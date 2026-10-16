Lốc xoáy bất ngờ 'quăng quật' chiếc SUV ngay trạm thu phí dưới trời mưa lớn

Camera hành trình của một chiếc xe di chuyển cùng chiều đã ghi lại được toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 (giờ địa phương) chiều 13/10 vừa qua tại trạm thu phí Kota Damansara ở bang Selangor, Malaysia.

Perodua Alza là dòng xe MPV 7 chỗ phân khúc B được sản xuất bởi hãng Malaysia Perodua. Tại thị trường Đông Nam Á (chủ yếu là Malaysia), Perodua Alza được xem là "phiên bản giá rẻ" của Toyota Avanza và Toyota Veloz, do dòng xe này được phát triển trên cùng nền tảng khung gầm DNGA của tập đoàn Daihatsu/Toyota.

Vào thời điểm trên, dưới cơn mưa tầm tã, hàng loạt các phương tiện đang nối đuôi nhau đi qua trạm thu phí. Bất thình lình, một cơn lốc xoáy quét qua mặt đường nhấc bổng chiếc Perodua Alza màu xanh về phía sau.

Có thể thấy, sức gió dữ dội đã nâng phần đuôi của chiếc ô tô lên khỏi mặt đất khoảng gần 1m, khiến xe chao đảo rồi rơi xuống, va quẹt vào một chiếc SUV màu trắng ở làn đường bên cạnh. Cục chức năng địa phương xác nhận, cả 2 phương tiện chỉ bị hư hỏng nhẹ phần thân vỏ. Rất may mắn, không có báo cáo về thương vong đối với tài xế hay hành khách bên trong các xe.

Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) giải thích hiện tượng này phát triển từ các đám mây dông (mây tích điện) hoạt động mạnh. Sự chênh lệch tốc độ gió và luồng không khí bốc lên nhanh trong cơn dông đã tạo ra cột không khí xoáy tròn này. Trước đó, cơ quan này cũng đã phát lệnh cảnh báo giông bão cấp độ cao cho toàn khu vực Thung lũng Klang.