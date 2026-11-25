Không chỉ tính cước vận chuyển, phải tính toàn bộ chi phí đưa hàng đến thị trường

Với khoảng cách địa lý xa, hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang UAE phải trải qua nhiều công đoạn vận tải và xử lý trước khi đến tay nhà nhập khẩu. Tùy đặc điểm sản phẩm, quy mô đơn hàng và thời hạn giao hàng, doanh nghiệp có thể lựa chọn vận tải biển, hàng không hoặc kết hợp nhiều phương thức. Mỗi lựa chọn có ưu thế riêng, nhưng nếu chỉ so sánh giá cước mà bỏ qua các khoản phí tại cảng đi, cảng đến, lưu kho và giao hàng nội địa, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với chi phí thực tế cao hơn dự kiến.

Đối với hàng hóa có khối lượng lớn, giá trị trên mỗi đơn vị không quá cao và không yêu cầu giao gấp như gạo, hạt điều, cà phê, hồ tiêu, đồ gỗ, vật liệu xây dựng, vận tải biển thường là phương án phù hợp. Hàng có thể được đóng nguyên container (FCL) hoặc ghép chung container với lô hàng của doanh nghiệp khác (LCL). FCL giúp doanh nghiệp chủ động hơn về đóng hàng, niêm phong và kiểm soát quá trình vận chuyển; trong khi LCL phù hợp với lô hàng nhỏ, chưa đủ khối lượng thuê nguyên container.

Các cảng biển lớn của Việt Nam như Hải Phòng, Cái Mép – Thị Vải và khu vực TP.HCM là những đầu mối quan trọng trong vận chuyển hàng hóa đi UAE. Tại thị trường đích, cảng Jebel Ali ở Dubai là một trong những cửa ngõ tiếp nhận và trung chuyển hàng hóa lớn của khu vực. Tùy tuyến tàu và lịch khai thác, hàng có thể được vận chuyển trực tiếp hoặc qua cảng trung chuyển. Doanh nghiệp cần làm rõ số lần chuyển tải, thời gian dự kiến, lịch tàu, thời hạn miễn phí lưu container và trách nhiệm của các bên nếu phát sinh chậm trễ.

Với hàng tươi sống, thủy sản, thực phẩm cần kiểm soát nhiệt độ, hàng có giá trị cao hoặc cần giao nhanh, vận tải hàng không có thể là lựa chọn phù hợp. Ưu điểm là rút ngắn thời gian vận chuyển, hạn chế một số rủi ro liên quan đến thời gian lưu kho và duy trì chất lượng đối với hàng dễ hư hỏng. Tuy nhiên, cước hàng không thường cao hơn đáng kể so với đường biển, đồng thời phụ thuộc vào trọng lượng tính cước, thể tích, tính chất hàng hóa, phụ phí nhiên liệu và khả năng bố trí tải.

Do đó, hàng không không nên được lựa chọn chỉ vì thời gian vận chuyển ngắn. Doanh nghiệp cần tính toán giá trị gia tăng mà việc giao hàng nhanh mang lại có đủ bù đắp phần chi phí tăng thêm hay không. Với một số mặt hàng, phương án vận tải biển kết hợp kho lạnh, kiểm soát nhiệt độ và lịch phân phối hợp lý có thể hiệu quả hơn về tổng chi phí.

Ngoài hai phương thức chính, vận tải đa phương thức, chẳng hạn kết hợp đường biển và đường hàng không, cũng có thể được cân nhắc khi doanh nghiệp cần cân bằng giữa thời gian và chi phí. Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị vận tải, kiểm soát chứng từ và trách nhiệm hàng hóa tại từng điểm chuyển tiếp. Nếu thiếu đầu mối quản lý thống nhất, việc chuyển tải có thể làm tăng nguy cơ thất lạc, hư hỏng hoặc chậm giao hàng.

Một yếu tố khác thường bị đánh giá thấp là chi phí lưu kho và phân phối tại UAE. Hàng hóa sau khi cập cảng có thể phải chịu phí dỡ hàng, phí xử lý tại cảng, phí chứng từ, lưu container, lưu bãi, vận chuyển nội địa, lưu kho và phân phối đến địa điểm của nhà nhập khẩu. Với hàng thực phẩm, thủy sản hoặc sản phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt, chi phí kho lạnh và giám sát nhiệt độ còn có thể chiếm tỷ trọng đáng kể.

