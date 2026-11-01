Lời chia tay của HLV Popov

Chiến lược gia người Bulgaria để lại một tâm thư đầy cảm xúc, trong đó ông nhận trách nhiệm về khởi đầu không thành công của mùa giải mới nhưng khẳng định quãng thời gian 1 năm rưỡi tại đội bóng áo lính sẽ mãi là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất sự nghiệp cầm quân.

Popov thừa nhận trong bóng đá cũng như cuộc sống, mọi khởi đầu đều có điểm kết thúc. Tuy nhiên, với ông, những điều tốt đẹp trong thời gian dẫn dắt Thể Công Viettel vượt xa những điều tiêu cực. Nhà cầm quân người Bulgaria cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ ở mùa giải trước khi giúp đội bóng giành ngôi á quân V.League, đồng thời thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ.

Sau thất bại 1-3 trước Nam Định, HLV Popov chính thức chia tay Thể Công Viettel. Ảnh: CLB Thể Công Viettel

Thể Công Viettel dưới thời Popov đã có mùa giải đạt số điểm cao nhất trong lịch sử CLB, trải qua chuỗi 38 trận chính thức liên tiếp ghi bàn, sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải với số trận giữ sạch lưới ấn tượng và giành quyền tham dự AFC Champions League Two. Với Popov, việc đưa đội bóng giành HCB và trở lại sân chơi châu Á là một trong những thành công ngọt ngào nhất sự nghiệp.

Điều đáng nói, Popov nhấn mạnh thành tích ấy được tạo ra trong cuộc cạnh tranh với những đội bóng có tiềm lực tài chính và sức ảnh hưởng lớn hơn. Ông cho rằng chỉ những người trực tiếp làm việc trong đội bóng mới hiểu được phía sau thành công ấy là một khối lượng công việc khổng lồ, những đêm mất ngủ và rất nhiều nỗ lực thầm lặng.

Nhưng mùa giải mới lại mở ra theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Sau 6 vòng đấu, Thể Công Viettel chỉ có 4 điểm với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Đặc biệt, đội bóng áo lính vừa trải qua thất bại nặng nề 0-5 trước FC Seoul tại AFC Champions League Two, trước khi thua tiếp Nam Định 1-3 ở V.League.

Popov không né tránh trách nhiệm. Ông khẳng định bản thân sẵn sàng chịu trách nhiệm và trả giá cho những sai lầm đã dẫn đến khởi đầu không thành công của đội bóng. Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh rằng ông luôn cố gắng hết sức, luôn bảo vệ CLB và các cầu thủ trước những sức ép từ nhiều phía.

Trong tâm thư, Popov đặc biệt cảm ơn ban lãnh đạo, ban huấn luyện, đội ngũ y tế, các cầu thủ và người hâm mộ Thể Công Viettel. Ông cho biết đội bóng đã mang đến cho mình những điều mà một HLV có thể mơ ước, từ điều kiện làm việc chuyên nghiệp, sự tự do trong công việc đến những cầu thủ có tinh thần làm việc đặc biệt và người hâm mộ luôn ủng hộ ngay cả trong thời điểm khó khăn.

Popov rời Thể Công Viettel khi đội bóng đang đứng trước một cuộc khủng hoảng thực sự. Nhưng nếu nhìn toàn bộ chặng đường 1 năm rưỡi, dấu ấn của ông không thể chỉ được đánh giá bằng 6 vòng đấu đầu tiên của mùa giải này. Một HLV có thể thất bại ở một giai đoạn, nhưng những gì Popov làm được ở mùa trước vẫn là một phần đáng nhớ trong lịch sử Thể Công Viettel.

“Cảm ơn tất cả mọi người. Các bạn sẽ mãi ở trong trái tim và ký ức của tôi. Tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn và chúc CLB thật nhiều may mắn, thành công trong tương lai”, Popov viết trong những dòng cuối cùng của tâm thư chia tay.

Đó không chỉ là lời chào tạm biệt của một HLV với CLB, mà còn là sự khép lại của một hành trình mà Popov có quyền tự hào về những gì mình đã làm được.