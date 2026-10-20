Lời chúc 20/10 dành cho cô giáo mầm non ý nghĩa và chân thành

Giờ dạy học của cô và trò lớp mầm non. Ảnh: IT

Dưới đây là những lời chúc 20/10 cho cô giáo mầm non, Tạp chí Công dân và Khuyến học tổng hợp:

Lời chúc 20/10 từ học sinh:

1. Con chúc cô ngày 20/10 luôn vui vẻ, xinh tươi và có thật nhiều tiếng cười. Con cảm ơn cô đã yêu thương và chăm sóc con mỗi ngày.

2. Nhân ngày 20/10, con chúc cô giáo của con luôn mạnh khỏe, hát hay và chơi với con mỗi ngày ạ. Con yêu cô nhiều!

3. Chúc cô ngày 20/10 có thật nhiều quà và hoa. Con hứa sẽ thật ngoan, ăn hết suất và nghe lời cô dạy!

4. Cô ơi, hôm nay ngày 20/10, con chúc cô xinh đẹp như công chúa và luôn mỉm cười thật tươi mỗi khi đến lớp ạ!

5. Con chúc cô có ngày 20/10 thật vui, nhận được nhiều hoa và nhiều lời chúc dễ thương. Con cảm ơn cô đã cùng con học, chơi và khám phá nhiều điều mới.

Lời chúc 20/10 từ phụ huynh:

6. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc cô luôn đong đầy hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và luôn nhận được sự yêu mến từ các con cũng như sự tin tưởng từ quý phụ huynh. Cảm ơn cô vì tất cả sự hy sinh thầm lặng!

7. Nhân ngày 20/10, gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô. Cảm ơn cô đã luôn bao dung, kiên nhẫn và dành trọn tình yêu thương cho bé. Chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ vững ngọn lửa yêu nghề!

8. Chúc cô giáo ngày 20/10 thật xinh đẹp, ngập tràn niềm vui và luôn có thật nhiều năng lượng để đồng hành cùng các con!

9. Chúc cô giáo mầm non xinh đẹp của lớp mình luôn rạng rỡ như những bông hoa tươi thắm nhất ngày 20/10!

10. Kính chúc cô một ngày 20/10 ngập tràn hoa, quà và nhận được thật nhiều tình cảm yêu thương từ các mầm nhỏ!