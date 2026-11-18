Nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể khép lại một năm nhiều dấu ấn bằng món quà chiến thắng dành tặng người hâm mộ. Đáng chú ý hơn, đây cũng là trận đấu cuối cùng trong thời hạn hợp đồng hiện tại của ông với bóng đá Việt Nam, thời hạn kết thúc vào tháng 2/2027. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn, cuộc chia tay chính thức có thể diễn ra sau một hành trình nhiều thành công.

Trên sân Thiên Trường, tuyển Việt Nam từng tiến rất gần đến chiến thắng khi Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số ở phút 19. Tuy nhiên, hai bàn thua liên tiếp ở những phút 86 và 88 khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận thất bại 1-2, qua đó nhìn đối thủ giành chức vô địch Casper Cup 2026. Kết quả này không chỉ khiến đội tuyển lỡ cơ hội đăng quang mà còn để lại nỗi tiếc nuối trong ngày khép lại lịch thi đấu quốc tế của năm.

Thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan ở trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2026 mang đến cảm giác tiếc nuối cho HLV Kim Sang Sik. Ảnh: AFC

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận ông cảm thấy có lỗi vì không thể giành chiến thắng làm quà cho người hâm mộ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực, đặc biệt là những gương mặt trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ông cũng nhìn nhận đội tuyển đã mất tập trung ở thời điểm quyết định, nhất là trong tình huống cố định dẫn đến bàn gỡ hòa và pha mất bóng trước bàn thua thứ hai.

Dẫu vậy, một thất bại ở trận đấu cuối năm không thể phủ nhận những gì HLV Kim Sang Sik đã làm được trong năm 2026. Đây là năm mà bóng đá Việt Nam tiếp tục gặt hái những thành quả đáng kể dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026, nối tiếp danh hiệu giành được năm 2024. Việc đăng quang hai kỳ liên tiếp cho thấy vị thế của đội tuyển trong khu vực và dấu ấn của HLV Kim trong hành trình duy trì sức cạnh tranh ở Đông Nam Á.

Không chỉ đội tuyển quốc gia, bóng đá trẻ Việt Nam cũng có thêm một cột mốc đáng chú ý. U23 Việt Nam giành huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026. Thành tích này là kết quả của một hành trình giàu nỗ lực ở sân chơi châu lục, đồng thời cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh với những nền bóng đá mạnh trong khu vực và châu Á. HLV Kim Sang Sik cũng ghi dấu ấn khi trực tiếp dẫn dắt các đội tuyển ở nhiều cấp độ, tạo nên sự kết nối trong định hướng phát triển lực lượng.

Nhìn rộng hơn, hành trình của HLV Kim Sang Sik không chỉ được đo bằng những chiếc cúp. Ông giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, đưa đội tuyển giành vé dự VCK Asian Cup 2027 và xây dựng được một tập thể có tinh thần cạnh tranh. Trong năm 2026, những thành quả ở AFF Cup và U23 châu Á tiếp tục nối dài dấu ấn của nhà cầm quân này với bóng đá Việt Nam.

Do vậy, thất bại trước Kyrgyzstan càng khiến trận đấu tại Thiên Trường trở nên nhiều cảm xúc. HLV Kim Sang Sik đã có một năm thành công, nhưng không thể khép lại năm 2026 theo cách trọn vẹn nhất. Ông muốn dành tặng người hâm mộ một chiến thắng, nhưng các học trò lại đánh rơi lợi thế chỉ trong những phút cuối.

Tương lai của HLV Kim Sang Sik vẫn là dấu hỏi. Hợp đồng hiện tại của ông kết thúc vào tháng 2/2027, đồng nghĩa hai bên còn thời gian để đàm phán về chặng đường tiếp theo. Nếu không đạt được thỏa thuận mới, trận đấu với Kyrgyzstan có thể được nhìn nhận như lần cuối cùng ông dẫn dắt tuyển Việt Nam. Còn tiếp tục gắn bó, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có cơ hội viết tiếp hành trình của mình.

Dù kịch bản nào xảy ra, năm 2026 vẫn là một năm đáng nhớ với HLV Kim Sang Sik. Chỉ có điều, lời chào tạm biệt năm cũ của ông và tuyển Việt Nam đã không có được cái kết như mong đợi.