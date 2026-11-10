Lời bày tỏ công khai của Phương Mỹ Chi với 'chú rể' hơn 9 tuổi

Phương Mỹ Chi là một trong những nữ ca sĩ trẻ được chú ý của làng nhạc Việt nhờ giọng hát giàu cảm xúc, phong cách âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng. Những năm gần đây, giọng ca sinh năm 2003 liên tục có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, đồng thời nhận được nhiều tình cảm từ khán giả bởi sự gần gũi và chân thành.

Mới đây, Phương Mỹ Chi chia sẻ cảm xúc sau đêm nhạc được tổ chức tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nữ ca sĩ gửi lời tri ân đến những người đã đồng hành, hỗ trợ và góp phần giúp cô có thêm sự thăng hoa trong các tiết mục biểu diễn trên sân khấu.

Đáng chú ý, bên cạnh những lời cảm ơn dành cho ê-kíp, Phương Mỹ Chi còn công khai bày tỏ tình cảm với một nhân vật đặc biệt, được cô gọi bằng danh xưng ngọt ngào là "người thương".

Phương Mỹ Chi công khai bày tỏ lời cảm ơn đến người thương.

Nhân vật được nữ ca sĩ nhắc đến chính là diễn viên Bảo Định. Trong đêm nhạc tại Hà Nội, nam diễn viên đã có màn kết hợp cùng Phương Mỹ Chi trong tiết mục Thiên đường với người thương, tái hiện cảnh đám cưới.

Không chỉ hỗ trợ bạn diễn trên sân khấu, Bảo Định còn trực tiếp thể hiện vũ đạo trong tiết mục Dắt anh chơi hội. Sự xuất hiện của nam diễn viên mang đến màu sắc mới mẻ cho phần trình diễn, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ đối với khán giả có mặt tại chương trình.

Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi dành những lời nhắn nhủ đầy tình cảm cho Bảo Định: "Người thương ơi, cảm ơn anh đã vượt qua chính mình 1 lần nữa, để cùng em làm nên thêm 1 khoảnh khắc đầu tiên của anh, đó là vũ đạo và trình diễn trên sân khấu. Em biết anh cũng rất lo lắng nhưng cuối cùng mình đã làm được và đã chạm đến trái tim khán giả rồi".

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước màn tương tác của Phương Mỹ Chi và Bảo Định. Không ít ý kiến dành lời khen cho sự ăn ý của cả hai trong những tiết mục biểu diễn, đồng thời tiếp tục nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cặp đôi. Một số khán giả cho rằng những khoảnh khắc tình cảm trên sân khấu khiến màn kết hợp trở nên đặc biệt hơn.

Bảo Định hóa chú rể trong tiết mục của Phương Mỹ Chi.

Trước đó, Phương Mỹ Chi và Bảo Định từng có dịp kết hợp trong MV Thiên đường với người thương. Cả hai mang đến hình ảnh ăn ý, ngọt ngào và có nhiều tương tác tình tứ trong sản phẩm âm nhạc. Sự phối hợp tự nhiên của hai nghệ sĩ khiến khán giả dành nhiều sự quan tâm, thậm chí mong muốn họ tiếp tục đồng hành trong những dự án tiếp theo.

Không chỉ xuất hiện cùng nhau trong các sản phẩm nghệ thuật, Phương Mỹ Chi và Bảo Định còn duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Những lần tương tác và cách cả hai dành sự quan tâm cho đối phương càng khiến người hâm mộ có thêm lý do để yêu thích sự kết hợp này.

Tuy nhiên, đến hiện tại, cả hai chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Vì vậy, những lời nhắn nhủ mới đây của nữ ca sĩ vẫn được nhiều người xem như một khoảnh khắc đáng yêu giữa hai nghệ sĩ thân thiết.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định duy trì mối quan hệ thân thiết.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi với nhiều dấu ấn đáng chú ý. Từ hình ảnh cô bé dân ca từng gây tiếng vang tại Giọng hát Việt nhí, nữ ca sĩ từng bước trưởng thành, thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc và xây dựng phong cách riêng.

Thay vì chỉ gắn bó với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, cô mạnh dạn đưa chất liệu truyền thống kết hợp với âm nhạc hiện đại, tạo nên những sản phẩm có cá tính riêng.

Một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi là album Vũ trụ cò bay. Dự án cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của nữ ca sĩ trong việc khai thác văn học, văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc. Cô cũng ghi dấu ấn tại chương trình Sing! Asia 2025 khi có cơ hội giới thiệu giọng hát và bản sắc âm nhạc Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Bên cạnh hoạt động phát hành sản phẩm, Phương Mỹ Chi ngày càng xuất hiện nhiều trên các sân khấu âm nhạc lớn, tổ chức những đêm diễn riêng và gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều tỉnh, thành. Đêm nhạc ở Hà Nội tiếp tục là một dấu ấn trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ. Những màn trình diễn được đầu tư cùng sự xuất hiện của các khách mời góp phần tạo nên không khí sôi động cho chương trình.

Phương Mỹ Chi duy trì sức hút sau nhiều năm ca hát.