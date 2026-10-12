Lời chào nông dân - bản sắc và trí tuệ

Hội thi "Nhà nông đua tài" với phần thi “Lời chào nông dân”.

Các đại biểu dự và cổ vũ hội thi.

Các đại biểu dự và cổ vũ hội thi.

Phần thi của đội thi xã Chiềng Mai.

Tham dự hội thi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo nhân dân đến tham dự, cổ vũ các đội thi.

Phần thi “Lời chào nông dân” của đội thi xã Nậm Lầu.

Phần thi “Lời chào nông dân” của đội thi xã Phiêng Pằn.

Các đại biểu cổ vũ hội thi.

Tham gia tranh tài tại phần thi có 8 đội đến từ các xã, phường có truyền thống trồng cà phê: Chiềng Mung, Chiềng Cơi, Mường Chanh, Phiêng Pằn, Muổi Nọi, Púng Bánh, Nậm Lầu và Chiềng Mai. Các thí sinh đều là những nông dân sản xuất giỏi, nắm vững kỹ thuật và có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất cà phê.

Phần thi của đội thi xã Chiềng Mung.

Thông qua các hình thức biểu diễn nghệ thuật sáng tạo như kịch ngắn, múa, hát và đọc vè, các đội thi khéo léo lồng ghép những câu chuyện về sản xuất nông nghiệp của quê hương. Mỗi tiểu phẩm là một bức tranh thu nhỏ, khắc họa nét đẹp văn hóa truyền thống, tiềm năng phát triển, những sáng kiến kỹ thuật tiêu biểu trong canh tác, đồng thời góp phần quảng bá sản phẩm cà phê Arabica Sơn La.

Phần thi của đội thi xã Púng Bánh.

Phần thi của đội thi xã Mường Chanh.

“Lời chào nông dân” đã tạo không khí thi đua sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các vùng trồng cà phê; đồng thời là cơ hội để nông dân Sơn La giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, khẳng định vị thế và bản lĩnh trong thời kỳ đổi mới. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người nông dân Sơn La năng động, sáng tạo, từng bước đưa thương hiệu cà phê Arabica Sơn La vươn tầm thế giới.

Phần thi "Nghe nông dân nói".

Tham gia phần thi “Nghe nông dân nói”, trong thời gian 5 phút, mỗi đội cử đại diện thuyết trình xoay quanh các chủ đề: Chuỗi giá trị cà phê, từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ và quảng bá sản phẩm; chuyển đổi số, ứng dụng nền tảng số, khoa học công nghệ và các sáng kiến kỹ thuật vào thực tiễn canh tác; đánh giá tầm ảnh hưởng của cây cà phê đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phần thi của đội thi xã Nậm Lầu.

Đông đảo khán giả tham dự cổ vũ các đội thi.

Phần thi của đội thi xã Chiềng Mung.

Phần thi là diễn đàn tôn vinh những tấm gương nông dân sản xuất giỏi, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp thông minh, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế cà phê Sơn La trên bản đồ cà phê thế giới.

Phần thi của đội thi xã Phiêng Pằn.

Sau một ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, các đội thi đã hoàn thành xuất sắc 4 nội dung: “Nhà nông thông minh”, “So tài nhà nông”, “Lời chào nông dân” và “Nghe nông dân nói”. Các phần thi đã mang đến cho khán giả nhiều thông tin hữu ích, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần vào thành công của Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai, năm 2026, với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới”.

Phần thi của đội thi xã Púng Bánh.

Phần thi của đội thi xã Mường Chanh.