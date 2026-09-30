Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tăng giá gấp đôi từ đầu năm, lợi nhuận quý ba dự kiến vượt 4.500 tỷ đồng

Thị giá cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ và bài toán tối ưu biên lợi nhuận lọc dầu

Chốt phiên giao dịch ngày 29/9, cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng lên mức 32.500 đồng một cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 9, mã chứng khoán này đã ghi nhận mức tăng khoảng 22%, trực tiếp đưa quy mô vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên khoảng 163.000 tỷ đồng.

Nếu so sánh với thời điểm đầu năm, tốc độ tăng trưởng của BSR càng trở nên ấn tượng. Từ vùng giá chưa đầy 16.000 đồng một cổ phiếu, thị giá hiện tại đã tăng gấp đôi. Kết quả này đưa BSR trở thành một trong những mã chứng khoán có hiệu suất sinh lời tốt nhất trên sàn UPCoM, vượt trội hoàn toàn so với diễn biến giằng co của chỉ số VN Index.

Đà đi lên của cổ phiếu BSR xuất hiện khi nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt thu hút dòng tiền lớn do giá dầu thế giới bật tăng mạnh trước các diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Cùng phiên 29/9, các mã cùng ngành như PVT, PVP, PLX, OIL và PVS đều ghi nhận mức tăng từ 2% đến hơn 6% giá trị. Với riêng BSR, yếu tố cốt lõi thúc đẩy đà tăng trưởng không chỉ nằm ở giá dầu thô mà phụ thuộc lớn vào diễn biến chênh lệch giá giữa sản phẩm đầu ra và dầu thô đầu vào (crack spread).

Trong vai trò đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR mua dầu thô làm nguyên liệu đầu vào và cung cấp ra thị trường các sản phẩm như xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay. Khi giá sản phẩm đầu ra tăng nhanh hơn giá dầu thô, biên lợi nhuận lọc dầu của doanh nghiệp sẽ được cải thiện đáng kể. Báo cáo phân tích của Chứng khoán Vietcap chỉ ra rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz và tình trạng thiếu hụt sản phẩm lọc dầu toàn cầu là những yếu tố then chốt giúp duy trì crack spread ở mức cao.

Phía BSR khẳng định doanh nghiệp đang chủ động điều hành sản xuất theo sát diễn biến giá dầu, linh hoạt điều chỉnh công suất và đẩy mạnh tiêu thụ khi điều kiện thị trường thuận lợi. Mới đây, công ty đã ký thỏa thuận khung với ExxonMobil Asia Pacific về cung cấp dầu thô để đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tăng khả năng lựa chọn loại dầu phù hợp và củng cố an ninh năng lượng cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Công ty chứng khoán dự phóng lợi nhuận quý ba tăng hơn 400%

Đà tăng giá của cổ phiếu BSR trên thị trường chứng khoán được củng cố bởi những dự báo rất tích cực về kết quả kinh doanh kỳ tới. Báo cáo phân tích mới nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đưa ra dự phóng BSR có thể đạt 4.573 tỷ đồng lợi nhuận trong quý ba năm 2026. Con số này tương ứng mức tăng trưởng lên tới 404% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng trưởng đột biến này có một phần nguyên nhân xuất phát từ nền lợi nhuận thấp của quý ba năm 2025. Ở thời điểm đó, BSR chỉ ghi nhận khoảng 908 tỷ đồng lợi nhuận ròng do biên lợi nhuận lọc dầu chạm mức thấp. Sang đến năm 2026, mặt bằng crack spread đã cải thiện rõ rệt, sản lượng tiêu thụ duy trì ở mức cao và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiếp tục vận hành với hiệu suất tối đa. Dù vậy, nếu so sánh với quý hai liền trước, lợi nhuận quý ba dự kiến có sự sụt giảm nhẹ do quý hai đã thiết lập một mức nền lợi nhuận đặc biệt cao vì căng thẳng địa chính trị.

Triển vọng tăng trưởng dài hạn của BSR tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ các tổ chức tài chính. Trong báo cáo cập nhật tháng 8, Chứng khoán Vietcap đã quyết định nâng dự báo lợi nhuận của doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Quyết định này chủ yếu dựa trên việc điều chỉnh tăng các giả định về crack spread. Cụ thể, Vietcap dự báo crack spread năm 2026 sẽ tăng thêm 11% đến 25% và năm 2027 tiếp tục tăng 25% so với các dự báo trước đó.

Cùng chung góc nhìn khả quan, tổ chức Chứng khoán Mirae Asset cũng đưa ra những đánh giá tích cực về hoạt động của BSR. Đơn vị này đặc biệt nhấn mạnh vào yếu tố biên lợi nhuận lọc dầu đang neo giữ ở vùng giá cao, kết hợp cùng những triển vọng mở rộng công suất sau khi dự án nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoàn thành.