Logo Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031

Logo chính thức của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026–2031) được thiết kế với bố cục, kết hợp các yếu tố nhận diện với hệ thống màu sắc đặc trưng, tạo nên tổng thể trang nghiêm, nổi bật.

Điểm nhấn trung tâm của Logo là huy hiệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam màu xanh lá, được đặt trong vòng tròn mang tên Giáo hội. Phía trên là hình lá cờ Phật giáo cách điệu, bao quanh huy hiệu là dòng chữ “Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X”, xác định rõ tính chất và dấu mốc của sự kiện. Phía dưới là họa tiết trang trí cách điệu, năm nhiệm kỳ 2026–2031 và khẩu hiệu “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”.

Các chi tiết được sắp xếp theo trục cân đối, làm nổi bật tên gọi, thời gian và thông điệp của Đại hội.

Hệ thống màu sắc được lựa chọn theo những ý nghĩa riêng, xanh dương là màu chủ đạo, thể hiện sự uy nghiêm, tin cậy và vững chãi, màu đỏ truyền thống biểu trưng cho tinh thần nhiệt huyết, hỷ lạc và sự trang trọng. Màu xanh lá Phật giáo được sử dụng ở huy hiệu trung tâm và biểu tượng bánh xe pháp luân; trong khi sắc vàng ánh kim, vàng cờ Phật giáo góp phần tạo điểm nhấn, thể hiện sự tôn kính.

Sự kết hợp giữa các gam màu xanh dương, đỏ, xanh lá và vàng tạo nên diện mạo hài hòa, vừa giữ được tính trang nghiêm của một sự kiện Phật giáo cấp toàn quốc, vừa bảo đảm khả năng nhận diện trên nhiều chất liệu và không gian sử dụng.

Bên cạnh hình ảnh biểu trưng, khẩu hiệu “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả” là thông điệp nổi bật của Đại hội X. Bốn nội dung được đặt ngay dưới mốc nhiệm kỳ, nhấn mạnh định hướng hoạt động của Giáo hội trong giai đoạn mới. Đây cũng là những yêu cầu gắn với việc củng cố nền nếp, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phật sự.

Logo có các quy chuẩn về màu sắc, kiểu chữ và cách hiển thị trên những nền màu khác nhau nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quá trình sử dụng. Việc thể hiện Logo trên các ấn phẩm, tài liệu, phông nền và phương tiện truyền thông cần tuân thủ mẫu chuẩn, giữ nguyên các yếu tố nhận diện, tránh làm sai lệch hình ảnh chính thức của Đại hội.

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 05 đến 07/11/2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Logo chính thức không chỉ giúp nhận diện sự kiện mà còn chuyển tải những thông điệp xuyên suốt của nhiệm kỳ, góp phần tạo sự thống nhất trong công tác truyền thông và tổ chức Đại hội trên phạm vi toàn quốc.