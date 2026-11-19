Lời chúc ngày 20/11 là sự tri ân sâu sắc

- Kính chúc thầy/cô một ngày Nhà giáo Việt Nam thật ấm áp, nhiều niềm vui. Mong thầy/cô luôn sống vui, sống khỏe và tận hưởng những tháng ngày an nhiên sau hành trình dài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

- Dù không còn đứng trên bục giảng, thầy/cô vẫn mãi là những người lái đò đáng kính trong lòng học trò. Kính chúc thầy/cô luôn dồi dào sức khỏe, gia đình viên mãn và cuộc sống ngập tràn yêu thương.

- Nhân ngày 20/11, em xin gửi đến thầy/cô lòng biết ơn sâu sắc. Cảm ơn thầy/cô đã tận tụy truyền dạy kiến thức, vun đắp nhân cách và chắp cánh cho những ước mơ. Kính chúc thầy/cô luôn bình an, hạnh phúc.

- Chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, tinh thần vui vẻ, gia đình êm ấm và mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười. Những cống hiến của thầy/cô sẽ luôn là niềm tự hào của các thế hệ học trò.

- Thời gian có thể đưa thầy/cô rời xa mái trường, nhưng không thể làm phai nhạt những ký ức đẹp về người đã tận tâm dạy dỗ chúng em. Kính chúc thầy/cô ngày 20/11 thật ý nghĩa và nhiều niềm vui.

Các giáo viên tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Chúc thầy/cô luôn an vui, khỏe mạnh và hạnh phúc bên con cháu. Mong những năm tháng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thật đẹp để thầy/cô tận hưởng thành quả sau một đời tận tụy với nghề.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc thầy/cô luôn giữ mãi sự lạc quan, yêu đời và niềm tự hào về những thế hệ học trò đã trưởng thành từ sự dìu dắt của mình.

- Cảm ơn thầy/cô vì đã dành cả thanh xuân cho bục giảng và những thế hệ học trò. Chúc thầy/cô luôn khỏe mạnh, bình an, được yêu thương và trân trọng mỗi ngày.

- Kính chúc thầy/cô một ngày 20/11 ngập tràn hoa tươi, lời chúc đẹp và những cuộc gặp gỡ đầy tình cảm. Mong thầy/cô luôn hạnh phúc khi nhìn lại hành trình gieo tri thức của mình.

Nghỉ hưu không có nghĩa là khép lại những giá trị của nghề giáo

- Có những người thầy, người cô dù đã rời xa bục giảng nhưng chưa bao giờ rời khỏi trái tim học trò. Nhân ngày 20/11, kính chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, bình an và mãi là ký ức đẹp trong lòng bao thế hệ học sinh.

- Một đời người có thể trải qua nhiều công việc, nhưng một đời làm nghề giáo luôn để lại những dấu ấn đặc biệt. Chúc thầy/cô luôn tự hào về hành trình đã đi qua và tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu thật an nhiên, hạnh phúc.

- Những bài giảng năm xưa có thể đã khép lại, nhưng những giá trị thầy/cô trao truyền vẫn tiếp tục được lan tỏa qua từng thế hệ học trò. Kính chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe và nhận được thật nhiều yêu thương trong ngày 20/11.

- Nghỉ hưu không có nghĩa là khép lại những giá trị của nghề giáo. Thầy/cô vẫn luôn là người truyền cảm hứng, là tấm gương về tri thức, nhân cách và sự tận tụy. Chúc thầy/cô luôn vui khỏe và hạnh phúc.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em kính chúc thầy/cô luôn an nhiên trong tâm hồn, mạnh khỏe về thể chất và viên mãn trong cuộc sống. Mong những tình cảm chân thành của học trò sẽ luôn mang đến cho thầy/cô niềm vui.

- Cảm ơn thầy/cô đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để vun đắp tri thức cho thế hệ trẻ. Chúc thầy/cô có những ngày nghỉ hưu thật bình yên, được sống với đam mê và ở bên những người thân yêu.

- Dẫu mái tóc thầy/cô đã bạc theo năm tháng, những bài học và tình yêu nghề vẫn luôn tươi mới trong ký ức học trò. Kính chúc thầy/cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

- Mỗi thế hệ học trò trưởng thành là một dấu mốc đẹp trong cuộc đời người làm nghề giáo. Chúc thầy/cô luôn tự hào về những hạt mầm mình đã gieo, an vui tận hưởng cuộc sống và nhận được nhiều tình cảm tri ân.

Ngày 20/11 là dịp để chúng em nhớ về những người đã âm thầm dìu dắt mình trên hành trình trưởng thành. Kính chúc thầy/cô luôn khỏe mạnh, bình an bên gia đình và mãi giữ được niềm vui trong cuộc sống.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, xin gửi đến thầy/cô lời tri ân sâu sắc nhất. Cảm ơn thầy/cô vì một đời tận tụy với sự nghiệp trồng người, vì những hy sinh thầm lặng và những giá trị tốt đẹp còn mãi với thời gian. Kính chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc bên gia đình, học trò.