Loay hoay phương án sử dụng, dự án 70 tỷ vẫn 'phơi sương, phơi nắng'

Công trình hoàn thành vẫn chưa thể khai thác

Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, được khởi công tháng 7/2021 với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Công trình do UBND huyện Lộc Hà cũ làm chủ đầu tư xây dựng nhằm mục đích phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thanh - truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Lộc Hà cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng.

Ngoài ra, công trình dự kiến sẽ triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao và du lịch và hoạt động truyền thanh tại cơ sở.

Do không đưa vào sử dụng, một số hạng mục đã bắt đầu hư hỏng.

Phần cửa kính bị hỏng, rơi ngay phía trước.

Theo thiết kế, dự án được đầu tư xây dựng cao 3 tầng với tổng diện tích mặt sàn trên 5.700 m2. Trong đó, công trình gồm 2 khối là khối hành chính văn phòng và khối hội trường.

Ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, dự án phải hai lần gia hạn, lần lượt đến cuối năm 2023 và tháng 12/2024. Đầu năm 2025, công trình hoàn thành phần xây lắp. Thế nhưng, cho đến nay, công trình vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng.

Phía trên, gió bão khiến một số hạng mục bị tàn phá.

Rác thải tại nhiều nơi trong công trình.

Theo quan sát của phóng viên, phía trước Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Lộc Hà "cửa đóng then cài" đã lâu, bụi phủ kín chứng tỏ đã lâu rồi không có người đến. Thậm chí, do ảnh hưởng bởi gió bão, phần kính rơi ra ngay trước khuôn viên.

Phía bên trong, cỏ dại mọc um tùm. Do chưa đưa vào sử dụng, một số vị trí đã có dấu hiệu bong tróc gạch, tường bị nứt nẻ. Còn ở bên ngoài chủ yếu để người dân chăn thả trâu bò.

Cần tìm phương án sử dụng để tránh lãng phí

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, cho biết, sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính, dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Lộc Hà được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh quản lý để tiếp tục hoàn thiện.

Khuôn viên bên trong cỏ mọc um tùm.

Dự án gồm gói xây lắp và gói trang thiết bị. Đến nay, phần xây lắp đã hoàn thành, nhưng gói thiết bị chưa được triển khai sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính.

"Do công trình chưa có đầy đủ trang thiết bị nên chưa thể tổ chức hoạt động theo công năng dự kiến. Trong thời gian này, địa phương đang bố trí người trông coi, bảo vệ", Chủ tịch UBND xã Lộc Hà.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, đối với gói xây lắp hiện đã hoàn thành, những hạng mục thuộc trách nhiệm bảo hành sẽ được xử lý theo quy định; các hư hỏng được xác định do thiên tai đã được thống kê, kiểm tra, thẩm định.

Phần xây lắp đã hoàn thành, nhưng gói thiết bị chưa được triển khai.

Tuy nhiên, đối với gói trang thiết bị, do việc đầu tư đã dừng lại trong bối cảnh chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính được triển khai, vì vậy chưa có kế hoạch tiếp tục thực hiện. Hiện, đơn vị đang trình UBND tỉnh Hà Tĩnh để có phương án xử lý.