Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ảnh: NSRP)

Đây là kết quả khá tích cực khi nhà máy duy trì hoạt động giữa biến động nguồn dầu thô, đồng thời chuẩn bị kế hoạch sản xuất quý 4 và bảo dưỡng tổng thể năm 2027.

SẢN LƯỢNG GẦN 6,8 TRIỆU TẤN, DOANH THU HƠN 247.000 TỶ ĐỒNG

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, trong 10 tháng năm 2026, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành bình quân khoảng 112% công suất thiết kế. Tổng sản lượng sản phẩm đạt 6,798 triệu tấn, doanh thu đạt 247.383 tỷ đồng. Kết quả được ghi nhận trong bối cảnh nguồn dầu thô KEC chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng xung đột tại Trung Đông.

Trước biến động nguồn cung, doanh nghiệp đã chủ động chuyển sang chế biến các loại dầu thô thay thế. Việc điều chỉnh nguyên liệu đầu vào giúp Nhà máy duy trì hoạt động ở mức cao. Đến ngày 11/11, chưa ghi nhận kế hoạch dừng máy đột xuất, giảm công suất hay thiếu hụt nguồn dầu thô.

Trong kỳ, giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 890,1 triệu USD, còn nhập khẩu đạt 5.894,73 triệu USD. Nhà máy giải quyết việc làm cho 1.369 lao động, với thu nhập bình quân 32,1 triệu đồng/người/tháng. Những chỉ tiêu này phản ánh quy mô hoạt động lớn của tổ hợp, từ nhu cầu nguyên liệu nhập khẩu đến sản lượng sản phẩm cung ứng và việc làm tại khu vực Nghi Sơn.

Trong 10 tháng, khoản nộp ngân sách nhà nước của NSRP đạt 25.246,7 tỷ đồng. Đây là một trong những kết quả quan trọng của Nhà máy trong năm 2026, bên cạnh việc duy trì sản xuất ổn định và bảo đảm nguồn cung sản phẩm. Riêng tháng 10, doanh thu lũy kế và mức nộp ngân sách tiếp tục tạo nền cho mục tiêu cả năm mà doanh nghiệp và tỉnh đặt ra.

QUÝ 4 DỰ KIẾN VẬN HÀNH 125% CÔNG SUẤT

Kế hoạch của tỉnh đặt mục tiêu Nhà máy duy trì công suất từ 110% thiết kế trở lên trong quý 4/2026. Đây là nội dung tại Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 7/10/2026 của UBND tỉnh về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý 4. Theo dự báo của doanh nghiệp, công suất vận hành bình quân trong quý 4 có thể đạt khoảng 125%.

Sản lượng quý cuối năm dự kiến đạt khoảng 2,7 triệu tấn, trong đó xăng dầu gần 2,3 triệu tấn. Để thực hiện mục tiêu này, Nhà máy cần duy trì vận hành an toàn, ổn định, chủ động nguồn nguyên liệu và bảo đảm các điều kiện kỹ thuật trong giai đoạn công suất cao. Tại thời điểm báo cáo ngày 11/11, doanh nghiệp chưa ghi nhận nguy cơ thiếu dầu thô hoặc kế hoạch giảm công suất.

Ước cả năm 2026, công suất vận hành bình quân của Nhà máy đạt khoảng 115,5%. Doanh thu dự kiến khoảng 304.400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 27.400 tỷ đồng. Như vậy, riêng quý 4, NSRP đặt mục tiêu đóng góp thêm hơn 2.100 tỷ đồng vào khoản nộp ngân sách so với kết quả 10 tháng.

Diễn biến sản xuất của Nhà máy có ý nghĩa đáng kể với hoạt động công nghiệp và thu ngân sách của tỉnh. Việc duy trì công suất cao trong những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào khả năng bảo đảm nguyên liệu, mức độ ổn định của thiết bị và điều kiện thị trường. Do đó, việc đa dạng hóa dầu thô đầu vào cùng với kiểm soát an toàn vận hành tiếp tục là những yếu tố quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu quý 4.

CHUẨN BỊ BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ NHÀ MÁY NĂM 2027

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang xây dựng kế hoạch bảo dưỡng tổng thể lần thứ hai, gọi tắt là TA2. Theo dự kiến, Nhà máy sẽ tạm dừng hoạt động trong 48 ngày, vào khoảng tháng 8–9/2027. Đợt bảo dưỡng dự kiến huy động trên 7.000 nhân sự.

Với quy mô nhân lực và thời gian dừng máy như vậy, công tác chuẩn bị TA2 sẽ là một nội dung lớn trong kế hoạch sản xuất năm tới. Doanh nghiệp đang xây dựng phương án tổ chức, huy động nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đợt bảo dưỡng. Kế hoạch này diễn ra sau giai đoạn Nhà máy đặt mục tiêu vận hành công suất cao trong năm 2026.

Năm 2027, doanh thu của NSRP dự kiến khoảng 260.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 26.000 tỷ đồng. Đây là các chỉ tiêu dự kiến trong bối cảnh Nhà máy lên kế hoạch bảo dưỡng tổng thể và tạm dừng hoạt động trong gần hai tháng. Mức doanh thu và nộp ngân sách dự kiến thấp hơn ước thực hiện năm 2026.

Việc bảo dưỡng định kỳ nhằm phục vụ yêu cầu kỹ thuật và vận hành của tổ hợp. Cùng với chuẩn bị TA2, doanh nghiệp sẽ phải cân đối kế hoạch nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ để hạn chế ảnh hưởng của thời gian dừng máy đến hoạt động chung. Các chỉ tiêu năm 2027 sẽ được thực hiện trên cơ sở kế hoạch sản xuất cụ thể và tình hình vận hành thực tế của Nhà máy.

TÁM THÁNG ĐẦU NĂM LÃI SAU THUẾ GẦN 14.000 TỶ ĐỒNG

Trong 8 tháng đầu năm 2026, NSRP ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỷ đồng, trên doanh thu khoảng 185.500 tỷ đồng và mức nộp ngân sách khoảng 18.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu doanh nghiệp có lợi nhuận dương kể từ khi Nhà máy vận hành thương mại cuối năm 2018. Lãnh đạo NSRP cho biết kết quả gắn với công suất vận hành cao, biên lợi nhuận lọc dầu thuận lợi, tối ưu nguyên liệu và kiểm soát chi phí.

Trong năm 2026, NSRP đã mời đối tác tìm hiểu các dự án đồng vị trí trong khu liên hợp, gồm nhà máy axit sulfuric công suất dự kiến 350.000 tấn/năm; phân xưởng thu hồi amoniac 49.000 tấn/năm; nhà máy carbon black 200.000 tấn/năm; và dự án thu hồi hydro để sản xuất hydrogen peroxide, công suất dự kiến 50.000–200.000 tấn/năm. Theo mô hình dự kiến, NSRP cung cấp nguyên liệu và hạ tầng; nhà đầu tư góp vốn, công nghệ và năng lực phát triển thị trường.