Vì vậy, doanh nghiệp cần yêu cầu đơn vị logistics báo giá theo từng cấu phần, từ vận chuyển nội địa tại Việt Nam, thủ tục xuất khẩu, phí tại cảng đi, cước quốc tế, bảo hiểm, phí tại cảng đến đến vận chuyển và lưu kho tại UAE. Báo giá cần thể hiện rõ khoản nào đã bao gồm, khoản nào chưa bao gồm, thời hạn hiệu lực và điều kiện áp dụng. Một mức cước biển thấp chưa chắc là phương án tiết kiệm nếu đi kèm phụ phí tại cảng đến cao hoặc thời gian vận chuyển thiếu ổn định.

Quan trọng hơn, doanh nghiệp phải xây dựng bảng tính tổng chi phí cho từng lô hàng. Các khoản cần tính gồm: giá thành sản xuất; bao bì, đóng gói và ghi nhãn; kiểm nghiệm, chứng nhận; vận chuyển từ nhà máy đến cảng; phí làm thủ tục xuất khẩu; phí xếp dỡ; cước vận tải quốc tế; bảo hiểm; phí ngân hàng; chi phí lưu kho, phân phối; thuế và phí nhập khẩu thuộc trách nhiệm của bên bán theo điều kiện giao hàng đã thỏa thuận; cùng khoản dự phòng cho biến động cước và chậm trễ.

Cách tính này giúp doanh nghiệp xác định giá bán tối thiểu, biên lợi nhuận thực tế và khả năng cạnh tranh của sản phẩm tại UAE. Đặc biệt, cần phân biệt chi phí thuộc trách nhiệm của người bán và người mua. Nếu hợp đồng quy định người mua chịu thuế nhập khẩu, VAT và phí thông quan tại UAE thì doanh nghiệp Việt Nam không nên mặc nhiên cộng các khoản này vào chi phí của mình. Ngược lại, nếu nhận giao hàng đến tận kho người mua, doanh nghiệp phải tính đủ những nghĩa vụ đã cam kết.

Chọn đúng Incoterms để kiểm soát chi phí và điểm chuyển giao rủi ro

Trong giao dịch xuất khẩu, điều kiện giao hàng theo Incoterms có vai trò quan trọng trong việc phân định trách nhiệm vận tải, chi phí và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người bán và người mua. Với hàng xuất khẩu sang UAE, những điều kiện như FCA, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP hoặc DAP có thể được cân nhắc tùy phương thức vận tải và khả năng tổ chức logistics của doanh nghiệp.

Đối với hàng container, FCA thường là lựa chọn đáng xem xét. Theo điều kiện này, người bán giao hàng cho người chuyên chở hoặc người được người mua chỉ định tại địa điểm đã thỏa thuận và thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định. FCA phù hợp với đặc điểm hàng container thường được bàn giao tại bãi hoặc điểm tiếp nhận của đơn vị vận tải trước khi được xếp lên tàu.

FOB là điều kiện quen thuộc trong vận tải biển. Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng đã được xếp lên tàu tại cảng đi được chỉ định; từ thời điểm đó, rủi ro chuyển sang người mua. Người mua thường chủ động thuê tàu, trả cước vận tải quốc tế và mua bảo hiểm hàng hóa. Điều kiện này phù hợp khi nhà nhập khẩu UAE có mạng lưới vận tải và khả năng đàm phán cước tốt hơn.

Trong khi đó, với CFR và CIF, người bán chịu trách nhiệm thuê phương tiện và thanh toán cước vận tải đến cảng đích được chỉ định. Riêng CIF, người bán còn phải mua bảo hiểm hàng hóa theo mức bảo hiểm tối thiểu được quy định trong Incoterms 2020. Tuy nhiên, có một điểm doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý: dù người bán thanh toán cước và mua bảo hiểm đến cảng đích, rủi ro đối với hàng hóa theo CFR và CIF vẫn chuyển sang người mua khi hàng được xếp lên tàu tại cảng đi. Không nên nhầm lẫn việc người bán trả cước đến UAE với việc người bán chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng cập cảng.

Nếu người mua muốn nhận hàng tại một địa điểm cụ thể ở UAE, doanh nghiệp có thể xem xét điều kiện DAP. Theo đó, người bán chịu chi phí và rủi ro đưa hàng đến địa điểm đã thỏa thuận, sẵn sàng để dỡ xuống; người mua thực hiện thủ tục nhập khẩu và nộp các khoản thuế, phí thuộc trách nhiệm của mình. Với DDP, người bán phải gánh thêm nghĩa vụ thông quan nhập khẩu và nộp thuế nhập khẩu, các khoản thuế liên quan. Đây là điều kiện có thể tạo thuận lợi cho người mua nhưng tiềm ẩn nhiều nghĩa vụ pháp lý và tài chính đối với nhà xuất khẩu Việt Nam nếu chưa có năng lực tổ chức hoạt động nhập khẩu tại UAE.

