Lời chia tay đẹp nhất dành cho Lionel Messi

Một trận đấu, một chương lịch sử khép lại

L.Messi để lại dấu ấn sâu đậm trong ngày chia tay đội tuyển Argentina. Ảnh: AFA.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành Benin. Messi vẫn là tâm điểm trong những pha lên bóng của đội chủ nhà. Các đồng đội tìm đến anh, còn người đội trưởng 39 tuổi vẫn di chuyển, kiến tạo và tìm kiếm cơ hội.

Sau hiệp 1 chưa thể ghi bàn và kiến tạo thành công, Messi bắt đầu viết những dòng cuối cùng trong câu chuyện của mình với đội tuyển trong hiệp 2.

Phút 48, từ quả phạt góc bên cánh trái, Messi treo bóng chính xác để Nicolas Otamendi băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0.

Chưa dừng lại ở đó, ít phút sau, Messi tiếp tục nhận bóng bên hành lang phải rồi tung đường chuyền thuận lợi để Nico Paz bứt tốc vào trung lộ. Cầu thủ đang khoác áo Como đi bóng trước khi thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc, đánh bại thủ thành Dandjinou của Benin, nâng tỷ số lên 2-0.

L.Messi ghi bàn trong trận đấu với Beninh ngày 7-10, cũng là bàn cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina. Ảnh: AFA.

Phút 67, Argentina được hưởng phạt đền sau khi hậu vệ Benin phạm lỗi trong vòng cấm. Messi bước lên chấm 11m đánh lừa thủ môn đối phương bằng cú đá vào góc cao bên phải, ấn định chiến thắng 3-0.

L.Messi chói sáng trong trận đấu với Benin ngày 7-10. Ảnh: AFA.

Điều đọng lại là Messi đã trực tiếp tham gia vào cả ba bàn thắng của Argentina trong trận đấu cuối cùng. Số 10 đã có lời chia tay đúng với hình ảnh mà người hâm mộ Argentina luôn nhớ về anh, về một cầu thủ tạo ra khác biệt ở những thời khắc quyết định.

Trận đấu với Benin cũng chính thức khép lại hành trình 20 năm của Messi cùng đội tuyển Argentina. Sau 207 trận, Messi dừng lại với 125 bàn thắng và 66 pha kiến tạo.

Trong màu áo Argentina, Messi đã đi từ những thất vọng, những lần lỡ hẹn với danh hiệu đến vị trí của một nhà vô địch. Anh cùng đội tuyển giành Copa America 2021, Cúp liên lục địa - Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024.

Đặc biệt, chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar đã hoàn tất giấc mơ lớn nhất của Messi và cũng khép lại một trong những câu chuyện đẹp nhất của bóng đá thế giới.

Trên sân Monumental sáng 7-10, Messi không phải người duy nhất nói lời chia tay. Nicolas Otamendi cũng khép lại hành trình với đội tuyển. Nhưng sự chú ý vẫn tập trung vào số 10. Hơn 8 vạn người hâm mộ đã đến sân để chứng kiến lần cuối Messi khoác áo Argentina trên sân nhà.

“Tôi yêu tất cả các bạn”

Các đồng đội tại đội tuyển Argentina chia vui với Messi trong trận đấu với Benin ngày 7-10. Ảnh: AFA.

Sau hai thập kỷ khoác áo đội tuyển Argentina, Messi hiểu rằng khoảng trống anh để lại sẽ rất lớn. Trong bài phát biểu chia tay, anh không nói nhiều về những kỷ lục. Messi nói về gia đình, đồng đội, người hâm mộ và niềm tự hào khi được thi đấu cho Argentina.

“Có rất nhiều điều để nói. Rõ ràng người đầu tiên tôi nghĩ tới là cha tôi. Tôi chẳng còn gì khác ngoài lời cảm ơn. Được bảo vệ màu áo này trong suốt 20 năm là một niềm tự hào, kể cả trong những thời điểm khó khăn. Việc không còn tới đây nữa sẽ là một nỗi đau rất lớn. Tôi muốn được thi đấu cả đời, bởi chơi cho Argentina là điều đẹp đẽ nhất có thể xảy đến với bạn”.

