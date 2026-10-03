Lọc hóa dầu Nghi Sơn nối lại nhập khẩu dầu thô Kuwait từ tháng 9/2026

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Vũ Phong

Sáng 2/10, trao đổi với báo chí, ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết, bảo đảm nguồn cung dầu thô là một trong những vấn đề được doanh nghiệp ưu tiên trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông và thị trường dầu mỏ toàn cầu có nhiều biến động.

Sau giai đoạn gián đoạn vào đầu năm, từ tháng 9/2026, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nối lại nhập khẩu dầu thô từ Kuwait. Các lô hàng tiếp theo cũng đã được lên kế hoạch trong những tháng tới.

Kuwait hiện vẫn là nguồn cung dầu thô quan trọng nhất của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tuy nhiên, diễn biến thị trường những năm gần đây đặt ra yêu cầu tăng tính linh hoạt về nguồn nguyên liệu, hạn chế rủi ro khi nguồn cung truyền thống bị gián đoạn.

Theo ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, việc đa dạng hóa nguồn dầu thô đã được Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn triển khai từ cuối năm 2025 nhằm tăng khả năng thích ứng trong vận hành.

Một bước chuyển đáng chú ý diễn ra vào cuối tháng 12/2025, khi lô dầu thô Das Blend với quy mô khoảng 1 triệu thùng cập cảng Nghi Sơn. Đến tháng 1/2026, nhà máy hoàn thành chế biến lô dầu này. Đây là lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn cung từ Kuwait được đưa vào chế biến tại nhà máy.

Từ bước thử nghiệm ban đầu, danh mục nguyên liệu tiếp tục được mở rộng. Đến nay, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã chế biến thành công 10 loại dầu thô ngoài Kuwait Export Crude (KEC).

Theo Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dù Kuwait tiếp tục là đối tác cung cấp dầu thô quan trọng, doanh nghiệp đang áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn trong thu mua, kết hợp nguồn cung truyền thống với các nguồn dầu thô thay thế phù hợp.

Trong thời gian tới, nhà máy dự kiến tiếp tục kết hợp các hợp đồng cung ứng dài hạn với việc mua dầu trên thị trường giao ngay, đồng thời mở rộng đánh giá, thử nghiệm các loại dầu thô mới.

Dự kiến cung ứng hơn 9,2 triệu tấn sản phẩm trong năm 2026

Cùng với mở rộng nguồn nguyên liệu, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục duy trì sản xuất và cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhà máy đã chế biến khoảng 8,38 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 6,54 triệu tấn sản phẩm xăng dầu.

Trong quý IV, doanh nghiệp dự kiến cung ứng thêm khoảng 2,69 triệu tấn sản phẩm, qua đó nâng tổng sản lượng cung ứng trong năm 2026 lên trên 9,2 triệu tấn.

Theo Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP), lượng sản phẩm từ nhà máy hiện tương đương khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Có thời điểm nhà máy vận hành trên 120% công suất thiết kế. Theo kế hoạch, NSRP đặt mục tiêu duy trì công suất cao trước kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ hai, dự kiến diễn ra trong năm 2027.

Từ tháng 7/2026, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã sản xuất xăng nền RON92-III phục vụ pha chế xăng RON95 E10 với sản lượng khoảng 250.000 tấn mỗi tháng. Khối lượng này tương đương khoảng 90% tổng sản lượng xăng của nhà máy.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang nghiên cứu các giải pháp thu giữ carbon, trong đó có nghiên cứu khả thi dự án CCS nhằm thu giữ CO2 từ hoạt động sản xuất. NSRP cũng đang đánh giá khả năng sử dụng CO2 thu hồi và hydro dư để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, phát thải thấp hơn. Theo doanh nghiệp, các giải pháp này nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/loc-hoa-dau-nghi-son-noi-lai-nhap-khau-dau-tho-kuwait-tu-thang-9-2026-102261002145637688.htm