Lốc xoáy gây tốc mái nhiều nhà dân ở Lâm Đồng

Theo thống kê ban đầu, tại thôn 6, hơn 10 căn nhà bị tốc mái tôn, với diện tích hư hỏng từ 15-80m². Gió lớn còn cuốn tôn bay sang nhà bên cạnh, ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận; nhiều công trình phụ, mái hiên, kho chứa phế liệu và hàng rào tôn cũng bị hư hỏng.

Nhiều căn nhà bị lốc xoáy gây tốc mái.

Tại thôn 11, nước mưa tràn vào nhà 5 hộ dân, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Ngay sau khi xảy ra dông lốc, chính quyền xã Bảo Lâm 1 đã huy động khoảng 50 người, gồm lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng tại chỗ, đến những khu vực bị ảnh hưởng để giúp người dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà.

Các lực lượng tập trung thu dọn mái tôn bị hư hỏng, vệ sinh nhà cửa, khắc phục những thiệt hại ban đầu và hỗ trợ các hộ bị ngập nước sớm ổn định sinh hoạt.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 cho biết, địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, đồng thời rà soát, thống kê mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp.