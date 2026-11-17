Học sinh có thể tham khảo những lời chúc ngày 20/11 dưới đây để gửi tặng thầy cô qua thiệp mừng, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Môn Toán

- Chúc thầy/cô ngày 20/11 hạnh phúc nhân vô cực, niềm vui luôn được nâng lên lũy thừa và mọi nỗi buồn đều tiến về 0!

- Kính chúc thầy/cô có một cuộc đời luôn đi lên, tình yêu thương là hằng số và thành công là nghiệm đẹp nhất!

- Chúc thầy/cô luôn tìm được lời giải cho mọi bài toán cuộc sống bằng phép cộng niềm vui và phép trừ muộn phiền!

Môn Ngữ văn

- Chúc thầy/cô có một câu chuyện cuộc đời luôn ngập tràn niềm vui, không có những chương buồn và luôn kết thúc bằng hạnh phúc!

- Nếu cuộc đời là một tác phẩm Văn học, thầy/cô chính là nhân vật chính được độc giả yêu mến nhất. Em xin chúc thầy/cô có cuộc đời với những chương rực rỡ!

- Chúc thầy/cô mỗi ngày đều nhận được một bài thơ hạnh phúc, một truyện ngắn bình an và một cuốn tiểu thuyết mang tên thành công!

Môn Tiếng Anh

- Chúc thầy/cô luôn HAPPY, không STRESS, không DEADLINE và mọi điều trong cuộc sống đều EXCELLENT!

- Chúc thầy/cô luôn PERFECT trong mắt học trò, không bao giờ có BAD DAYS và lúc nào cũng tràn đầy POSITIVE ENERGY!

Giáo viên và học sinh trong lễ khai giảng. Ảnh: Bảo Kiến

Môn Vật lý

- Chúc thầy/cô luôn dồi dào sức khỏe, năng lượng tích cực không bao giờ cạn và hạnh phúc có lực hút mạnh hơn trọng lực!

- Chúc thầy/cô luôn tràn đầy năng lượng tích cực, vượt qua mọi lực cản và có vận tốc thành công ngày càng lớn!

- Chúc thầy/cô luôn có điện áp cuộc sống ổn định, dòng điện hạnh phúc không ngắt quãng và công suất niềm vui đạt cực đại!

Môn Hóa học

- Chúc thầy/cô luôn có những phản ứng tích cực với cuộc sống, không bị stress tác động và hạnh phúc kết tủa mỗi ngày!

- Chúc thầy/cô có tình yêu thương tinh khiết 100%, hạnh phúc bền chặt như liên kết cộng hóa trị và tài lộc ngày càng dồi dào!

- Kính chúc thầy/cô luôn là chất xúc tác tuyệt vời, giúp các thế hệ học trò chuyển hóa ước mơ thành hiện thực!

Môn Sinh học

- Chúc thầy/cô luôn khỏe mạnh từ từng tế bào, tràn đầy sức sống và có tuổi thọ bền bỉ như những cây cổ thụ!

- Chúc thầy/cô có hệ miễn dịch đủ mạnh để đẩy lùi mọi nỗi buồn, hệ tuần hoàn luôn vận chuyển niềm vui và cơ thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực!

Môn Lịch sử

- Chúc thầy/cô luôn có tên trong "bảng vàng" thành tích của nhà trường và được nhiều thế hệ học trò nhớ mãi!

- Em kính chúc thầy/cô viết nên những trang sử đẹp của cuộc đời với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công!

- Chúc thầy/cô trở thành "nhân vật lịch sử" đáng nhớ trong lòng học trò, được nhiều thế hệ nhắc tên dù không cần xuất hiện trong sách giáo khoa!

Môn Địa lý

- Chúc thầy/cô có niềm vui rộng lớn như đại dương, thành công vươn cao như đỉnh Everest và tài lộc dồi dào như nguồn nước sông Hồng!

- Chúc thầy/cô không bao giờ gặp áp thấp nhiệt đới trong cuộc sống, chỉ đón những cơn mưa tài lộc và những mùa xuân hạnh phúc!

Môn Tin học

- Chúc thầy/cô có cuộc sống không virus, công việc không lag và tài khoản ngân hàng luôn được upgrade!

- Chúc thầy/cô luôn có RAM sức khỏe vô hạn, CPU trí tuệ siêu tốc, ổ cứng lưu đầy niềm vui và Wi-Fi hạnh phúc phủ sóng khắp nơi!

Môn Âm nhạc

- Chúc cuộc sống của thầy/cô luôn ngân vang những nốt nhạc hạnh phúc, không bao giờ lạc nhịp với thành công hay có những đoạn nhạc buồn!

- Chúc thầy/cô mỗi ngày đều là một bản nhạc vui với giai điệu đẹp, nốt cao là những thành công sự nghiệp, nhịp nền là sức khỏe dồi dào và điệp khúc bất tận là những lời chúc từ học trò!

Môn Mỹ thuật

- Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em chúc thầy/cô luôn tô điểm cuộc sống bằng những gam màu tươi sáng của niềm vui và hạnh phúc!

- Chúc thầy/cô không bao giờ gặp màu xám của muộn phiền, chỉ có bảng màu rực rỡ của yêu thương, may mắn và thành công!