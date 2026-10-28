Logo tỉnh Vĩnh Long hướng đến khát vọng phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Ngày 28/10, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký phát hành thông báo về việc sử dụng biểu trưng (logo) tỉnh Vĩnh Long. Qua đó, nhằm thống nhất hình ảnh nhận diện địa phương trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến phát triển.

Logo tỉnh Vĩnh Long.

Thống nhất logo nhận diện địa phương

Theo thông báo, logo tỉnh Vĩnh Long được sử dụng thống nhất theo mẫu ban hành kèm theo, trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tỉnh; hoạt động đối nội, đối ngoại; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; các chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội, hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động có liên quan.

Logo cũng được sử dụng trên các ấn phẩm, tài liệu, sản phẩm truyền thông, cổng thông tin điện tử và nền tảng số thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, cùng các hoạt động khác theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng đúng mẫu logo đã công bố; không tự ý thay đổi hình dạng, màu sắc, bố cục, tỷ lệ các chi tiết. Việc sử dụng logo phải bảo đảm tính trang trọng, thẩm mỹ, phù hợp với từng hoạt động; không sử dụng trong các hoạt động trái quy định pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng biểu trưng; thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả theo quy định; thông báo rộng rãi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng thống nhất mẫu logo.

Đồng thời, Sở có trách nhiệm quản lý, lưu giữ bản gốc mẫu thiết kế, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng biểu trưng trên địa bàn tỉnh và kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh.

Dấu ấn lịch sử văn hóa trong logo

Theo UBND tỉnh Vĩnh, logo tỉnh Vĩnh Long được xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa các giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, con người và đặc trưng của vùng đất Vĩnh Long; thể hiện sự kế thừa, gắn kết và khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Hình tượng thiết kế một phần tiếp nối cấu trúc logo tỉnh Vĩnh Long trước đây nhằm gia tăng tính nhận diện.

Văn Thánh Miếu Vĩnh Long.

Trung tâm biểu trưng là chữ "VL", viết tắt tên Vĩnh Long, được cách điệu thành hình cánh chim vươn cao, thể hiện sức sống, tinh thần năng động và khát vọng vươn lên. Các đường nét thiết kế cách điệu không gian đồng bằng, sông nước đặc trưng của vùng đất Vĩnh Long.

Hình tượng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong logo, cùng với ngôi sao và hoa sen, kết hợp với Văn Thánh Miếu, thể hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần hiếu học của vùng đất Vĩnh Long.

Hình tượng ngọn đuốc lá dừa thể hiện tinh thần "Đồng Khởi" - đồng lòng, đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa, biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết, ý chí quật khởi và truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Phần dưới biểu trưng là 6 bánh răng chuyển động, thể hiện tinh thần lao động, sản xuất, sự vận động không ngừng và khát vọng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng văn minh, hiện đại.

Tổng thể biểu trưng được thể hiện trong hình tròn, đại diện cho sự trọn vẹn, vĩnh cửu, thống nhất; tạo cảm giác hài hòa, gắn kết, bền vững, thân thiện với môi trường, đồng thời là biểu tượng của niềm tin và lòng trung thành.

Logo sử dụng màu xanh lá cây trên nền trắng, gợi sức sống, sự trù phú, sung túc, may mắn và phát đạt, đồng thời thể hiện định hướng phát triển xanh, bền vững.

Tổng thể thiết kế thể hiện những giá trị đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long trong không gian phát triển mới; bảo đảm sự hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc địa phương và yêu cầu hội nhập, phù hợp với định hướng xây dựng hình ảnh tỉnh Vĩnh Long năng động, phát triển, giàu bản sắc văn hóa, có vị thế ngày càng cao trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.