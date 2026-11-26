Các sản phẩm ra mắt lần này được thiết kế theo định hướng nâng cao tiện nghi, tính thẩm mỹ và trải nghiệm hành khách, đáp ứng đa dạng nhu cầu khai thác vận tải hành khách chất lượng cao. Điểm nhấn của lần ra mắt này là sự đa dạng trong cấu hình ghế ngồi, trang bị nội thất và tiện ích trên từng phiên bản. Từ dòng xe Limousine 16 chỗ tiêu chuẩn đến các phiên bản cao cấp 10 và 11 chỗ ngồi với ghế chỉnh điện, massage và nhiều tiện ích hiện đại, Locostar Limousine mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng và các đơn vị kinh doanh vận tải.

Các đại biểu, khách hàng đến tham dự lễ ra mắt

LOCOSTAR LT9 – Limousine 16 chỗ

Phát triển từ nền tảng Ford Transit 18-16, LOCOSTAR LT9 sở hữu cấu hình 16 chỗ ngồi với hệ thống ghế chỉnh cơ. Dù duy trì số lượng chỗ ngồi tiêu chuẩn, mẫu xe vẫn được đầu tư hệ thống tiện nghi theo phong cách Limousine.

Nội thất nổi bật với đèn trần kích thước lớn, rèm cửa bằng nhựa ABS tích hợp đèn LED, viền mạ chrome tạo điểm nhấn sang trọng. Xe còn được trang bị khung tivi, màn hình 32 inch, hệ thống loa, các chi tiết trang trí vân gỗ cùng bộ body kit mạ chrome ở ngoại thất.

Những phiên bản cao cấp được ra mắt nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng

LOCOSTAR LT99 – Limousine 12 chỗ

Được phát triển trên nền tảng Ford Transit 18-12, LOCOSTAR LT99 có cấu hình 12 chỗ, gồm 11 ghế hành khách và 01 ghế lái. Xe sử dụng ghế bọc da Nappa, thiết kế chỉnh cơ, mang đến sự thoải mái trong quá trình di chuyển.

Không gian nội thất được hoàn thiện với đèn trần, vách bọc da, khung tivi và màn hình 32 inch, hệ thống loa. Rèm che nắng dạng kéo hai bên cùng các chi tiết nội thất bằng nhựa ABS bọc da góp phần tạo nên không gian đồng bộ. Ngoại thất được trang bị bộ body kit mạ chrome, tăng tính thẩm mỹ và nhận diện cho sản phẩm.

Các phiên bản mới ra mắt vào dịp cuối năm sẽ cung cấp cho thị trường thêm các dòng phương tiện vận tải hành khách cao cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết

LOCOSTAR LS9 – Limousine 11 chỗ

Trên nền tảng Ford Transit 18-11, LOCOSTAR LS9 được thiết kế với 11 chỗ ngồi, gồm 10 ghế hành khách chỉnh điện và 01 ghế lái.

Đây là phiên bản nổi bật với hệ thống ghế hành khách tích hợp các tiện ích chỉnh điện, massage và quạt làm mát. Nội thất bọc da, kết hợp hệ thống đèn trần, khung rèm kéo ngang viền mạ chrome và các chi tiết ốp vân gỗ trang trí.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB và Type-C, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử của hành khách. Ngoại thất được hoàn thiện với bộ body kit mạ đồng, tạo điểm nhấn khác biệt.

Nội thất sang trọng, hiện đại, tiện nghi, giúp cho hành khách có chuyến đi thoải mái nhất

LOCOSTAR LS99 – Limousine 10 chỗ

Là phiên bản có cấu hình 10 chỗ ngồi trên nền tảng Ford Transit 18-10, LOCOSTAR LS99 hướng đến trải nghiệm tiện nghi cao cấp với hệ thống ghế bọc da Nappa, chỉnh điện, tích hợp các chức năng massage, quạt làm mát, sưởi và sạc điện thoại.

Không gian nội thất được đầu tư đồng bộ với sàn lót nhôm; các chi tiết ốp cửa nhôm tại vị trí tài xế, hành khách và cửa lùa. Vách, rèm và trần xe sử dụng chất liệu ABS bọc da Nappa, kết hợp hệ thống đèn thiết kế độc đáo và khung tivi, màn hình 32 inch.

Điểm nhấn ngoại thất của phiên bản LS99 là bộ body kit mạ vàng, góp phần tạo nên diện mạo nổi bật và khác biệt cho dòng xe Limousine cao cấp.

Đa dạng sản phẩm, hướng đến trải nghiệm di chuyển chất lượng đối với hành khách

Việc giới thiệu đồng thời 04 phiên bản LT9, LT99, LS9 và LS99 thể hiện định hướng đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Locostar Limousine, mang đến nhiều lựa chọn về cấu hình chỗ ngồi, tiện nghi và mức độ trang bị.

Với sự kết hợp giữa nền tảng Ford Transit và các gói nâng cấp nội, ngoại thất chuyên biệt, mỗi phiên bản được phát triển theo một định hướng sử dụng riêng, từ nhu cầu vận chuyển hành khách số lượng lớn đến phân khúc dịch vụ Limousine chú trọng sự riêng tư và tiện nghi.

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới hôm nay đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong hành trình hoàn thiện danh mục sản phẩm Locostar Limousine, góp phần mang đến những giải pháp phương tiện đa dạng cho thị trường vận tải hành khách chất lượng cao.

Mức giá của 4 dòng sản phẩm trên giao động từ hơn 1,2 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, tại buổi lễ ra mắt, khách hàng đăng ký mua sẽ được hưởng nhiều ưu đãi trị giá hàng chục triệu đồng cùng các phần quà tặng hấp dẫn.

Tại buổi lễ ra mắt, lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, khách hàng đã tham quan, tìm hiểu và thể hiện sự ấn tượng đối với các dòng xe mới ra mắt. Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố ký kết hợp tác, cung cấp các dòng xe trên cho nhiều đối tác.