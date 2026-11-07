Lộc Quang dẫn đầu các xã, phường về tỷ lệ người dân được khám sức khỏe miễn phí

Xã Lộc Quang tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn. Ảnh: CTV

Đến nay, xã Lộc Quang có hơn 25,6 ngàn người/26,9 ngàn người dân đã được khám sức khỏe miễn phí. Tiếp đến là xã Tân Lợi với hơn 11 ngàn người, đạt tỷ lệ 75,38%; xã Đa Kia hơn 20,5 ngàn người, tỷ lệ 63,78%; phường Nhơn Trạch hơn 43,7 ngàn người, tỷ lệ 55,57%; xã Lộc Thạnh hơn 5,8 ngàn người, tỷ lệ 54,57%; xã Lộc Thành hơn 8,4 ngàn người, tỷ lệ 52,94%; xã Đăk Ơ hơn 9,6 ngàn người, tỷ lệ 50,55%.

Theo ông Nguyễn Cao Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Quang, để đạt được kết quả trên, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và các thôn. Trong đó, trạm y tế xã giữ vai trò thường trực, tham mưu chuyên môn, tổ chức khám sức khỏe, cập nhật dữ liệu và tổng hợp kết quả. Công an xã, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, trường học, doanh nghiệp, ban điều hành các thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng và nhân viên y tế thôn cùng phối hợp rà soát, lập danh sách, tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Công tác tổ chức khám được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Người dân được khám tại trạm y tế, trường học, nhà văn hóa cộng đồng; đồng thời địa phương tổ chức khám lưu động đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp không có khả năng đi lại. Sau khám, người dân được thông báo kết quả, tư vấn về tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, luyện tập và các biện pháp phòng bệnh. Những trường hợp phát hiện bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ được hướng dẫn điều trị, theo dõi và quản lý tại trạm y tế.

Song song với hoạt động khám, xã chú trọng hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và đồng bộ lên sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Địa phương cũng khai thác, kế thừa những dữ liệu hợp lệ từ hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe học sinh và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm hạn chế trùng lặp thông tin, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các nhóm Zalo khu dân cư, mạng xã hội và các hội nghị tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và khuyến khích người dân chủ động tham gia chăm sóc sức khỏe.