Lốc xoáy hất tung xe hơi tại trạm thu phí

Một cơn lốc xoáy đã tấn công Damansara ở Selangor, gây ra gió mạnh trong khu vực. Các video về vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng, cho thấy cơn lốc xoáy di chuyển giữa những chiếc xe đang xếp hàng tại trạm thu phí, đã nâng phần đuôi của một chiếc xe màu xanh lên khỏi mặt đất chưa đầy một mét. Chiếc xe đột ngột rơi xuống và đâm vào một chiếc xe khác ở làn đường bên cạnh.

Khi cơn lốc xoáy di chuyển ra xa trạm thu phí, người ta cũng thấy những mảnh vỡ nhỏ bay tứ tung xung quanh.

Nguồn: @mohd_escobar / X

Theo báo The Star, một đoạn video khác về vụ việc được quay từ bãi đậu xe của một khu dân cư cũng cho thấy một chiếc xe bị đẩy văng khắp khu vực, trong khi cây cối oằn mình và mảnh vỡ bay mù mịt trong gió.

Sau đó, Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) xác nhận rằng gió mạnh là do một cơn lốc xoáy nhỏ, hay còn gọi là lốc xoáy trên đất liền, gây ra .

Tổng giám đốc, Tiến sĩ Mohd Hisham Mohd Anip, cho biết hiện tượng này phát triển từ các đám mây tích điện hoạt động mạnh, hay còn gọi là mây dông. Lốc xoáy hình thành khi một cột không khí xoay tròn nhanh chóng phát triển do sự chênh lệch tốc độ gió và luồng không khí bốc lên trong một cơn giông.