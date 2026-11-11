'Lọc' vốn casino, bất động sản để tránh trục lợi ưu đãi du lịch

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

Dự án quy mô lớn

Giải trình làm rõ một số vấn đề lớn quy định tại dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết cơ quan soạn thảo đã thiết kế thêm nhóm dự án du lịch chiến lược bên cạnh dự án động lực và dự án chất lượng cao.

Mục tiêu là thu hút các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng quốc tế, góp phần đưa Việt Nam vươn lên top 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Để bảo đảm hiệu quả thực chất, dự thảo quy định tỷ lệ giải ngân tối thiểu phải đạt 50%. Đặc biệt, tổng số vốn để xét ưu đãi sẽ không bao gồm nguồn vốn đổ vào casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược và kinh doanh bất động sản. Bộ trưởng nhấn mạnh việc bóc tách này nhằm "loại trừ đi những nguy cơ về việc trục lợi chính sách trong các dự án được ưu đãi".

Ở vị trí điều hành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết quy định tại dự thảo không có nghĩa là cấm các dự án du lịch kinh doanh casino hay bất động sản, mà chỉ là không tính số vốn đầu tư của các hạng mục đó vào tiêu chí để xét hưởng chính sách ưu đãi. "Ý nghĩa của nó là như vậy, rất chặt chẽ", Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Bên cạnh đó, các dự án quy mô lớn khi triển khai tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt là khu vực liên quan đến rừng, sẽ phải tuân thủ nguyên tắc kiểm soát nghiêm ngặt, gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn văn hóa.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

Đánh thức tiềm năng rừng đặc dụng và du lịch cộng đồng

Về địa bàn áp dụng, Bộ trưởng khẳng định Nghị quyết hướng tới phát triển du lịch trên phạm vi cả nước chứ không khoanh vùng cho một số địa phương hay doanh nghiệp cụ thể. Ngoài 3 cực tăng trưởng là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, các khu vực khác đáp ứng tiêu chí quy hoạch đều được xem xét. Đáng chú ý, tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu bổ sung quy định ưu tiên xử lý cơ bản cho rừng đặc dụng – nơi sở hữu tiềm năng to lớn về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chữa bệnh.

Đối với mảng du lịch cộng đồng, doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã, Dự thảo không áp dụng chính sách "cào bằng". Thay vào đó, hàng loạt chính sách hỗ trợ thiết thực được thiết kế như: vay vốn, đào tạo chuyên môn, kết nối thị trường, phát triển giao thông đến điểm du lịch, xử lý rác thải và cải tạo cơ sở lưu trú.

Để các chính sách đi vào thực tiễn, Bộ trưởng cho biết dự án du lịch lớn sẽ được "chấm điểm" dựa trên 5 tiêu chí cốt lõi: địa bàn, quy mô, hiệu quả kinh tế xã hội và phát triển bền vững. Những nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, lượng hóa để thể chế hóa vào Luật Du lịch (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội năm 2027.