Logitech tung loạt phụ kiện gaming mới, lần đầu miễn phí phần mềm tạo highlight trận đấu

Logitech vừa giới thiệu loạt thiết bị gaming mới, gồm chuột, bàn phím cơ và tấm lót chuột. Các sản phẩm có giá bán từ khoảng 1,19 triệu đồng đến 5,49 triệu đồng, bên cạnh phần mềm G HUB Replay hỗ trợ ghi lại các khoảnh khắc nổi bật khi chơi game.

Ngoài phần cứng, phần mềm miễn phí G HUB Replay được giới thiệu với chức năng tự động ghi lại quá trình chơi game, nhận diện các khoảnh khắc nổi bật và tạo video highlight để người dùng lưu hoặc chia sẻ.

Một mẫu chuột mới của Logitech.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu, Pro X3 Superstrike là mẫu chuột cao cấp mới có giá 4,99 triệu đồng. Sản phẩm nặng 59g, sử dụng cảm biến Hero 2 với độ phân giải tối đa 48.000dpi, tần số lấy mẫu 8.000Hz ở cả kết nối có dây và không dây. Chuột tích hợp hệ thống kích hoạt cảm ứng rung phản hồi từ tính HITS, được Logitech G cho biết có thể giảm độ trễ nhấp chuột đến 30ms so với switch truyền thống.

Ở nhóm chuột gaming, Logitech giới thiệu thêm Pro X SuperLight 2c SE và Pro X SuperLight 2 Dex SE với giá 2,79 triệu đồng. Trong đó, phiên bản 2c SE nặng 51g, hướng đến người dùng thích chuột có kích thước nhỏ. Phiên bản 2 Dex SE nặng 60g, có thiết kế bất đối xứng, switch LightForce và tần số lấy mẫu lên đến 8.000Hz qua kết nối 2.4GHz.

Một mẫu chuột khác là G502 X Plus có giá 3,99 triệu đồng, trang bị switch lai LightForce và hệ thống đèn LightSync RGB. Ở phân khúc giá thấp hơn, G304 X Lightspeed được bán với giá 1,19 triệu đồng, chuột có trọng lượng gần 57g, cảm biến HERO 25K, kết nối không dây LightSpeed và thời lượng pin tối đa 106 giờ theo công bố của hãng.

Với bàn phím, Pro X2 Rapid có giá 5,49 triệu đồng, sử dụng thiết kế TKL, switch từ tính, tính năng Rapid Trigger, Key Priority (SOCD) và tần số lấy mẫu 8.000Hz. Bàn phím còn tích hợp màn hình OLED và cấu trúc tiêu âm sáu lớp. Trong khi đó, G316 X 75 có giá 2,19 triệu đồng, là mẫu bàn phím cơ gaming có dây với bố cục 75%. Sản phẩm tích hợp màn hình LED, núm xoay điều khiển, tần số gửi tín hiệu 8.000Hz và switch hỗ trợ thay nóng.

Bên cạnh các thiết bị nhập liệu, Logitech G cũng giới thiệu tấm lót chuột Pro X Control với giá 1,89 triệu đồng. Sản phẩm có kích thước 400 x 460mm, bề mặt vải dệt đa hướng, lớp đệm SlimFlex Foam dày 6mm và viền khâu chìm.