Quả cam ở chợ Đồng Xuân

Sáng 29/1/1957, giáp Tết Đinh Dậu, một cụ già dáng người ở quê ra ghé gian hàng mậu dịch bán hoa quả trong chợ Đồng Xuân, hỏi mua một quả cam. Nhân viên bán hàng không bán, nói chỉ bán từ một cân trở lên. Buổi chiều, Bộ Nội thương nhận một cuộc điện thoại góp ý về cách bán hàng. Người gọi là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là cụ già buổi sáng.

Bác không hỏi gian hàng bán được bao nhiêu. Người thử xem một người dân ít tiền, cần một quả cam cho ngày Tết, có được phục vụ hay không. Hai mươi tư năm đứng đầu Nhà nước, Người nói với những người làm công nghiệp, thương nghiệp bằng đúng thước đo ấy.

Bốn chữ cho người Công Thương

Lời đầu tiên Bác gửi đến giới Công Thương sáu tuần sau ngày Độc lập. Trong thư đăng báo Cứu quốc ngày 13/10/1945, Người hứa: “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới Công - Thương trong công cuộc kiến thiết này”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân ngành Điện năm 1954. Ảnh tư liệu nguồn: Báo Văn hóa

Ngày 14/5/1951, ở Việt Bắc, Bác ký sắc lệnh đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Ngày 20/9/1951, Người gửi thư cho Hội nghị mậu dịch, dặn cán bộ phải “đồng tâm nhất trí”, “hoan nghênh ý kiến và những lời phê bình của dân, để sửa chữa sai lầm”. Thư có một câu cảnh báo thẳng: “Cán bộ mậu dịch nắm nhiều tiền bạc và hàng hóa trong tay rất dễ hủ hóa, cho nên mọi người phải ngày ngày trau dồi đức tính cần, kiệm, liêm, chính”.

Hiểu đúng chính sách, nghe dân phê bình, giữ mình trước tiền và hàng. Bộ quy tắc ứng xử nào của ngành hôm nay cũng phải có đủ ba điều ấy. Bác viết "ngày ngày", tức là việc làm hằng ngày, không đợi tới kỳ kiểm điểm.

Đầy tớ của nhân dân và khâu ở giữa

Đầu tháng 6/1956, Bác đến Đại hội chiến sĩ thi đua ngành thương nghiệp lần thứ nhất, có 354 đại biểu. Người khen bằng tên từng người: Nguyễn Tấn Anh gần gũi, giúp đỡ nhân dân; Nguyễn Sanh không để gian thương mua chuộc. Người phê bình cũng cụ thể như thế: giữ kho để gạo ẩm mục, thu mua cả thứ không bán được nên lỗ vốn. Người hỏi: “Tiền vốn là của chung mà làm thua lỗ thì có đau xót không?”.

Cũng ở đại hội, Người nói: “Thương nghiệp là cái khâu giữa nông nghiệp và công nghiệp”, rồi giao việc chống lãng phí, tham ô, quản lý chặt chẽ thị trường, chống đầu cơ tích trữ, bình ổn vật giá.

Ở Bắc Giang, Người căn dặn cán bộ thương nghiệp: “Mua những thứ đã khuyến khích đồng bào bán, bán những thứ đồng bào cần mua. Giá cả cần đúng mức, thái độ cần khiêm tốn”. Tám chữ "giá cả đúng mức, thái độ khiêm tốn" treo ở bộ phận một cửa nào của ngành hôm nay cũng phù hợp.

Nhà máy là của các cô, các chú

Tháng 12/1954, hơn hai tháng sau ngày tiếp quản Thủ đô, Bác đến Nhà máy điện Yên Phụ và Nhà máy đèn Bờ Hồ. Người cảm ơn công nhân đã giữ được nhà máy khi quân Pháp rút, rồi nói:

“Nhà máy này bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải gìn giữ nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa”. Ngày Bác về thăm, 21/12, nay là Ngày truyền thống ngành Điện. Nhà máy Cơ khí Hà Nội đón Bác chín lần trong 5 năm. Tối 25/12/1958, Người giao cho nhà máy phấn đấu thành “một nhà máy kiểu mẫu”.

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa công vụ ngành Công Thương, ngày 26/2/2026. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương

Ngày 28/4/1964, ở Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, Bác nhắc sản phẩm nhân dân dùng hằng ngày phải bảo đảm chất lượng, đồng thời phê bình vệ sinh công nghiệp còn kém, nguyên liệu còn rơi vãi. Thấy chỗ rửa bát ở nhà ăn trơn bẩn, Người nói: “Bác đi lối này để các cô các chú thấy trơn bẩn mới dọn dẹp cho sạch sẽ”.

Gần một năm tái tạo văn hóa: dấu ấn người đứng đầu

Đề án phát triển văn hóa công vụ ngành Công Thương giai đoạn 2026 - 2030 thừa nhận việc thực hành văn hóa công sở, văn minh công vụ “còn chưa thực sự đi vào thực chất, hiệu quả”, ngành và cơ quan Bộ “chưa xây dựng được bản sắc văn hóa mạnh mẽ, truyền cảm hứng”.

Ngày 19/1/2026, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng ký Quyết định số 103/QĐ-BCT lập Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa công vụ ngành Công Thương, chỉ ít ngày sau khi nhận trọng trách mới.

Ngày 26/2/2026, Ban Chỉ đạo họp phiên đầu tiên. Bộ trưởng coi năng lực văn hóa là "gốc rễ" quyết định sự phát triển của năng lực chuyên môn, quản trị cùng các kỹ năng khác.

Kết luận phiên họp, ban hành tại Thông báo số 46/TB-BCT ngày 5/3/2026, giao việc ngay, không đợi đề án. Thông báo yêu cầu “triển khai thực hiện ngay văn hóa tôn trọng kỷ luật, kỷ cương công vụ”, “thực hiện ngay văn hóa "coi mình là nguyên nhân” trong thực thi chức trách, nhiệm vụ”, đề cao “văn hóa nêu gương của người đứng đầu”. Đi kèm là những việc có thời hạn: bộ quy tắc ứng xử "rõ ràng, minh bạch”; thư viện cho người tự học; thành lập Ban Liên lạc cán bộ hưu trí.

“Coi mình là nguyên nhân” là tự phê bình được diễn đạt bằng ngôn ngữ quản trị hôm nay: việc chậm, việc hỏng thì tìm lỗi ở mình trước. Kỷ luật, kỷ cương công vụ là chữ "đồng tâm nhất trí" trong bức thư năm 1951.

Ngày 19/3/2026, Bộ trưởng kêu gọi đưa năm 2026 thành năm “Chuẩn hóa - Nâng tầm – Phát triển”. Ngày 29/6/2026, Bộ trưởng ký Quyết định số 1547/QĐ-BCT phê duyệt Đề án. Đề án chuyển tư duy "mệnh lệnh - kiểm soát”, “quản lý - cấp phép” sang “kiến tạo - đồng hành”; đưa tiêu chí văn hoá công vụ vào đánh giá, xếp loại cán bộ.

Thước đo mới

Mười tháng chưa đủ để nói văn hóa đã thay đổi. Người dân, doanh nghiệp chỉ cảm nhận sự khác biệt qua những việc trực tiếp liên quan: bộ hồ sơ xin giấy phép, cuộc kiểm tra của quản lý thị trường, hóa đơn tiền điện, cây xăng ngày giá lên. Việc còn lại là cả đội ngũ chung sức, chung lòng, chung một mục tiêu làm chuẩn, làm tốt, tái tạo văn hóa từ những đổi mới không ngừng.