Lời chúc ngày 20/10 dành cho mẹ hay, ý nghĩa năm 2026

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bên cạnh các món quà thì những lời chúc hay, ý nghĩa dành cho mẹ là điều không thể thiếu.

Những câu chúc hay sẽ là cách để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh những hy sinh thầm lặng của mẹ và gắn kết tình cảm gia đình.

Dưới đây là những lời chúc hay, ý nghĩa, tình cảm dành cho mẹ nhân ngày 20/10:

Ảnh minh họa: Hà Nguyễn

1. Nhân ngày 20/10, con chỉ mong muốn một điều là mẹ luôn vui vẻ bên anh em con và trong suốt cuộc đời này. Con muốn nói với mẹ rằng, con rất yêu mẹ.

2. Con chúc mẹ ngày 20/10 thật nhiều sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ đã hy sinh tất cả vì gia đình và vì tương lai của chúng con. Con sẽ luôn là niềm tự hào của mẹ.

3. Mẹ ơi, ngày Phụ nữ Việt Nam đã tới. Con thật lòng muốn nói, con luôn tự hào khi được làm con của mẹ - một người phụ nữ nhân hậu, đảm đang, luôn là tấm gương sáng cho con, cháu noi theo. Con mong mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên bố, chúng con và các cháu.

4. Mới ngày nào con còn bé thơ, đi học về là nũng nịu trong vòng tay mẹ. Mẹ ơi, giờ con đã lớn khôn, phải đi làm nơi xa, nhưng lòng con vẫn luôn nhớ nhung mẹ.

Ngày 20/10, con muốn nhắn gửi tới mẹ những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Con mong mẹ luôn mạnh khỏe để chứng kiến con ngày một trưởng thành, thành công. Con yêu mẹ rất nhiều.

5. Cảm ơn mẹ vì đã là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Con chúc mẹ 20/10 tràn đầy niềm vui và sức khỏe.

6. Từ đáy lòng này không có từ nào để diễn tả hết sự kính trọng, lòng biết ơn và tình cảm của con với mẹ. Ngày Phụ nữ Việt Nam, con chỉ biết nói một điều: “Mẹ ơi, con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm!”.

7. Mẹ ơi, những vất vả, khó khăn đã qua rồi. Chúng con nay đã lớn có thể tự lo cho bản thân và gia đình.

Con mong mẹ từ nay bớt lo toan để sống tuổi già thật vui, hạnh phúc. Ngày 20/10, gửi đến mẹ tất cả những gì tốt đẹp nhất. Con yêu mẹ!

Ảnh minh họa: Hà Nguyễn

8. Tình cảm gia đình là thiêng liêng nhất, tình mẹ là tình yêu không thể thay thế được. Mẹ ơi, con chỉ mong được ở bên mẹ mỗi ngày để được mẹ yêu thương, che chở, được nằm trong vòng tay mẹ mỗi khi mệt mỏi. Con chúc mẹ của con có ngày 20/10 thật ý nghĩa, ngọt ngào.

9. Con chỉ muốn nói với thế giới này, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong lòng chúng con. Con mong mẹ mãi bình yên, vui vẻ, hạnh phúc và là chỗ dựa của gia đình. Con yêu mẹ thật nhiều. Chúc mẹ 20/10 thật vui vẻ, ý nghĩa.

10. Hôm nay con ngồi nghĩ về mái nhà nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi đó có mẹ đang đợi con từng ngày. Con yêu mẹ và mong muốn được quay trở về bên mẹ trong ngày 20/10 này. Chúc mẹ của con ngày Phụ nữ Việt Nam thật ý nghĩa, hạnh phúc.

11. Công ơn dưỡng dục sinh thành của mẹ là điều con không thể nói hết thành lời. Con mong mẹ khỏe mạnh, vui vẻ và luôn hết lòng với gia đình. Chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10.

12. Mẹ kính yêu của con! Con cảm ơn mẹ vì đã luôn hy sinh, vất vả nuôi dạy con nên người. Nhân ngày 20/10, con mong mẹ luôn bình an, hạnh phúc và sống thật lâu bên cạnh chúng con. Con yêu mẹ rất nhiều!

13. Gửi mẹ yêu của con! Thời gian có thể làm tóc mẹ bạc đi, nhưng tình yêu thương của mẹ dành cho con thì chưa bao giờ thay đổi. Chúc mẹ ngày 20/10 trọn vẹn niềm vui, con yêu mẹ!

14. Chúc người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con 20/10 thật ý nghĩa. Cảm ơn mẹ đã luôn là vòng tay ấm áp, là chỗ dựa vững chắc cho con trước mọi bão giông. Con tự hào vì được làm con của mẹ.

15. Mẹ ơi, con biết mẹ đã chịu nhiều vất vả vì gia đình mình. Ngày Phụ nữ Việt Nam, con không biết nói gì hơn ngoài chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe, luôn nở nụ cười trên môi và không còn phải lo toan, suy nghĩ nhiều nữa.