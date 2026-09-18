Lời cảm ơn của gia đình đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng
Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cao Bằng; đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tỉnh Cao Bằng; cùng bà con xóm giềng, họ hàng, bạn bè, thân hữu gần xa đã quan tâm thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn, gửi vòng hoa, đến viếng, dự Lễ truy điệu và Lễ an táng, tiễn đưa bà, mẹ của chúng tôi là bà Nguyễn Thị Thúy Liên, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng.
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và bà con nhân dân phường An Hải, thành phố Đà Nẵng đã quan tâm, sẻ chia, tận tình giúp đỡ gia đình trong những ngày tang lễ; trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện 199 - Bộ Công an đã tận tình chăm sóc, cứu chữa bà trong thời gian lâm bệnh.
Trong thời khắc đau buồn và mất mát của gia đình, sự hiện diện, những lời thăm hỏi, động viên, sẻ chia và tình cảm quý báu của các đồng chí, quý cơ quan, đơn vị, bà con, họ hàng, bạn bè, thân hữu gần xa là nguồn động viên lớn đối với gia đình. Gia đình chúng tôi xin trân trọng ghi nhớ và cảm tạ.
Trong quá trình tổ chức tang lễ, khó tránh khỏi những điều sơ suất, gia đình kính mong các đồng chí, quý cơ quan, đơn vị, bà con, họ hàng, bạn bè và thân hữu gần xa niệm tình lượng thứ.
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Con trai: Phan Thăng An
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/loi-cam-on-cua-gia-dinh-dong-chi-phan-thang-an-uy-vien-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-hdnd--3192466.html