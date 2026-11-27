Tại phiên tòa, Nguyễn Bá Cường (sinh năm 2004) và Dương Đình Chính (sinh năm 2002), cùng trú tại tổ dân phố Đông Côi, phường Thuận Thành lần lượt bị tuyên các mức án 7 năm tù và 3 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa lưu động.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 5/2026, Chính mua 3 gói ma túy cỏ Mỹ của một người không quen biết sau đó nảy sinh ý định bán lại kiếm lời. Ngày 4/5, khi có một đối tượng hỏi mua ma túy, Chính đã bán cho Cường để Cường mang về bán lại cho đối tượng có nhu cầu để hưởng chênh lệch. Buổi chiều cùng ngày, Cường tiếp tục mua ma túy của Chính để mang đến cho đối tượng trên. Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cả hai đã phải trả giá đắt bằng những án tù.

Vấn đề không chỉ là mức án dành cho các bị cáo mà còn ở những bài học pháp luật được truyền tải trực tiếp đến người dân theo dõi phiên tòa. Qua việc công khai diễn biến, làm rõ phương thức mua bán ma túy từ những giao dịch nhỏ lẻ, người dân hiểu rõ hơn tính chất nguy hiểm của tội phạm ma túy, cũng như hậu quả pháp lý mà người vi phạm phải gánh chịu. Câu chuyện hai thanh niên đánh đổi tương lai chỉ vì khoản lợi nhỏ trước mắt là lời cảnh tỉnh thiết thực đối với giới trẻ.

Việc đưa phiên tòa về xét xử lưu động tại địa bàn dân cư giúp hoạt động tuyên truyền pháp luật trở nên trực quan, hiệu quả hơn. Người dân trực tiếp chứng kiến quá trình xét xử, từ đó nắm thêm được các quy định pháp luật, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến ma túy; không tiếp tay, hay bao che cho tội phạm. Qua đó từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.