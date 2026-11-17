Bằng tình yêu nghề, sự tận tụy và phương pháp giảng dạy sáng tạo, cô giáo Trần Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường THCS Nam Cao (tỉnh Ninh Bình), đã đưa môn Hóa học đến gần hơn với học sinh. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Sau đây là những lời chúc tốt đẹp, ý nghĩa dành tặng thầy, cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

1. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi đến thầy cô lời chúc chân thành nhất. Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt chúng em đến với những chân trời kiến thức. Kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, mang đến nhiều bài học ý nghĩa và bổ ích cho chúng em.

2. Nhân ngày 20/11 em xin chúc các thầy các cô lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người và dựng xây đất nước.

3. Chúc cô luôn trẻ trung, xinh đẹp để mãi là người thầy, người chỉ đường gần gũi và yêu thương nhất đối với mọi học sinh. Mong cô luôn tự hào và nhớ tới em.

4. Em chúc tất cả các thầy cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em. Happy Vietnamese Teachers' Day!

5. Thầy ơi! Tuổi tác đã hằn sâu những vết nhăn trên trán Thầy, làm tóc mai Thầy thêm sợi bạc, nhưng tấm lòng yêu thương của Thầy đối với chúng em, mãi mãi không cạn kiệt…

6. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ở nơi phương trời xa, em xin kính chúc các thầy, các cô luôn vui khỏe, hạnh phúc.

7. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình con muốn gửi đến thầy cô lời chúc luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống. Chúc thầy cô luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình.

8. Chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúc các thầy cô luôn đủ tâm - trí - lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người"!

9. Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến các thầy cô giáo trong ngày 20/11. Em xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và công tác tốt.

10. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em xin gửi đến thầy cô lời cảm ơn chân thành. Kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

11. Ngày 20 đã đến, tháng 11 thân thương, kỷ niệm ngày hiến chương của các thầy cô giáo, em nay xin kính chúc các thầy cùng các cô mạnh khỏe, công tác tốt để dìu dắt chúng em thành con ngoan trò giỏi.

12. Em không là học trò xuất sắc nhất của Thầy, nhưng Thầy là người mà em yêu quý nhất. Nhân ngày 20/11, kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người!

13. Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước. Nhân ngày 20-11 con xin chúc thầy mạnh khỏe, công tác tốt!

14. Chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến với những bến bờ tri thức.

15. Dẫu đi khắp bốn phương trời, cũng không quên nổi lời thầy/cô khắc ghi. Kính chúc thầy/cô ngàn lời tốt đẹp, con mong thầy/cô mạnh khỏe để chở thêm những chuyến đò sớm mai.

16. Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý, nghề “trồng người”. Người thầy, dù ở đâu cũng là những người được kính trọng nhất. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thầy cô.

17. Một lời cảm ơn có lẽ là không đủ so với những gì mà cô đã làm cho em. Em chúc cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, và thành công trong sự nghiệp nhà giáo của mình cô nhé.

18. Được thầy/cô dạy dỗ ấy là cái duyên lớn trong đời chúng con. Nhân ngày 20/11, chúng con chúc thầy/cô ngàn lời tốt đẹp, con mong thầy/cô mạnh khỏe để chở thêm những chuyến đò sớm mai.