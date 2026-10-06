Logistics Portserco (PRC) muốn huy động hơn 71 tỷ đồng từ cổ đông để mua xe đầu kéo, mooc

Kế hoạch phát hành tỷ lệ 1:1 và phương án giải ngân vốn

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Logistics Portserco (mã chứng khoán: PRC), doanh nghiệp sẽ tiến hành chào bán gần 6,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn điều lệ. Phương án phát hành được thực hiện theo tỷ lệ 1:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và 1 quyền mua tương ứng với việc được mua 1 cổ phiếu mới.

Mức giá chào bán được ban lãnh đạo công ty ấn định ở mức 11.500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Mức giá này được tính toán cẩn trọng dựa trên hai yếu tố: giá trị sổ sách của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính kiểm toán đạt 11.908 đồng một cổ phiếu, và giá thị trường đóng cửa tại phiên giao dịch ngày 25/03/2026 đạt 12.100 đồng. Dự kiến đợt phát hành sẽ giúp Portserco huy động thành công gần 71,3 tỷ đồng từ các cổ đông.

Công ty lên kế hoạch thời gian chuyển nhượng quyền mua dự kiến kéo dài từ ngày 10/11 đến 02/12/2026, trong khi thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 10/11 đến 07/12/2026. Đợt chào bán sẽ chính thức được triển khai sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ giải ngân để mua sắm thêm xe đầu kéo và sơ mi rơ mooc nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. Thời điểm giải ngân dự kiến kéo dài từ quý 2 năm 2026 đến quý 2 năm 2027. Nếu phát hành trọn vẹn, quy mô vốn điều lệ của Logistics Portserco sẽ tăng gấp đôi, từ 62 tỷ đồng lên gần 124 tỷ đồng.

Lợi nhuận bán niên sụt giảm do áp lực chi phí nhiên liệu và lãi vay

Nhu cầu huy động vốn vốn cổ phần của Portserco trở nên cấp thiết khi hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đang chịu nhiều áp lực. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy công ty chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 45% so với cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm lợi nhuận diễn ra bất chấp việc quy mô doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng 85,1%, mang về hơn 134 tỷ đồng. Nguyên nhân cốt lõi bào mòn lợi nhuận xuất phát từ sự leo thang của giá cước vận tải đầu vào, đặc biệt là sự gia tăng chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá vốn. Tình trạng này khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp, đẩy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gộp chỉ đạt 19,5%, không theo kịp đà tăng của doanh thu. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư trước đó bắt đầu phát sinh gánh nặng tài chính, đẩy chi phí lãi vay tăng vọt lên gần 4 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2025.