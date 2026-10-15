Lohan hát live gần 20 ca khúc, mashup loạt hit cực cháy cùng Bảo Thy và Lương Bích Hữu

Prince on fancon là dịp để Lohan giới thiệu các ca khúc trong album Prince on trên sân khấu trực tiếp, đồng thời thể hiện khả năng trình diễn sau hai tháng chuẩn bị. Chương trình kết hợp các tiết mục solo, những màn mashup cùng khách mời và phần trình diễn DJ, tạo nên nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Lohan biến fancon thành concert

Gần 20 ca khúc và những màn kết hợp bất ngờ

Trong đêm diễn, Lohan trình diễn gần 20 ca khúc với nhiều phong cách, từ những tiết mục sôi động đòi hỏi khả năng tương tác với khán giả đến các bản ballad thiên về cảm xúc. Nam ca sĩ duy trì nhịp độ biểu diễn xuyên suốt chương trình, đồng thời có những lần thay đổi trang phục phù hợp với từng tiết mục.

Bên cạnh phần hát, Lohan còn xuất hiện trong vai trò DJ, trực tiếp khuấy động sân khấu bằng một set nhạc giàu năng lượng. Những thay đổi về hình thức trình diễn giúp chương trình có thêm điểm nhấn bên cạnh các tiết mục solo.

Một trong những phần được chú ý là màn kết hợp giữa Lohan, Bảo Thy và Andiez trong bản mashup gồm bốn ca khúc “Nhà giả kim cô đơn”, “Xin đừng xát muối trái tim em”, “1 phút” và “Suýt nữa thì”. Tiết mục kết hợp ca khúc thuộc album mới của Lohan với những bài hát quen thuộc, đồng thời gợi nhắc đến màn hợp tác giữa Lohan và Bảo Thy trong “Nhà giả kim cô đơn”.

Lương Bích Hữu cũng xuất hiện cùng Lohan trong bản mashup “Vô lăng hoàng hôn” và “Cô gái Trung Hoa”. Sự kết hợp giữa ca khúc mới của Lohan và bài hát gắn liền với tên tuổi Lương Bích Hữu mang đến màu sắc khác biệt cho đêm nhạc.

Một điểm nhấn khác là màn tái hợp của Lohan và RIO trong ca khúc “So Good”. Cả hai từng tham gia chương trình Anh trai “Say Hi”, vì vậy màn trình diễn nhận được sự hưởng ứng từ khán giả có mặt tại sự kiện.

Việc giữ kín một số khách mời trước đêm diễn cũng góp phần tạo bất ngờ cho chương trình. Thay vì chỉ tập trung vào các tiết mục solo, Lohan và ê-kíp xây dựng nội dung đêm nhạc đan xen giữa những phần trình diễn cá nhân và các màn kết hợp.

Dàn “anh trai” và nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng Lohan

Prince on fancon còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và bạn bè trong giới giải trí. Trong đó, BigDaddy, B Ray, Sơn.K, Phạm Đình Thái Ngân, Jey B, Bùi Duy Ngọc, Khôi Vũ và Đào Tử A1J là những gương mặt từng tham gia các chương trình thuộc vũ trụ “Say Hi” đến chung vui cùng Lohan.

Ngoài ra, sự kiện còn có ca sĩ Đinh Hương, Gil Lê, Xoài Non cùng các diễn viên Anson, Zack và Jai. Sự hiện diện của các đồng nghiệp cho thấy mối quan hệ giao lưu, gắn kết giữa Lohan và những nghệ sĩ từng làm việc hoặc có cơ hội gặp gỡ trong môi trường giải trí.

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, trang phục cũng là một phần được chú ý trong đêm diễn. Lohan lần lượt xuất hiện với nhiều phong cách, từ lịch lãm, lãng tử đến cá tính, mạnh mẽ. Các tạo hình được thay đổi theo từng phần trình diễn, góp phần tạo sự đa dạng về hình ảnh trên sân khấu.

Với gần 20 ca khúc và nhiều màn kết hợp cùng khách mời, Prince on fancon đánh dấu một hoạt động đáng chú ý của Lohan trong quá trình giới thiệu album Prince on đến khán giả. Chương trình cũng là dịp để nam ca sĩ thể hiện khả năng trình diễn trực tiếp và kết nối với người hâm mộ thông qua âm nhạc.