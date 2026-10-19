Lời cảm ơn của Hồng Đào

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ thành tích phòng vé của Lên Hương sau hơn một tháng ra rạp. Bộ phim đã chính thức vượt mốc 95 tỷ đồng doanh thu. Đăng tải thông tin về kết quả của tác phẩm, nữ nghệ sĩ viết: "Một hành trình thú vị. Một kỷ niệm xinh đẹp. Thank you".

Dòng trạng thái ngắn gọn của Hồng Đào nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho thành tích của bộ phim, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến đối với nữ nghệ sĩ và vai diễn bà Mũi. Một số ý kiến đánh giá cao khả năng hóa thân của Hồng Đào, cho rằng nhân vật có màu sắc riêng và để lại cảm xúc sau khi xem phim. Những khán giả khác gửi lời chúc mừng đến toàn bộ ê-kíp, đồng thời bày tỏ mong muốn nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong những dự án điện ảnh chất lượng.

Võ Tấn Phát vào vai Tâm, Hồng Đào vào vai bà Mũi.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, người phụ nữ làm chủ một trại hòm đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Mang vẻ ngoài cộc cằn, thực dụng và có phần bất cần, bà Mũi tạo cảm giác khó gần với những người xung quanh. Tuy nhiên, đằng sau tính cách gai góc ấy là một người phụ nữ phải đối diện với nỗi cô độc, những mất mát trong quá khứ và tổn thương từ các mối quan hệ thân thuộc.

Cuộc gặp gỡ giữa bà Mũi và Tâm (Võ Tấn Phát), chàng trai đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ, mở ra nút thắt quan trọng của câu chuyện. Bà Mũi đề nghị Tâm tham gia nghi thức “nằm hòm cầu vận”, với hy vọng cải thiện việc làm ăn của trại hòm. Từ thỏa thuận có phần kỳ lạ này, bộ phim triển khai những tình huống vừa hài hước vừa gợi suy ngẫm về cuộc sống. Qua đó, hoàn cảnh của bà Mũi dần được hé lộ, cho thấy những góc khuất phía sau vẻ ngoài tưởng chừng mạnh mẽ và lạnh lùng của nhân vật.

Với vai diễn này, Hồng Đào có cơ hội thể hiện nhiều sắc thái diễn xuất khi khắc họa một người phụ nữ mang những mâu thuẫn nội tâm. Bà Mũi có thể khiến người khác khó chịu bởi cách cư xử thẳng thừng, nhưng cũng gợi sự thương cảm khi những tổn thương và khát khao được yêu thương dần bộc lộ. Sự đối lập giữa vẻ ngoài gai góc và những cảm xúc bị dồn nén tạo chiều sâu cho nhân vật, giúp nữ nghệ sĩ thể hiện hình ảnh một người phụ nữ nhiều mất mát nhưng vẫn tìm cách xoay xở với cuộc sống.

Lên Hương cũng đánh dấu lần thứ ba Hồng Đào hợp tác với đạo diễn Khương Ngọc, sau Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại.

Thông qua câu chuyện của bà Mũi, Lên Hương khai thác những vấn đề về tình thân, sự cô độc và nhu cầu được thấu hiểu. Nhân vật của Hồng Đào không đơn thuần là chủ một trại hòm đang tìm cách vực dậy công việc kinh doanh, mà còn là người phụ nữ phải đối diện với những khoảng trống trong đời sống tình cảm. Câu chuyện nghề mai táng vì thế trở thành điểm khởi đầu để bộ phim mở rộng sang những vấn đề gần gũi trong đời sống gia đình.

Lên Hương cũng đánh dấu lần thứ ba Hồng Đào hợp tác với đạo diễn Khương Ngọc, sau Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại. Qua những lần cộng tác, nữ nghệ sĩ tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng đảm nhận các dạng vai giàu tâm lý, gắn với những câu chuyện về gia đình và các mối quan hệ giữa con người. Thành tích hơn 95 tỷ đồng của Lên Hương tiếp tục nối dài hành trình điện ảnh của Hồng Đào cùng Khương Ngọc, đồng thời cho thấy sức hút của những tác phẩm khai thác tình cảm gia đình trên màn ảnh rộng.