Dưới đây là tổng hợp những lời chúc ngày 20/11 bằng tiếng Anh hay, dễ nhớ, kèm bản dịch tiếng Việt để bạn tham khảo.

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa

- Happy Vietnamese Teachers' Day!

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

- Wishing you a wonderful Teachers' Day!

Chúc thầy/cô có một ngày Nhà giáo thật tuyệt vời!

- Thank you for being a great teacher!

Cảm ơn thầy/cô vì đã là một người giáo viên tuyệt vời!

- You are the best teacher ever!

Thầy/cô là người giáo viên tuyệt vời nhất!

- Thank you for everything you have taught me!

Cảm ơn thầy/cô vì tất cả những điều đã dạy em!

Món quà nhỏ tự tay làm của học sinh dành cho cô giáo. Ảnh: NVCC

- May your day be filled with joy and love!

Chúc thầy/cô có một ngày ngập tràn niềm vui và yêu thương!

- You inspire me every day!

Thầy/cô truyền cảm hứng cho em mỗi ngày!

- Thank you for your patience and kindness!

Cảm ơn thầy/cô vì sự kiên nhẫn và lòng tốt!

- Have a beautiful and memorable Teachers' Day!

Chúc thầy/cô có một ngày Nhà giáo thật đẹp và đáng nhớ!

- You are more than a teacher; you are like a second parent to us.

Thầy/cô không chỉ là người dạy học mà còn giống như người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.

- Thank you for making our class a happy family.

Cảm ơn thầy/cô đã biến lớp học thành một gia đình hạnh phúc.

- Thank you for being a part of my journey.

Cảm ơn thầy/cô đã là một phần trong hành trình trưởng thành của em.

- Although I am no longer your student, I will always be grateful to you.

Dù không còn là học trò của thầy/cô, em vẫn luôn biết ơn thầy/cô.

- Your words still inspire me today.

Những lời dạy của thầy/cô vẫn truyền cảm hứng cho em đến hôm nay.

- Thank you for helping me become who I am today.

Cảm ơn thầy/cô đã giúp em trưởng thành và có được ngày hôm nay.

- Thank you for making every lesson meaningful.

Cảm ơn thầy/cô đã khiến mỗi bài học đều trở nên ý nghĩa.

- Your passion for teaching inspires us all.

Niềm đam mê giảng dạy của thầy/cô truyền cảm hứng cho tất cả chúng em.

Những câu chúc 20/11 bằng tiếng Anh hay để viết thiệp

Nếu muốn viết lời chúc dài hơn một chút trong thiệp tặng thầy cô, bạn có thể tham khảo những mẫu sau:

- Happy Vietnamese Teachers' Day! Thank you for your patience, kindness and dedication. Your lessons have inspired me to become a better person. I wish you good health, happiness and success.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam! Cảm ơn thầy/cô vì sự kiên nhẫn, lòng tốt và sự tận tâm. Những bài học của thầy/cô đã truyền cảm hứng để em trở thành người tốt hơn. Chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

- Dear Teacher, thank you for always supporting and encouraging me. I will never forget the valuable lessons you have taught me. Wishing you a wonderful Teachers' Day!

Thưa thầy/cô, cảm ơn thầy/cô đã luôn ủng hộ và động viên em. Em sẽ không bao giờ quên những bài học quý giá mà thầy/cô đã dạy. Chúc thầy/cô có một ngày Nhà giáo thật tuyệt vời!

- On this special day, I want to express my deepest gratitude to you. Thank you for being a wonderful teacher and a great inspiration. May your life be filled with joy, love and success!

Trong ngày đặc biệt này, em muốn gửi tới thầy/cô lòng biết ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn thầy/cô vì đã là một người giáo viên tuyệt vời và nguồn cảm hứng lớn. Chúc cuộc sống của thầy/cô luôn tràn ngập niềm vui, tình yêu thương và thành công!

- Happy Teachers' Day! Your dedication and passion have made a lasting difference in my life. Thank you for everything. I wish you endless happiness and good health.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo! Sự tận tâm và niềm đam mê của thầy/cô đã tạo nên những ảnh hưởng tốt đẹp lâu dài trong cuộc đời em. Cảm ơn thầy/cô vì tất cả. Chúc thầy/cô luôn hạnh phúc và mạnh khỏe.