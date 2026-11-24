Sau Nhà Gia Tiên, cô không có thêm dự án phim mới trong khoảng 2 năm qua, để lại dấu hỏi về khả năng tiếp tục theo đuổi diễn xuất.

Ở thời điểm điện ảnh Việt ngày càng mở rộng cơ hội cho những gương mặt mới, sự vắng bóng của Phương Mỹ Chi có phần đáng tiếc. Cô từng cho thấy bản thân không chỉ gắn với âm nhạc, mà còn sẵn sàng thử sức ở một lĩnh vực đòi hỏi nhiều khác biệt về kỹ năng, cảm xúc và cách thể hiện. Tuy nhiên, hành trình ấy chưa có thêm bước tiếp nối đủ rõ ràng để tạo nên dấu ấn riêng trên màn ảnh.

Điều đáng chú ý là trong khoảng thời gian Phương Mỹ Chi không có phim mới, nhiều người đẹp bước vào điện ảnh lại tìm được những bước tiến đáng kể. Thiên Ân, Kỳ Duyên hay Tiểu Vy đều có những cơ hội thử sức, mở rộng hoạt động và từng bước tạo dấu ấn với khán giả ở lĩnh vực phim ảnh. Điện ảnh Việt vẫn đang mở ra những cuộc thử nghiệm mới, nơi danh tiếng từ một lĩnh vực khác có thể trở thành điểm khởi đầu, nhưng để đi xa hơn, mỗi gương mặt đều cần những vai diễn và dự án phù hợp.

Phương Mỹ Chi từng có cơ hội bước vào điện ảnh với nhiều kỳ vọng, nhưng mối duyên giữa nữ ca sĩ và màn ảnh rộng lại diễn ra khá ngắn ngủi. Ảnh: FBNV

Phương Mỹ Chi cũng từng có lợi thế nhất định khi sở hữu lượng khán giả yêu mến từ âm nhạc. Sự chân thành, gần gũi và hình ảnh ấn tượng trong nhiều năm giúp cô có thiện cảm với công chúng. Nhưng lợi thế ấy chưa đồng nghĩa với việc điện ảnh sẽ tự động trở thành một con đường thuận lợi. Một vai diễn cần được nối tiếp bằng những lựa chọn mới, những trải nghiệm khác biệt và cả sự đầu tư nghiêm túc nếu muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài.

Hai năm không có phim mới chưa thể xem là dấu chấm hết cho hành trình điện ảnh của Phương Mỹ Chi. Nữ ca sĩ vẫn còn nhiều thời gian để trở lại, nếu tìm được một kịch bản đủ sức thuyết phục và vai diễn phù hợp với cá tính. Dẫu vậy, khoảng lặng kéo dài cũng khiến mối duyên từng được mở ra với màn ảnh trở nên dang dở.

Có lẽ, lời chia tay lúc này không phải là một quyết định được tuyên bố, mà là sự tiếc nuối trước một hành trình chưa kịp phát triển. Phương Mỹ Chi từng bước chân vào điện ảnh, nhưng sau mối duyên ngắn ngủi ấy, cô vẫn chưa trở lại. Và khi những người đẹp cùng thế hệ tiếp tục tìm kiếm cơ hội trên màn ảnh, khán giả có quyền tiếc cho một Phương Mỹ Chi từng xuất hiện, nhưng chưa kịp để lại nhiều dấu ấn hơn.