Bởi vậy, doanh nghiệp không nên chọn CIF, DAP hay DDP chỉ để tạo cảm giác thuận tiện cho khách hàng. Mỗi điều kiện cần được đặt trong tương quan với năng lực thuê tàu, khả năng mua bảo hiểm, kinh nghiệm xử lý thủ tục tại UAE và mức độ kiểm soát chuỗi cung ứng. Hợp đồng phải ghi đầy đủ điều kiện giao hàng, địa điểm cụ thể và phiên bản áp dụng, chẳng hạn “CIF Jebel Ali, UAE, Incoterms 2020”, thay vì chỉ ghi chung chung “CIF UAE”.

Một nguyên tắc quan trọng là so sánh báo giá trên cùng điều kiện giao hàng và cùng điểm giao nhận. Nếu một đơn vị báo giá FOB, đơn vị khác báo giá CIF hoặc DAP thì không thể chỉ nhìn vào tổng số tiền để kết luận phương án nào rẻ hơn. Cần quy đổi các khoản chi phí về cùng một điểm giao hàng, xác định bên chịu trách nhiệm đối với từng công đoạn và đánh giá cả thời điểm chuyển giao rủi ro.

Thanh toán và bảo hiểm: Bảo vệ dòng tiền trước những biến động khó lường

Bên cạnh logistics, phương thức thanh toán quyết định trực tiếp đến dòng tiền và mức độ an toàn của giao dịch. Với đối tác mới tại UAE, doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng trước những đề nghị thanh toán trả chậm hoặc chuyển tiền theo các điều kiện không có cơ chế bảo đảm.

Chuyển tiền trả trước (T/T in advance) giúp người bán giảm rủi ro không thu được tiền sau khi giao hàng, nhưng có thể khiến người mua không muốn chấp nhận nếu chưa có quan hệ thương mại. Ngược lại, phương thức ghi sổ trả chậm (Open Account) tạo thuận lợi cho người mua nhưng đặt người bán trước nguy cơ chậm thanh toán, mất khả năng thu hồi công nợ hoặc tranh chấp về chất lượng hàng hóa. Với doanh nghiệp lần đầu giao dịch, không nên chấp nhận trả chậm toàn bộ chỉ dựa trên cam kết hoặc lịch sử trao đổi qua thư điện tử.

Thư tín dụng (L/C) là phương thức có thể cân nhắc đối với hợp đồng giá trị lớn hoặc đối tác chưa có đủ lịch sử giao dịch. Theo đó, ngân hàng phát hành cam kết thanh toán cho người bán khi người xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ phù hợp với các điều khoản L/C. Tuy nhiên, L/C không có nghĩa ngân hàng bảo đảm chất lượng thực tế của hàng hóa. Ngân hàng chủ yếu kiểm tra chứng từ, vì vậy chỉ một sai lệch về mô tả hàng, ngày giao hàng, vận đơn, chứng nhận xuất xứ hoặc thời hạn xuất trình cũng có thể dẫn đến việc bộ chứng từ bị từ chối hoặc phải sửa đổi.

Doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ ngân hàng phát hành, điều kiện thanh toán, thời hạn hiệu lực, thời hạn giao hàng, bộ chứng từ yêu cầu và các khoản phí. Với những thị trường hoặc ngân hàng có mức độ rủi ro cao hơn, có thể trao đổi với ngân hàng phục vụ tại Việt Nam về khả năng xác nhận L/C hoặc tư vấn biện pháp bảo đảm bổ sung. Phương thức nhờ thu chứng từ (D/P, D/A) cũng có thể được sử dụng trong một số giao dịch, nhưng cần hiểu rõ rằng ngân hàng không cam kết thanh toán thay cho người mua như trong L/C.

Tỷ giá là một yếu tố khác cần được tính vào giá xuất khẩu. Giao dịch Việt Nam – UAE thường có thể sử dụng USD làm đồng tiền thanh toán; đồng dirham UAE (AED) được duy trì tỷ giá cố định với USD. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn chịu rủi ro biến động giữa USD và VND trong khoảng thời gian từ khi chốt giá, ký hợp đồng đến khi nhận tiền và quy đổi ngoại tệ. Nếu chi phí sản xuất, nhân công và vận chuyển phát sinh bằng VND nhưng doanh thu thu về bằng USD, biến động tỷ giá có thể làm thay đổi biên lợi nhuận.

