từ những người xung quanh. Ảnh minh họa: AI

Lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 dành cho người yêu - Chúc chàng trai của em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và đạt được mọi điều anh mong muốn. Em sẽ luôn ở bên và ủng hộ anh! - Chúc anh ngày 19/11 ngập tràn niềm vui. Mong anh luôn tự tin, bản lĩnh và nhớ rằng mình luôn có một người đặc biệt yêu thương. - Chúc người yêu của em luôn đẹp trai, phong độ, công việc thuận lợi và ngày càng thành công. Yêu anh nhiều! - Mong anh luôn giữ được sự nhiệt huyết, lạc quan và nụ cười tỏa nắng. Cảm ơn anh đã xuất hiện và khiến cuộc sống của em thêm nhiều màu sắc. - Chúc chàng trai em thương luôn bình an trên mọi hành trình. Dù phía trước có khó khăn thế nào, hãy nhớ rằng em luôn tin tưởng anh. - Nhân ngày Quốc tế Đàn ông 19/11, em chúc anh mọi thứ trong cuộc sống đều suôn sẻ, hạnh phúc. Chúc anh luôn tràn đầy năng lượng và sức khỏe, có thêm nhiều kỷ niệm đẹp cùng em. Lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 dành cho anh em, bạn bè - Chúc các anh em ngày 19/11 thật vui vẻ, luôn mạnh khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. - Chúc ông bạn luôn phong độ, ví tiền rủng rỉnh, công việc hanh thông và sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra. - Chúc anh em luôn giữ vững phong độ, sống hết mình với đam mê và có thật nhiều niềm vui bên gia đình, bạn bè. - Nhân ngày Quốc tế Đàn ông, chúc bạn luôn bản lĩnh, tự tin và đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách. - Chúc hội anh em ngày càng thành đạt, sức khỏe dồi dào, tình duyên viên mãn và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng! Lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 dành cho đồng nghiệp, sếp nam - Chúc anh ngày 19/11 thật nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công. Chúc anh luôn giữ được nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống. - Nhân Ngày Quốc tế Đàn ông, kính chúc sếp luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc thuận lợi và gặt hái thêm nhiều thành tựu mới. - Chúc các đồng nghiệp nam luôn bản lĩnh, sáng tạo, làm việc hiệu quả và đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp. - Chúc anh luôn vững vàng trước thử thách, gặp nhiều cơ hội tốt và thành công trên con đường đã chọn. - Chúc tập thể anh em trong công ty một ngày 19/11 vui vẻ, nhiều năng lượng tích cực và luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc.

(Tổng hợp)