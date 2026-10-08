Lọc hóa dầu Nghi Sơn hướng tới vận hành hiệu quả, chủ động nguồn nguyên liệu và phát triển bền vững

Giữ nhịp vận hành trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động

Ngày 1/10/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) cùng các bên góp vốn của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), gồm Kuwait Petroleum International (KPI), Idemitsu Kosan Co., Ltd. (IKC) và Mitsui Chemicals, Inc. (MCI), tổ chức Hội nghị CEO các bên góp vốn NSRP.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PVN.

Hội nghị tập trung cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027, bảo đảm nguồn dầu thô và trao đổi các định hướng phát triển trung, dài hạn đối với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị, nguồn cung dầu thô trở thành một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với khả năng duy trì hoạt động ổn định của các nhà máy lọc dầu.

Theo NSRP, trong năm 2026, dù nguồn cung dầu thô chịu ảnh hưởng bởi những biến động địa chính trị, nhà máy vẫn duy trì vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao. Doanh nghiệp đồng thời chủ động đa dạng hóa nguồn dầu, mở rộng khả năng chế biến nhiều loại dầu thô và nâng cao tính linh hoạt trong thu xếp nguyên liệu.

Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất mà còn là bước đi nhằm tăng khả năng chống chịu của nhà máy trước những biến động khó dự báo của thị trường năng lượng.

Việc đa dạng hóa "rổ dầu" giúp NSRP giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất, đồng thời tạo thêm dư địa để lựa chọn nguồn nguyên liệu phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.

Hơn 30 triệu giờ làm việc an toàn

Một điểm đáng chú ý trong kết quả vận hành năm 2026 là NSRP đã đạt hơn 30 triệu giờ làm việc an toàn, không xảy ra tai nạn mất ngày công.

Đối với một tổ hợp lọc hóa dầu có quy mô lớn, yêu cầu an toàn không chỉ liên quan đến bảo vệ người lao động mà còn gắn trực tiếp với tính liên tục của dây chuyền sản xuất, bảo vệ tài sản, kiểm soát rủi ro công nghệ và hạn chế những tác động bất lợi tới môi trường.

Bởi vậy, duy trì vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả của nhà máy.

NSRP dự kiến tiếp tục duy trì công suất cao trong quý IV/2026, đồng thời tập trung vào mục tiêu xuyên suốt là vận hành an toàn, ổn định, tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Ba ưu tiên cho năm 2027

Trên cơ sở kết quả vận hành năm 2026, NSRP đã xác định ba nhóm nhiệm vụ ưu tiên trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027.

Ông Shafi Al-Ajmi – Tổng Giám đốc KPI phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PVN.

Thứ nhất là duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi an toàn và hiệu quả.

Thứ hai là triển khai thành công kỳ bảo dưỡng tổng thể TA2027.

Thứ ba là chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh và tính bền vững của Nhà máy trong trung và dài hạn.

Trong đó, bảo dưỡng tổng thể là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt đối với các cơ sở công nghiệp lọc hóa dầu. Việc bảo đảm chất lượng bảo dưỡng, kiểm soát tiến độ và an toàn trong quá trình thực hiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới độ tin cậy của hệ thống thiết bị và khả năng vận hành ổn định trong các chu kỳ tiếp theo.

Đây cũng là cơ hội để nhà máy tiếp tục rà soát, tối ưu hóa công nghệ và nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản.

Chủ động nguồn dầu để tăng sức chống chịu

Nguồn dầu thô tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm tại Hội nghị CEO các bên góp vốn.

Trên cơ sở nguồn dầu theo hợp đồng dài hạn với Kuwait Petroleum Corporation (KPC), NSRP định hướng tiếp tục mở rộng danh mục nguồn dầu và tăng tính linh hoạt trong thu xếp nguyên liệu.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa ngày càng lớn khi thị trường dầu mỏ thế giới có thể xuất hiện những biến động đột ngột về nguồn cung, giá cả, vận tải và địa chính trị.

Khả năng chế biến nhiều loại dầu thô khác nhau sẽ giúp nhà máy có thêm lựa chọn trong hoạt động mua nguyên liệu. Từ góc độ quản trị, đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao khả năng thích ứng và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế của dây chuyền.

Đáng chú ý, Reuters ngày 2/10 đưa tin NSRP đã bảo đảm đủ dầu thô để duy trì vận hành ở mức 125% công suất thiết kế đến hết tháng 11/2026, với phần lớn nguồn cung đến từ Kuwait.

Khả năng duy trì công suất cao trong điều kiện nguồn cung quốc tế biến động cho thấy vai trò của công tác chuẩn bị nguyên liệu và quản trị chuỗi cung ứng đối với an ninh năng lượng.

Từ tối ưu vận hành đến phát triển dài hạn

Không chỉ tập trung vào nguồn nguyên liệu, các bên góp vốn tại NSRP còn trao đổi về tài chính, quản trị và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đáng chú ý, định hướng phát triển trung và dài hạn được đặt trên nhiều trụ cột, gồm nâng cao hiệu quả vận hành, hoàn thiện mô hình kinh doanh, tăng tính chủ động và linh hoạt trong hoạt động sản xuất - thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số và nghiên cứu những cơ hội hợp tác, phát triển mới.

Việc đưa chuyển đổi số vào nhóm giải pháp phát triển dài hạn cho thấy hoạt động của một nhà máy lọc hóa dầu hiện nay không còn chỉ xoay quanh công suất thiết kế.

Dữ liệu, tự động hóa, quản trị thiết bị, tối ưu hóa sản xuất và quản trị chuỗi cung ứng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và nguyên liệu.

Với ngành lọc hóa dầu, mỗi bước cải thiện hiệu suất vận hành đều có thể tác động đến mức tiêu hao nguyên liệu, năng lượng và chi phí sản xuất. Do đó, chuyển đổi số và tối ưu hóa vận hành cũng có thể tạo ra giá trị về môi trường khi giúp sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên đầu vào.

Nâng cao giá trị của một mắt xích an ninh năng lượng

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có công suất thiết kế 200.000 thùng dầu thô/ngày, tương đương khoảng 10 triệu tấn dầu thô/năm và có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục phải bảo đảm an ninh năng lượng đồng thời thực hiện chuyển dịch năng lượng, yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở lọc hóa dầu không chỉ là duy trì sản lượng.

Quan trọng hơn là phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, tối ưu hóa năng lượng, tăng khả năng thích ứng với nguồn dầu khác nhau, kiểm soát rủi ro và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đây cũng là lý do các định hướng phát triển dài hạn của NSRP đang được đặt trong mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế, an ninh năng lượng và yêu cầu phát triển bền vững.

Lãnh đạo cấp cao các bên góp vốn tại Hội nghị. Ảnh: PVN.

Lãnh đạo cấp cao các bên góp vốn, Ban lãnh đạo NSRP và lãnh đạo các ban của PETROVIETNAM tham dự Hội nghị. Ảnh: PVN.

Hội nghị CEO các bên góp vốn lần này vì vậy không chỉ là hoạt động rà soát kết quả sản xuất kinh doanh. Đây còn là cơ chế để các cổ đông cùng thống nhất phương hướng, chia sẻ trách nhiệm và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của nhà máy.

Việc tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp cấp cao, hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sẽ tạo nền tảng để NSRP củng cố năng lực vận hành trong những năm tới.

Trong dài hạn, một Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành an toàn, ổn định, linh hoạt về nguyên liệu và ngày càng tối ưu về công nghệ không chỉ tạo giá trị cho các bên góp vốn mà còn góp phần củng cố chuỗi cung ứng năng lượng, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ thị trường năng lượng quốc tế.