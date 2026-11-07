Lộc Bình kết nối nông sản, du lịch với lợi thế giao thông

Khu trung tâm xã Lộc Bình. Ảnh: Trang TTĐT xã Lộc Bình.

Xã Lộc Bình được thành lập năm 2025 trên cơ sở sắp xếp thị trấn Lộc Bình và các xã Khánh Xuân, Hữu Khánh, Đồng Bục. Theo Trang thông tin điện tử xã Lộc Bình, địa phương có diện tích 79,15 km², dân số 23.316 người, gồm 39 khu, thôn.

Trên địa bàn, Quốc lộ 4B, các tuyến đường tỉnh 236, 241 cùng hệ thống đường liên xã kết nối khu vực trung tâm với các khu dân cư và vùng sản xuất. Mạng lưới giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, giao thương, phát triển sản xuất và khai thác các điểm tham quan.

Với vị trí kết nối giữa khu vực trung tâm và các vùng sản xuất nông nghiệp, Lộc Bình có điều kiện phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân. Hệ thống giao thông cũng góp phần đưa nông sản, đặc sản địa phương đến các thị trường tiêu thụ, đồng thời tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận những điểm đến giàu giá trị cảnh quan và văn hóa.

Nông sản phong phú, tiềm năng phát triển hàng hóa

Lộc Bình có nhiều sản phẩm nông nghiệp và đặc sản mang nét riêng của vùng đất xứ Lạng. Từ các loại cây trồng, sản vật tự nhiên đến thực phẩm chế biến, nguồn hàng địa phương khá đa dạng, có khả năng phục vụ cả nhu cầu tiêu dùng và hoạt động thương mại, du lịch.

Tháng 9/2026, tại chương trình quảng bá sản phẩm ở phường Lương Văn Tri, xã Lộc Bình giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương. Các gian hàng trưng bày hoa hồi khô, nhựa thông, chè hoa vàng, chanh rừng, khoai lang, củ đậu, gạo Nhật, mắc ca cùng những sản phẩm chế biến như bánh phở, khau nhục, giò chả, rượu khoai lang và nhựa thông tinh chế.

Sự phong phú về chủng loại cho thấy tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và thương mại của địa phương. Những sản phẩm đặc trưng có thể được giới thiệu thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hệ thống phân phối, điểm bán đặc sản và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Đặc biệt, các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu địa phương có lợi thế trong việc xây dựng thương hiệu gắn với nguồn gốc và nét đặc trưng của vùng đất. Khi được đầu tư về chất lượng, mẫu mã và bao bì, sản phẩm có thêm điều kiện tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều thị trường.

Cùng với việc quảng bá sản vật, Lộc Bình quan tâm phát triển các mô hình cây trồng, hỗ trợ người dân ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất.

Ngày 31/10/2026, trong chương trình đồng hành cùng nông dân tại thôn Đoàn Kết, cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật chuẩn bị hố và trồng mắc ca tại vườn hộ ông Lý Đức Hồng. Đoàn công tác cũng thăm vườn bưởi của gia đình với các giống bưởi Diễn, bưởi Sửu, bưởi Đoan Hùng và bưởi đỏ Tân Hồng.

Hoạt động này cho thấy sự quan tâm của địa phương đối với việc đa dạng hóa cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp tại các hộ gia đình. Mắc ca và các giống bưởi là những hướng sản xuất có thể tiếp tục được nghiên cứu, phát triển phù hợp với điều kiện canh tác, góp phần làm phong phú thêm cơ cấu sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Mắc ca hiện được xem là những hướng sản xuất đang được quan tâm

Bên cạnh các sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực cũng là một thế mạnh có thể khai thác trong phát triển thương mại và dịch vụ. Những món ăn như khau nhục, bánh phở cùng các sản phẩm chế biến truyền thống góp phần tạo nên nét đặc trưng của Lộc Bình, phù hợp để giới thiệu tại các hoạt động văn hóa, du lịch và điểm bán hàng địa phương.

Việc gắn sản phẩm nông nghiệp với hoạt động chế biến, quảng bá và tiêu thụ mở ra hướng phát triển kinh tế dựa trên những nguồn lực sẵn có, tạo thêm cơ hội cho các hộ sản xuất và kinh doanh.

Cảnh quan thiên nhiên và văn hóa tạo sức hút du lịch

Bên cạnh tiềm năng nông nghiệp, Lộc Bình còn sở hữu những điểm tham quan và giá trị văn hóa đặc trưng, tạo điều kiện phát triển các loại hình du lịch gắn với thiên nhiên, cộng đồng và trải nghiệm địa phương.

Núi Phặt Chỉ, thác Bản Khiếng, đền Khánh Sơn và khu vực chợ trung tâm là những địa điểm có thể kết nối trong hoạt động tham quan, tìm hiểu cảnh quan và đời sống của người dân.

Trong đó, thác Bản Khiếng với cảnh quan thiên nhiên là một điểm đến có tiềm năng thu hút du khách yêu thích khám phá, tham quan và trải nghiệm. Các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng cùng không gian sinh hoạt cộng đồng góp phần làm phong phú thêm những lựa chọn khi đến Lộc Bình.

Thác Bản Khiếng. Ảnh: Trang TTĐT xã Lộc Bình

Cùng với cảnh quan, các giá trị văn hóa của cộng đồng Tày, Nùng, những phong tục, lễ hội và nét sinh hoạt truyền thống tạo nên bản sắc riêng của địa phương. Đây là nguồn tài nguyên có thể khai thác để phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm.

Từ những lợi thế này, Lộc Bình có thể phát triển các chương trình tham quan kết hợp tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực và mua sắm đặc sản. Du khách đến địa phương có thể khám phá cảnh quan, tìm hiểu đời sống người dân, trải nghiệm các món ăn truyền thống và lựa chọn sản phẩm nông nghiệp làm quà.

Sự kết hợp giữa du lịch và sản vật địa phương còn tạo điều kiện để các hộ sản xuất, cơ sở chế biến, kinh doanh ăn uống và dịch vụ tham gia vào hoạt động phục vụ du khách. Qua đó, nông sản và ẩm thực có thêm kênh giới thiệu, tiêu thụ ngay tại địa bàn.

Với hệ thống giao thông hiện có, việc kết nối các điểm tham quan với khu vực trung tâm và các điểm cung ứng dịch vụ có nhiều thuận lợi. Đây là cơ sở để địa phương từng bước hình thành những sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan, văn hóa và hoạt động sản xuất của người dân.

Hạ tầng giao thông tạo điều kiện mở rộng phát triển

Phát triển hạ tầng tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng đối với việc khai thác tiềm năng kinh tế của Lộc Bình.

Theo thông tin địa phương công bố tháng 9/2026, xã đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ một số dự án, trong đó có cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư Lục Thôn; dự án hạ tầng khu tái định cư và dân cư nông thôn Hữu Khánh.

Các dự án này gắn với định hướng phát triển hạ tầng giao thông, khu dân cư và điều kiện sinh hoạt trên địa bàn. Khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng, các công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển dịch vụ.

Đối với một địa phương có tiềm năng nông nghiệp và du lịch, giao thông thuận lợi là điều kiện quan trọng để tăng cường kết nối giữa vùng sản xuất với thị trường, giữa điểm tham quan với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Cùng với đầu tư hạ tầng, việc phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại và giới thiệu các điểm đến sẽ góp phần khai thác hiệu quả những lợi thế của địa phương.