Để hạn chế rủi ro, doanh nghiệp có thể thỏa thuận thời hạn hiệu lực báo giá ngắn, quy định rõ đồng tiền thanh toán, thời điểm chốt tỷ giá và cơ chế điều chỉnh giá khi biến động vượt ngưỡng đã thống nhất. Với hợp đồng có giá trị lớn hoặc thời gian thanh toán kéo dài, doanh nghiệp nên trao đổi với ngân hàng về các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá như hợp đồng kỳ hạn. Việc lựa chọn công cụ cần căn cứ vào dòng tiền thực tế, tránh sử dụng nghiệp vụ phòng ngừa vượt quá nhu cầu giao dịch.

Bảo hiểm hàng hóa cũng là khoản chi phí không nên cắt giảm tùy tiện. Hàng vận chuyển đường biển có thể gặp rủi ro do thời tiết, va đập, ngấm nước, mất mát, cháy nổ, sự cố trong quá trình xếp dỡ hoặc chuyển tải. Với hàng đông lạnh, thực phẩm và thủy sản, nguy cơ hỏng hàng do mất điện, sai lệch nhiệt độ hoặc thời gian vận chuyển kéo dài càng cần được quan tâm.

Doanh nghiệp cần lựa chọn phạm vi bảo hiểm tương ứng với đặc điểm hàng hóa, tuyến vận chuyển và giá trị lô hàng. Các điều kiện bảo hiểm theo bộ điều khoản hàng hóa của Viện các nhà bảo hiểm London thường được biết đến với ba mức A, B và C. Trong đó, điều kiện A có phạm vi bảo hiểm rộng hơn, còn B và C giới hạn hơn theo những rủi ro được liệt kê. Tuy nhiên, “phạm vi rộng” không đồng nghĩa với bảo hiểm mọi tổn thất. Các trường hợp loại trừ, mức miễn thường, điều kiện bảo quản, quy trình thông báo tổn thất và thời hạn khiếu nại đều phải được đọc kỹ.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần làm rõ bảo hiểm có bao gồm rủi ro chiến tranh, đình công, bạo loạn hoặc các gián đoạn đặc biệt trên tuyến vận tải hay không. Những biến động địa chính trị tại Trung Đông trong năm 2026 cho thấy hoạt động vận tải có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi tuyến tàu, hạn chế không phận, thiếu chỗ trên tàu hoặc gián đoạn lịch khai thác. Theo phản ánh của các hiệp hội ngành hàng, những biến động này đã tạo áp lực lên chi phí vận chuyển, đặc biệt với thủy sản và hàng cần duy trì chuỗi lạnh. Doanh nghiệp vì vậy cần rà soát phạm vi bảo hiểm và điều khoản bất khả kháng, thay vì mặc nhiên cho rằng hợp đồng bảo hiểm hàng hóa thông thường đã bao phủ mọi tình huống.

Khi xảy ra tổn thất, doanh nghiệp phải thông báo kịp thời cho doanh nghiệp bảo hiểm, đơn vị vận tải và các bên liên quan; đồng thời bảo lưu hiện trạng, thu thập chứng từ, biên bản giám định, hình ảnh và tài liệu chứng minh thiệt hại. Việc không tuân thủ quy trình thông báo hoặc không có đủ chứng cứ có thể ảnh hưởng đến quyền yêu cầu bồi thường.

Cuối cùng, cần dự phòng chi phí cho tình huống hàng đến chậm, người mua chưa kịp làm thủ tục nhận hàng hoặc phát sinh tranh chấp. Phí lưu container, lưu bãi, lưu kho, phí sửa đổi chứng từ và chi phí vận chuyển bổ sung có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận của một lô hàng. Hợp đồng cần quy định rõ trách nhiệm khi chậm giao, thời hạn nhận hàng, thời gian miễn phí lưu container, phương án xử lý khi người mua không thanh toán đúng hạn và quyền của các bên khi phát sinh sự kiện bất khả kháng.

CEPA Việt Nam – UAE có thể giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng thuế quan đối với những mặt hàng đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi. Nhưng để chuyển lợi thế chính sách thành lợi nhuận, doanh nghiệp phải quản trị được toàn bộ chuỗi chi phí và rủi ro của giao dịch. Từ lựa chọn phương thức vận tải, điều kiện giao hàng, phương thức thanh toán đến bảo hiểm, mỗi quyết định đều cần dựa trên đặc điểm hàng hóa, năng lực của đối tác và khả năng kiểm soát thực tế.

Thuế giảm chưa chắc lợi nhuận tăng nếu chi phí logistics, tài chính và rủi ro thương mại không được tính đúng. Bởi vậy, thay vì chỉ tập trung đàm phán giá bán, doanh nghiệp cần chuyển sang tư duy quản trị tổng chi phí xuất khẩu, lấy hiệu quả của cả giao dịch làm thước đo. Đây mới là nền tảng để hàng Việt duy trì sức cạnh tranh và khai thác bền vững cơ hội từ CEPA.