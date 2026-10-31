Loạt xe xanh ra mắt Việt Nam tháng 11

Subaru Forester hybrid

Theo thông tin từ đại lý, đầu tháng 11, biến thể Forester hybrid sẽ ra mắt khách hàng Việt Nam. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với giá dự kiến cao hơn nhiều so với bản thuần xăng hiện hành (1,299-1,399 tỷ đồng).

Subaru Forester hybrid.

So với bản thuần xăng đang bán, điểm khác biệt lớn nhất trên Subaru Forester hybrid là sự xuất hiện của mô-tơ điện công suất 118 mã lực, kết hợp cùng động cơ xăng 2.5 lít, cho tổng công suất 194 mã lực.

Do là xe hybrid nên Subaru Forester mới sẽ có bộ pin lithium-ion 1,1 kWh. Bản hybrid của Forester đi kèm hộp số eCVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng đặc trưng của Subaru.

Hiện chưa rõ các trang bị cụ thể cho thị trường Việt của mẫu này. Tuy nhiên chắc chắn sẽ không thể thấp hơn bản máy xăng hiện đang bán tại Việt Nam.

Volvo EX90.

Volvo EX90

Ngày 6/11 tới đây, Volvo Car Việt Nam sẽ chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện EX90. Mẫu xe đã bị bắt gặp đang trên đường vận chuyển trước ngày ra mắt và công bố giá bán chính thức.

Volvo Việt Nam cho biết, Volvo EX90 sẽ có hai tùy chọn bố trí chỗ ngồi là 6 hoặc 7 chỗ. Xe sử dụng nền tảng điện 800V, lần đầu xuất hiện trên xe của Volvo, cho phép sạc từ 10% đến 80% trong khoảng 22 phút. Xe còn trang bị máy tính trung tâm thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Về vận hành, Volvo EX90 có hai cấu hình động cơ. Bản Twin Motor có công suất 408 mã lực trong khi bản Twin Motor Performance cao cấp hơn, cũng là bản bị bắt gặp tại Việt Nam, có công suất lên tới 517 mã lực.

Cả hai dùng pin 111 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 600 đến 620 km tùy phiên bản.

Nếu được phân phối với cấu hình tương tự thị trường quốc tế, EX90 nhiều khả năng sẽ có màn hình trung tâm 14,5 inch tích hợp Google Built-in, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9 inch, màn hình HUD, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins cùng gói công nghệ an toàn Safe Space Technology.

Xe phát triển trên nền tảng SPA2, sở hữu thiết kế tối giản đặc trưng của Volvo, với cụm đèn LED "Búa Thor", tay nắm cửa ẩn cùng cảm biến LiDAR đặt phía trên kính lái phục vụ các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Sedan thuần điện Volvo ES90

Volvo ES90

Cũng tại sự kiện ra mắt Volvo EX90, mẫu sedan thuần điện ES90 cũng được giới thiệu. Xe cũng sử dụng nền tảng SPA2 giống EX90.

Tại nước ngoài, khoang lái của Volvo ES90 khá tương đồng với EX90, gồm màn hình trung tâm 14,5 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9 inch, hệ điều hành Google Built-in, cập nhật phần mềm OTA và hệ thống máy tính NVIDIA Drive AGX Orin phục vụ các tính năng hỗ trợ lái cũng như quản lý vận hành của xe.

Nếu được phân phối với cấu hình tương tự thị trường quốc tế, Volvo ES90 nhiều khả năng sẽ có ba cấu hình động cơ cho công suất từ 333 – 680 mã lực.

Tùy phiên bản, xe sử dụng bộ pin 92 kWh hoặc 106 kWh, cho phạm vi hoạt động từ khoảng 650 đến 700 km theo chuẩn WLTP.

Xe cũng có khả năng sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW. Theo công bố của Volvo, ES90 có thể bổ sung khoảng 300 km phạm vi hoạt động sau khoảng 10 phút sạc trong điều kiện lý tưởng, trong khi thời gian sạc từ 10-80% pin chỉ khoảng 20 phút.