Đó có lẽ là lời thừa nhận chân thành nhất của Messi về mối quan hệ giữa anh và đội tuyển. Messi cũng nhắc tới World Cup gần nhất, giải đấu mà Argentina không thể bảo vệ thành công chức vô địch. Anh nhấn mạnh những khó khăn mà đội tuyển từng trải qua và khẳng định các đồng đội luôn chiến đấu hết mình.

“Chúng tôi mang giấc mơ trở thành nhà vô địch thế giới một lần nữa và đã cống hiến tất cả. Trận đấu với Anh khiến chúng tôi hao tổn rất nhiều và thực tế là toàn đội bước vào trận sau đó trong tình trạng gần như cạn kiệt. Chúng tôi vẫn chiến đấu như mọi khi”.

Với Messi, đó cũng là lời bảo vệ dành cho thế hệ đã cùng anh trải qua những năm tháng huy hoàng nhất của bóng đá Argentina.

“Tôi muốn cảm ơn những đồng đội này vì tất cả khoảng thời gian vừa qua. Họ giúp tôi thực hiện giấc mơ và giúp tôi trở thành nhà vô địch của mọi danh hiệu. Được cạnh tranh bên cạnh họ là một vinh dự” – anh nói.

Messi cũng tri ân người hâm mộ khi chia sẻ rằng những gì mình nhận được từ khán giả Argentina không chỉ là sự cổ vũ dành cho một cầu thủ. Đó là tình cảm được xây dựng qua hai thập kỷ, qua cả những thất bại cay đắng lẫn những ngày Argentina đứng trên đỉnh thế giới. “Đây là thời điểm khó khăn với tôi. Tôi sẽ nhớ việc được thi đấu ở đây rất nhiều. Tôi biết ơn tất cả những gì mình đã được trải qua. Tôi cảm ơn vì dù chúng tôi đi tới đâu, sân vận động cũng luôn chật kín. Chúng tôi luôn cảm thấy như được chơi trên sân nhà ở mọi nơi” – Messi nói trong xúc động.

Messi cũng gửi thông điệp tới các đồng đội, thế hệ sau khi: “Tôi phải trở lại nơi đây vào ngày buồn nhất sự nghiệp. Hôm nay đến lượt tôi nói lời tạm biệt và từ bây giờ, tôi sẽ đứng ở phía bên kia để cổ vũ những chàng trai này. Khi đoàn kết, chúng ta mạnh hơn bất kỳ ai. Trong những thời điểm khó khăn, chúng ta càng phải đoàn kết hơn bao giờ hết. Muốn đạt được những điều lớn lao, bạn phải có một tập thể mạnh mẽ”.

Argentina phải học cách bước tiếp không có Messi

Messi luôn dành tình yêu đặc biệt cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: AFA.

Sau cuộc chia tay vào sáng 7-10 của L.Messi, đội tuyển Argentina sẽ chính thức bước vào chặng đường mới mà không có số 10 huyền thoại của mình. Và tất cả đều hiểu rằng, cũng không thể có cầu thủ nào dễ dàng lấp đầy khoảng trống mà Messi để lại.

Hiểu đơn giản, Argentina sẽ phải học cách chơi bóng mà không có số 10. Và đó là một thử thách lớn, bởi trong hai thập kỷ, Messi không chỉ là đội trưởng hay cầu thủ ghi bàn. Anh là điểm tựa trong cách Argentina tổ chức tấn công, là người tạo ra sự khác biệt và cũng là biểu tượng gắn kết một thế hệ cầu thủ với người hâm mộ.

Thế hệ mới của Argentina vì thế sẽ phải tiếp nhận một di sản rất lớn. Argentina không thể sống mãi với ký ức về Messi. Đội tuyển cần biến những gì anh để lại thành nền tảng để tiếp tục tiến về phía trước.

Sáng 7-10, tại sân Monumental, Messi rời đội tuyển trong hình ảnh đẹp nhất của một người đội trưởng khi hoàn thành nhiệm vụ trên sân, nói lời cảm ơn với những người đã đồng hành và trao lại niềm tin cho thế hệ kế tiếp. Một chương không thể quên của Messi và Argentina đã khép lại. Nhưng lịch sử bóng đá Argentina vẫn phải tiếp tục được viết!