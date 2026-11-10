Lời cảnh báo nghiêm khắc với các công ty gây ô nhiễm

Trước đó, qua kiểm tra đột xuất, UBND xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) phát hiện một Cty nhựa chưa đăng ký môi trường, không có hồ sơ phòng cháy, chữa cháy; xả nước thải trực tiếp ra môi trường trong quá trình xay, rửa phế liệu; đổ thải và chôn lấp trái phép khoảng 14 tấn chất thải rắn. DN còn vi phạm quy định về mua bán điện, chưa bảo đảm pháp lý đất đai và đăng ký kinh doanh không đúng địa điểm hoạt động. Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm từ cơ sở này. UBND xã đã phạt DN 73 triệu đồng, yêu cầu khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, đến ngày 4/11, cơ sở vẫn hoạt động và tiếp tục đổ thải trái phép. Trước tình trạng vi phạm kéo dài, xã áp dụng quy định mới để phối hợp ngành điện tiến hành cưỡng chế với cơ sở. Biện pháp chỉ áp dụng với nguồn điện sản xuất, không ảnh hưởng đến điện sinh hoạt.

Việc cắt điện sẽ khiến hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm này phải dừng hoàn toàn. TCty Điện lực TP HCM cho biết đây là trường hợp đầu tiên Thành phố áp dụng biện pháp này sau khi Nghị quyết 57/2026/NQ-HĐND của HĐND TP HCM hiệu lực từ ngày 1/10.

HĐND TP HCM ngày 22/9 thông qua nghị quyết quy định việc ngừng cung cấp điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm; có hiệu lực cùng thời điểm Luật Phát triển đô thị. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định ngừng điện, nước với công trình xây dựng sai quy hoạch, không phép, sai phép; công trình miễn phép nhưng thi công sai thiết kế; công trình lấn, chiếm đất, vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy, môi trường. Biện pháp này được thực hiện khi người vi phạm đã được yêu cầu bằng văn bản dừng thi công, chấm dứt vi phạm hoặc hoạt động nhưng vẫn không chấp hành.

Thực tế tại riêng xã Tân Vĩnh Lộc, theo cán bộ địa phương, chính quyền từng nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các DN vi phạm môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, một số chây ì không khắc phục hậu quả; một số cơ sở đổi tên rồi tiếp tục hoạt động, tái phạm, dẫn đến việc xử lý chưa dứt điểm. Vì vậy, việc bổ sung biện pháp ngừng điện, nước như nêu trên là cần thiết, hiệu quả; nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp diễn.

Về cơ sở pháp lý, cơ chế trên được xây dựng trên cơ sở khoản 2 Điều 16 Luật Phát triển đô thị. Về kinh nghiệm thực tiễn, cơ chế này đã tham khảo kinh nghiệm từ TP Hà Nội, theo đó, đến ngày 30/4/2026, Hà Nội đã ban hành 801 quyết định ngừng cung cấp điện, nước với công trình, cơ sở vi phạm. Vì vậy, động thái của TP HCM lần đầu cắt điện với cơ sở gây ô nhiễm được người dân rất hoan nghênh, ủng hộ, đồng thời là lời cảnh báo nghiêm khắc đến các cơ sở vi phạm, góp phần quan trọng để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh phải tuân thủ pháp luật nói chung, cũng như Luật Bảo vệ môi trường nói riêng.