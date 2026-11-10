Lộc Bình khai thác lợi thế giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế

Phát huy lợi thế giao thông, tạo động lực thu hút đầu tư

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Lộc Bình được hình thành trên cơ sở thị trấn Lộc Bình và ba xã Khánh Xuân, Hữu Khánh, Đồng Bục, với diện tích tự nhiên 79,15 km², dân số hơn 23.300 người. Địa bàn mở rộng, bao gồm khu vực trung tâm thương mại, dịch vụ và các vùng sản xuất, đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giao thông, hoàn thiện hạ tầng để khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế.

Quốc lộ 4B được thông xe kỹ thuật tháng 12/2025, góp phần cải thiện năng lực kết nối giao thông khu vực Lộc Bình và các địa phương lân cận. Ảnh: Cổng TTĐT xã Lộc Bình.

Nằm trên trục Quốc lộ 4B kết nối Lạng Sơn với Quảng Ninh, Lộc Bình có điều kiện thuận lợi trong giao thương, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các thị trường khu vực Đông Bắc. Đây cũng là lợi thế để địa phương phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Đáng chú ý, dự án nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km18 đến Km80, với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, chiều dài hơn 63 km, đã được thông xe kỹ thuật vào tháng 12/2025. Tuyến đường đi qua địa bàn 5 xã, trong đó có Lộc Bình, góp phần cải thiện khả năng kết nối giữa các địa phương và nâng cao năng lực vận tải trên hành lang giao thông quan trọng này.

Trên địa bàn xã, Quốc lộ 4B kết nối với các tuyến đường tỉnh 236, 241, đường huyện và hệ thống giao thông liên xã, tạo mạng lưới liên thông giữa khu vực trung tâm, các vùng sản xuất và địa phương lân cận. Hạ tầng giao thông được cải thiện góp phần tạo thuận lợi cho vận chuyển vật tư, nông sản, lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ lợi thế đó, Lộc Bình đang từng bước chuẩn bị điều kiện phát triển công nghiệp, trong đó Cụm công nghiệp Lộc Bình 2 là một trong những dự án được địa phương xúc tiến theo quy hoạch.

Theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 28/2/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cụm công nghiệp Lộc Bình 2 có diện tích dự kiến 74,3 ha, thuộc danh mục các cụm công nghiệp định hướng đầu tư giai đoạn 2021 - 2030.

Đáng chú ý, cụm công nghiệp này được điều chỉnh từ định hướng đầu tư sau năm 2030 sang giai đoạn 2021 - 2030, tạo cơ sở quy hoạch để địa phương đẩy mạnh xúc tiến đầu tư.

Trong năm 2026, UBND xã Lộc Bình đã triển khai tiếp nhận hồ sơ thành lập cụm công nghiệp và hồ sơ đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đến tháng 10/2026, địa phương tiếp tục thông báo tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức có nhu cầu đầu tư, kinh doanh hạ tầng theo quy định.

Khi được thành lập và hoàn thiện hạ tầng, Cụm công nghiệp Lộc Bình 2 được kỳ vọng bổ sung quỹ đất sản xuất tập trung, thu hút doanh nghiệp, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp gắn với lợi thế giao thông của địa phương.

Hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp

Cùng với định hướng phát triển công nghiệp, Lộc Bình đang tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông, khu dân cư và công trình phục vụ sản xuất, đời sống.

Theo thông tin tại cuộc họp của UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 4/11/2026, giá trị xây lắp dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư Lục Thôn đạt khoảng 44,45% giá trị hợp đồng; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn Hữu Khánh đạt khoảng 39,4%.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ và điều chỉnh dự án. Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công trên diện tích đã được bàn giao.

Việc thúc đẩy các công trình hạ tầng không chỉ đáp ứng nhu cầu dân sinh mà còn góp phần cải thiện điều kiện sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Lộc Bình chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong phát triển kinh tế.

Tháng 5/2026, UBND xã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh tiêu biểu và nhà đầu tư, đồng thời công bố quyết định cho phép thành lập và ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Lộc Bình.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tặng hoa chúc mừng ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Lộc Bình. Ảnh: Cổng TTĐT xã Lộc Bình.

Hội nghị tập trung trao đổi về các chính sách hỗ trợ sản xuất, tiếp cận nguồn vốn, ưu đãi đầu tư và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Địa phương cũng phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hướng tới đẩy mạnh sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Sự ra đời của Hội Doanh nghiệp xã được kỳ vọng tăng cường liên kết giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ kết nối đối tác và tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh.

Với lợi thế giao thông liên vùng, cùng định hướng phát triển công nghiệp, Lộc Bình có điều kiện mở rộng các hoạt động vận tải, cung ứng vật tư, phân phối hàng hóa và dịch vụ phục vụ sản xuất. Khi Cụm công nghiệp Lộc Bình 2 được hình thành, nhu cầu về nguyên vật liệu, vận tải và dịch vụ kỹ thuật có thể gia tăng, mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh địa phương tham gia chuỗi cung ứng.

Từ việc nâng cấp hạ tầng giao thông, chuẩn bị quỹ đất công nghiệp đến thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, Lộc Bình đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển kinh tế. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án, cải thiện môi trường đầu tư và phát huy vai trò của doanh nghiệp sẽ là những yếu tố quan trọng để địa phương chuyển hóa lợi thế thành động lực tăng trưởng bền vững.