Lốc xoáy làm hư hại 22 nhà dân, lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục

Lực lượng chức năng hỗ trợ lợp lại mái cho người dân. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Trận lốc xoáy quét qua địa bàn vào tối 10/11 đã làm 22 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 150 triệu đồng; rất may mắn không ghi nhận thiệt hại về người.

Chia sẻ về thời điểm xảy ra sự cố, bà Đinh Thị Tuyết Nhung (trú tại thôn Đức Lợi, xã Long Phụng) bàng hoàng kể lại: “Lúc đó bà cháu đang ngủ trong buồng thì bất ngờ nghe tiếng gió ào tới khiến tôi vô cùng hoảng loạn, sợ hãi, chỉ biết ngồi khóc vì quá bất ngờ.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Trần Thị Kim Tự (cùng trú tại thôn Đức Lợi) cho biết lốc xoáy xảy ra vào khoảng 21 giờ, làm sập hệ thống la phông trong nhà và thổi bay toàn bộ phần mái tôn khu vực bán hàng phía ngoài.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Phụng đã kích hoạt phương án ứng phó, huy động các lực lượng nòng cốt gồm Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Đức Minh phối hợp chặt chẽ với chính quyền các thôn khẩn trương tiếp cận hiện trường để hỗ trợ người dân.

Khẩn trương hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Trung tá Lê Văn Trọng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đức Minh cho biết: Đơn vị đã nhanh chóng triển khai gần 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương có mặt tại các hộ gia đình ngay trong đêm và sáng sớm để tháo dỡ phần ngói vỡ, dọn dẹp đống đổ nát, di dời tài sản hư hỏng ra ngoài. Đồng thời, các lực lượng cùng gia đình tiến hành mua sắm vật liệu, tôn ngói mới để khẩn trương lợp lại nhà cửa cho bà con ổn định chỗ ở trước đợt mưa gió.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các lực lượng, đến nay, những căn nhà hư hỏng nhẹ đã được sửa chữa hoàn tất. Đối với những nhà bị tốc mái nặng, các lực lượng đang tập trung nhân lực hỗ trợ người dân khắc phục, dự kiến hoàn thành ngay trong ngày 11/11.

Ông Trần Công Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Long Phụng cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ bản người dân đã ổn định lại chỗ ở. Chính quyền địa phương đang tiếp tục thăm hỏi, động viên và triển khai các giải pháp hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống. Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp tục phức tạp, địa phương sẽ duy trì nghiêm chế độ trực ban, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát tình hình thời tiết, rà soát các khu vực ven sông, ven biển có nguy cơ ngạt lụt, sạt lở để chủ động phương án phòng chống, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.