Lời bình luận của Mbappe khiến La Liga bị cấm sóng, phải xin lỗi Trung Quốc

Mọi chuyện bắt nguồn từ video hậu trường ngày 3/4/2026 trong một chương trình do tiền vệ Aurelien Tchouameni dẫn dắt. Khi được người đồng đội hỏi rằng đâu là bức ảnh chế khiến mình buồn cười nhất, Mbappe đã trả lời rằng đó là bức ảnh ghép mặt anh với một nhà lãnh đạo của Trung Quốc.

Vụ việc chỉ thực sự bùng phát vào ngày 26/10 khi các trang mạng xứ tỷ dân “đào” lại đoạn video, kèm lời cảnh báo rằng chân sút người Pháp đã có những từ ngữ mang tính xúc phạm người dân nước này.

Và từ đó, một làn sóng tẩy chay mạnh mẽ lan rộng khắp quốc gia tỷ dân dành cho Mbappe. Đối với dư luận Trung Quốc, câu nói của Mbappe không đơn thuần là một trò đùa vô hại lúc chơi game mà bị coi là hành vi xúc phạm thể diện quốc gia.

Hậu quả đến gần như ngay lập tức, giáng đòn nặng nề lên sự nghiệp thương mại của Mbappe. Ngay sau cuộc họp khẩn trong đêm 26/10, tập đoàn nước giải khát Dongpeng Beverage đã trở thành đơn vị tiên phong tuyên bố hủy hợp đồng tài trợ với Mbappe. Trên mạng xã hội Weibo, hãng khẳng định lập trường kiên quyết không thỏa hiệp trước các hành vi họ coi là "xúc phạm hình ảnh quốc gia”.

Các quảng cáo của Mbappe tại Trung Quốc đã bị gỡ bỏ

Cơn bão tẩy chay này đang đe dọa trực tiếp đến toàn bộ giá trị thương mại và tầm ảnh hưởng của siêu sao bóng đá Pháp tại thị trường tỷ dân. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) quyết định ngừng phát sóng toàn bộ các trận đấu tại La Liga cũng như những trận có sự góp mặt của tiền đạo 27 tuổi tại các giải đấu khác. Quyết định có hiệu lực từ tối 26/10, đúng thời điểm Mbappe đang tham dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2026 tại London.

Bên cạnh việc dừng phát sóng vô thời hạn, CCTV còn gỡ bỏ mọi hình ảnh quảng cáo của anh. Động thái này khiến số phận thỏa thuận phát sóng 380 trận mỗi mùa giữa La Liga và nền tảng China Mobile Migu kéo dài đến năm 2030 bị bỏ ngỏ.

Phản ứng mạnh mẽ từ một thị trường khổng lồ như Trung Quốc khiến phía La Liga phải lên tiếng xin lỗi. Ban tổ chức giải đấu hàng đầu thế giới viết: “La Liga vô cùng lấy làm tiếc về sự xúc phạm và tổn thương mà những phát ngôn gần đây của Kylian Mbappe gây ra cho người hâm mộ Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc đang quay lưng lại với Real Madrid

Những bình luận này thể hiện quan điểm cá nhân của cầu thủ và không phản ánh lập trường của La Liga. Là cơ quan điều hành giải đấu, chúng tôi thay mặt cho tất cả các CLB, xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến người hâm mộ Trung Quốc trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Bóng đá Tây Ban Nha luôn đề cao các nguyên tắc tôn trọng và chung sống hòa bình, đồng thời cam kết thúc đẩy sự đoàn kết và kết nối giữa những người có nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi luôn dành sự trân trọng cao cho Trung Quốc, các tổ chức liên quan và người dân Trung Quốc, và trân trọng sự quan tâm và ủng hộ mà hàng triệu người hâm mộ Trung Quốc dành cho chúng tôi mỗi tuần.

Chúng tôi xin tái khẳng định sẽ tiếp tục trân trọng và duy trì mối quan hệ sâu sắc mà chúng tôi đã xây dựng với Trung Quốc trong những năm qua. Hiện tại, La Liga đang phối hợp với các đối tác và các tổ chức liên quan tại Trung Quốc để xử lý sự việc này một cách thích đáng”.