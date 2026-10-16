Lốc xoáy nhấc bổng ô tô đang dừng tại trạm thu phí

Một cơn lốc xoáy nhỏ, còn được gọi là lốc xoáy trên đất liền, đã tấn công Damansara ở Selangor, Malaysia, vào tối ngày 13/10, gây ra gió mạnh trong khu vực.

Các clip về vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng, bao gồm cả những đoạn clip cho thấy ô tô bị gió quật mạnh tại trạm thu phí trong giờ cao điểm.

Một clip cho thấy một cơn lốc xoáy nhỏ di chuyển giữa những chiếc xe đang xếp hàng tại trạm thu phí.

Chiếc xe ô tô màu xanh bị lốc xoáy nhấc bổng. Ảnh cắt từ clip

Có vẻ như nó đã nâng phần đuôi của một chiếc xe màu xanh lên khỏi mặt đất khoảng gần 1 mét. Chiếc xe đột ngột rơi xuống và va vào một xe khác ở làn đường bên cạnh.

Khi cơn lốc xoáy di chuyển ra xa trạm thu phí, người ta cũng thấy những mảnh vỡ nhỏ bay tứ tung. Có vẻ như trời cũng đang mưa và có sấm sét trong lúc xảy ra sự việc.

Sau đó, Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) xác nhận rằng gió mạnh là do một cơn lốc xoáy nhỏ, hay còn gọi là lốc xoáy trên đất liền, gây ra.

Tổng giám đốc, Tiến sĩ Mohd Hisham Mohd Anip, cho biết hiện tượng này phát triển từ các đám mây tích điện hoạt động mạnh, hay còn gọi là mây dông.

Lốc xoáy hình thành khi cột không khí xoay tròn nhanh chóng phát triển do sự chênh lệch tốc độ gió và luồng không khí bốc lên trong một cơn dông.