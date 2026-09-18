Lời cảm ơn của gia đình đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và bà con nhân dân phường An Hải, thành phố Đà Nẵng đã quan tâm, sẻ chia, tận tình giúp đỡ gia đình trong những ngày tang lễ; trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện 199 - Bộ Công an đã tận tình chăm sóc, cứu chữa bà trong thời gian lâm bệnh.

Trong thời khắc đau buồn và mất mát của gia đình, sự hiện diện, những lời thăm hỏi, động viên, sẻ chia và tình cảm quý báu của các đồng chí, quý cơ quan, đơn vị, bà con, họ hàng, bạn bè, thân hữu gần xa là nguồn động viên lớn đối với gia đình. Gia đình chúng tôi xin trân trọng ghi nhớ và cảm tạ.

Trong quá trình tổ chức tang lễ, khó tránh khỏi những điều sơ suất, gia đình kính mong các đồng chí, quý cơ quan, đơn vị, bà con, họ hàng, bạn bè và thân hữu gần xa niệm tình lượng thứ.

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Con trai: Phan Thăng An

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng