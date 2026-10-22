Lời chúc đặc biệt Đàm Vĩnh Hưng dành cho Tuấn Hưng khi đàn em sang Mỹ định cư

Dưới bài đăng gần nhất trên mạng xã hội của Tuấn Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã để lại dòng bình luận: "Mong em có được sự bình yên, vui vẻ, đắt show và hạnh phúc em nhé!". Dù ngắn gọn nhưng dòng nhắn gửi này thể hiện rõ sự quan tâm của anh tới đồng nghiệp, mong muốn Tuấn Hưng luôn an yên trong tâm trí, tinh thần hoan hỉ, sự nghiệp hanh thông và gia đình đầm ấm.

Đàm Vĩnh Hưng để lại bình luận trên trang cá nhân của Tuấn Hưng. Ảnh chụp màn hình

Đàm Vĩnh Hưng cùng Tuấn Hưng đều là những tên tuổi quen thuộc của nền âm nhạc Việt Nam, sở hữu hàng loạt bản hit gắn liền với nhiều thế hệ khán giả. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cả hai có sự giao lưu, tương tác với đồng nghiệp và người hâm mộ trên mạng xã hội. Lời nhắn của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Tuấn Hưng cũng nhận được sự chú ý trong bối cảnh giọng ca Tìm lại bầu trời đang có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống, từ môi trường sinh sống đến định hướng công việc.

Tuấn Hưng và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết.

Cuối tháng 8/2026, Tuấn Hưng chia sẻ về quyết định sang Mỹ sinh sống và phát triển công việc. Nam ca sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí của ông bầu Thomas Nguyễn - chồng ca sĩ Hồng Ngọc để phát triển hoạt động tại thị trường hải ngoại.

Tuấn Hưng và vợ con hiện đang sống ở Mỹ.

Mới đây, Tuấn Hưng đã tái xuất trên các sân khấu âm nhạc, tiếp nối hành trình ca hát hơn ba thập kỷ của mình. Tuy nhiên, việc xuất hiện các hình ảnh anh trình diễn tại đất Mỹ được chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng đã tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều. Không ít khán giả đem các đêm diễn ở Mỹ ra so sánh với những sân khấu hoành tráng mà anh từng đứng tại Việt Nam, đi kèm những nhận xét thiếu thiện chí về quy mô cũng như tính chất chương trình.

Trước những luồng ý kiến này, Tuấn Hưng đã đăng một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân để bày tỏ quan điểm. Nam ca sĩ nhìn lại hành trình hơn 30 năm làm nghề, từ những ngày tháng trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn đến khi có thể sống bằng giọng hát, chăm lo cho gia đình và theo đuổi đam mê. Anh khẳng định dù biểu diễn ở đâu, bản thân vẫn đang lao động bằng chính nghề nghiệp đã lựa chọn.

Tuấn Hưng trải lòng về chuyện biểu diễn bên Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận rằng khi chọn làm công việc của một người của công chúng thì phải sẵn sàng đối mặt với đủ kiểu nhận xét, bao gồm cả những đánh giá tiêu cực hay khó nghe. Công chúng hoàn toàn có quyền nhận định về giọng hát, phong thái biểu diễn lẫn những phát ngôn của anh, song những đóng góp đó nên dựa trên sự thật khách quan và tinh thần tôn trọng lẫn nhau.