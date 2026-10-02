Lọc hóa dầu Nghi Sơn lần đầu lãi 14.000 tỷ đồng, áp lực tài chính vẫn rất lớn

Tại buổi trao đổi với báo chí ngày 2/10, ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết, 8 tháng đầu năm, NSRP đạt doanh thu khoảng 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 14.000 tỷ đồng.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam, có công suất thiết kế 200.000 thùng dầu thô/ngày (Ảnh: Hồng Hạnh).

NSRP dự kiến ghi nhận thêm khoảng 11.000 tỷ đồng lợi nhuận trong 4 tháng cuối năm, nâng lợi nhuận cả năm lên khoảng 25.000 tỷ đồng.

"Đây là năm đầu tiên đạt lợi nhuận dương kể từ khi vận hành thương mại", ông Vinh nói.

Chưa hết lỗ lũy kế

Dù kết quả kinh doanh đã chuyển biến tích cực, ông Kazutaka Yamato, Tổng giám đốc NSRP cho biết, áp lực tài chính của doanh nghiệp vẫn rất lớn. Có thời điểm, nhà máy ghi nhận khoản lỗ lũy kế khoảng 3 tỷ USD.

Theo ông Yamato, với tổng vốn đầu tư 9,2 tỷ USD, việc xử lý các nghĩa vụ tài chính không thể hoàn thành trong 5 hay 10 năm mà cần một lộ trình dài hạn.

"Hiện công ty vẫn chưa hết lỗ lũy kế và đang làm việc với phía Việt Nam, các nhà tài trợ và những bên liên quan để rà soát cơ cấu tài chính, lãi suất, tìm giải pháp giảm áp lực cho doanh nghiệp", ông Yamato nói.

Trước đó, năm 2022, do khó khăn tài chính, NSRP phải giảm công suất từ 105% xuống 80%. Có thời điểm nhà máy chỉ duy trì 60% công suất.

Tại một cuộc họp về xăng dầu đầu năm 2022, Bộ Công thương thông tin NSRP lỗ lũy kế khoảng 3,3 tỷ USD sau 3 năm hoạt động.

Sản xuất RON 92-II để phối trộn E10

Một điểm mới được lãnh đạo NSRP chia sẻ là từ tháng 7, nhà máy đã sản xuất xăng nền RON 92-II để phối trộn xăng E10 RON 95.

Sản lượng bình quân khoảng 250.000 tấn/tháng, tương đương 90% tổng sản lượng xăng của nhà máy.

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc NSRP cũng cho biết, nhà máy hiện đang thúc đẩy nghiên cứu giải pháp thu giữ carbon, bao gồm nghiên cứu khả thi dự án CCS nhằm thu giữ CO2 và hydro dư cho các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Để chủ động nguồn cung nguyên liệu trong dài hạn, NSRP đang phối hợp với tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu xây dựng khu dự trữ dầu thô gần nhà máy.

Theo phương án đang được nghiên cứu, dự án có thể sử dụng chung phao rót dầu không bến và hai tuyến đường ống dài khoảng 34 km. Việc tận dụng hạ tầng sẵn có được kỳ vọng giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư.

"Nếu hình thành được kho dự trữ dầu thô quốc gia tại khu vực Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, khi nguồn cung thế giới gián đoạn, dầu dự trữ có thể được đưa ngay vào chế biến, góp phần duy trì hoạt động của nhà máy và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia", lãnh đạo NSRP cho biết.

Từ khi đi vào vận hành vào cuối năm 2018 đến hết tháng 8-2026, NSRP đã chế biến 78,5 triệu tấn dầu thô và cung cấp 52,8 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường trong nước.