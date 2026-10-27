Logistics xanh giúp giảm chi phí, kết nối dữ liệu và hạ tầng

Phát biểu tại phiên chuyên đề “Chuỗi giá trị toàn cầu bền vững: Logistics xanh”, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh chuỗi giá trị toàn cầu đang chuyển dịch theo hướng xanh hơn, minh bạch hơn và thông minh hơn. Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế không còn giới hạn ở trao đổi hàng hóa, mà đòi hỏi sự gắn kết về tiêu chuẩn, công nghệ, dữ liệu và con người trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất đến vận chuyển và phân phối.

Yêu cầu đặt ra là đổi mới phương thức hợp tác, hoàn thiện thể chế và tăng khả năng kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Theo định hướng được nêu tại phiên thảo luận, xanh hóa và minh bạch hóa cần trở thành yếu tố nâng cao sức cạnh tranh, thay vì chỉ được xem là khoản chi phí phát sinh để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Các chuyên gia trao đổi tại phiên chuyên đề “Chuỗi giá trị toàn cầu bền vững: Logistics xanh”.

Theo các chuyên gia, logistics xanh cần được triển khai đồng bộ từ cải cách thủ tục, kết nối hạ tầng và dữ liệu đến đo lường phát thải. Đây là cơ sở để doanh nghiệp giảm chi phí, chứng minh khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TS Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục cải cách hoạt động thông quan, kiểm tra chuyên ngành và đẩy mạnh sử dụng chứng từ điện tử. Các giải pháp này hướng đến giảm thời gian xử lý thủ tục, tăng tính minh bạch và cải thiện hiệu quả vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh cải cách thủ tục, TS Bùi Bá Nghiêm đề xuất tăng kết nối giữa các trung tâm sản xuất với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Đây là hướng kết nối quan trọng để khai thác hiệu quả năng lực cảng biển, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận các tuyến vận tải quốc tế của doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu.

Từ thực tiễn doanh nghiệp cảng biển, ông Cao Hồng Phong, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link đề xuất thí điểm nền tảng dữ liệu kết nối hoạt động vận chuyển container lạnh từ Đồng bằng sông Cửu Long đến cảng biển, hướng đến tăng khả năng chia sẻ thông tin giữa các bên tham gia vận tải, giảm thời gian chờ và cải thiện hiệu quả tổ chức vận chuyển.

Đối với các mặt hàng cần bảo quản lạnh, việc kiểm soát thời gian và tăng độ tin cậy giao hàng có ý nghĩa quan trọng trong duy trì chất lượng hàng hóa, giảm chi phí và đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế.