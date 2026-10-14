Lộc Hà trao bê giống, 'tiếp sức' cho các hộ khó khăn

Sáng 14/10, Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà phối hợp với các đơn vị liên quan trao bê giống cho 12 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo xã Lộc Hà trao tượng trưng cho các hộ được hỗ trợ bò sinh kế.

Theo đó, 12 hộ được hỗ trợ mỗi hộ một con bê giống khỏe mạnh, trị giá 12 triệu đồng/con. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 144 triệu đồng, được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh.

Trước khi triển khai hỗ trợ, Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà đã phối hợp với các phòng chuyên môn và các thôn rà soát, đánh giá hoàn cảnh, nhu cầu của từng hộ, bảo đảm việc trao sinh kế đúng đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế.

Xã Lộc Hà trao bê giống cho chị Phạm Thị Hiền (hộ cận nghèo) ở thôn Yên Định.

Việc trao bê giống không chỉ giúp các hộ khó khăn có thêm tư liệu sản xuất mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế gia đình theo hướng lâu dài. Khi được chăm sóc tốt, đàn bê sẽ trở thành nguồn vốn tích lũy, tạo tiền đề để các hộ nhân rộng chăn nuôi, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trao mô hình sinh kế cho ông Đậu Tư Nên (hộ nghèo, ở thôn An Lộc).

Thông qua chương trình, xã Lộc Hà tiếp tục huy động các nguồn lực chăm lo đời sống người dân, nhất là những hộ còn khó khăn để góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đây cũng là cách hỗ trợ thiết thực, hướng đến trao cần câu thay để giúp người dân chủ động phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.