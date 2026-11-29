Tối nay 29/11, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin một trận lốc xoáy bất ngờ ập đến tại một khu dân cư ở tổ dân phố Tân Thạnh, phường Xuân Đài vào khoảng 17h chiều cùng ngày, tác động đến 6 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng.

Phần mái phụ che nắng phía trước của một trong ba căn nhà ở tổ dân phố Tân Thạnh, phường Xuân Đài đã bị lốc cuốn sập đổ.

Trong số đó có 3 căn nhà bị lốc xoáy cuốn sập toàn bộ phần mái phụ che nắng phía trước có kết cấu khung sắt hộp, sắt ống, mái tôn. 3 căn nhà còn lại bị lốc xoáy cuốn bay một phần mái tôn, mái ngói. Rất may là trận lốc không gây thương vong về người và chỉ diễn ra trong thời gian khoảng 5-10 phút.

Trận lốc xoáy cuốn bay một số vật dụng của người dân tại các lồng bè thả nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài.

Ngoài việc ập đến đất liền ở tổ dân phố Tân Thạnh, lốc xoáy trong chiều nay cũng đã xuất hiện tại một khu vực người dân thả nuôi tôm hùm trong lồng bè ở vịnh Xuân Đài, phường Xuân Đài. Tuy nhiên, trận lốc chỉ cuốn bay một số vật dụng, mà không gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.