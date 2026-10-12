Loạt xe tăng T-90M Nga nối đuôi nhau rời chiến trường Ukraine

Tại nhà máy Uralvagonzavod, những chiếc xe tăng T-90M dự kiến được sửa chữa, khôi phục khả năng hoạt động và bàn giao trở lại cho quân đội Nga.

Xe tăng T-90M của Nga được rút về để sửa chữa sau khi bị hư hại. (Ảnh: DB)

Ngoài nhiệm vụ sản xuất xe tăng mới, Uralvagonzavod còn đảm nhận việc sửa chữa các phương tiện bị hư hỏng trong chiến đấu và đại tu những xe tăng từ thời Liên Xô còn trong kho dự trữ. T-90M được trang bị các giải pháp bảo vệ tiên tiến hơn so với nhiều dòng xe tăng khác của Nga, giúp tăng khả năng sống sót của kíp lái. Điều này được cho là góp phần nâng cao khả năng khôi phục và đưa những xe tăng bị hư hại trở lại hoạt động.

Uralvagonzavod từng công khai năng lực sửa chữa và phục hồi các phương tiện chiến đấu bị hư hỏng. Năm 2024, doanh nghiệp này cho biết đã khôi phục một chiếc T-90M chỉ trong vòng 4 tuần, sau khi xe tăng bị 26 máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Hoạt động này cho thấy việc sửa chữa và tân trang đang giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực duy trì lực lượng xe bọc thép của Nga trong thời chiến. Thời gian và nguồn lực cần thiết để khôi phục mỗi phương tiện phụ thuộc đáng kể vào mức độ hư hại, cũng như khả năng cung ứng phụ tùng thay thế.

Dù phải xử lý khối lượng công việc sửa chữa ngày càng lớn, Uralvagonzavod vẫn tiếp tục công bố các đợt bàn giao xe tăng mới và xe tăng được hiện đại hóa. Trong tháng 9, nhà máy đã bàn giao thêm một lô T-90M và T-72B3M nâng cấp cho Quân đội Nga.

Nhu cầu sửa chữa xe tăng gia tăng trong bối cảnh Nga đối mặt với tình trạng suy giảm đáng kể nguồn dự trữ xe tăng chiến đấu chủ lực, chủ yếu do các phương tiện được lưu trữ từ thời Liên Xô liên tục được đưa ra sử dụng.

Trước khi xung đột toàn diện tại Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Nga được cho là sở hữu kho dự trữ xe tăng lớn nhất thế giới trong nhiều thập niên, với một số ước tính cho rằng nước này thừa hưởng hơn 20.000 chiếc từ Liên Xô. Dù vậy, số lượng xe tăng trong kho đã giảm đáng kể trong những năm sau đó.

Theo các hình ảnh vệ tinh mới nhất được đề cập, lực lượng Nga chỉ còn lưu trữ 2.088 xe tăng tại 9 cơ sở đã được xác định. Mức suy giảm này làm dấy lên lo ngại về khả năng bổ sung phương tiện cho lực lượng thiết giáp trong dài hạn.

Một yếu tố cần tính đến là những xe tăng còn lại trong kho có thể thuộc nhóm hư hỏng nặng hoặc khó khôi phục hơn. Những phương tiện có tình trạng tốt hơn và cần ít công sức sửa chữa thường được ưu tiên đưa ra sử dụng trước, khiến phần dự trữ còn lại có thể đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực hơn để phục hồi.

Cuộc xung đột tại Ukraine đã thúc đẩy những thay đổi đáng kể trong cấu hình bảo vệ xe tăng Nga. Việc máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và các hệ thống không người lái khác được sử dụng rộng rãi khiến phần nóc, phía sau và khoang động cơ của xe tăng trở thành những vị trí dễ bị tấn công.

Để ứng phó, các phương tiện thiết giáp Nga ngày càng được bổ sung những kết cấu bảo vệ phía trên, giáp tăng cường và thiết bị tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu hoặc làm gián đoạn hoạt động của máy bay không người lái đối phương.

Trong quá trình sửa chữa, các xe tăng T-90M có thể được tích hợp thêm những cải tiến mới nhằm nâng cao khả năng sống sót. Những phương án được đề cập bao gồm việc trang bị máy bay không người lái FPV để hỗ trợ hoạt động tác chiến và hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M, được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa trước khi chúng tiếp cận xe.