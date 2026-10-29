Loạt xe máy mới rục rịch đến Việt Nam, từ xăng đến điện

Dù đã bước vào giai đoạn cuối năm, thị trường xe máy Việt vẫn đang tiếp nhận hàng loạt cái tên mới gia nhập. Các cái tên được hé lộ sắp ra mắt với đa dạng trang bị động cơ, xuất xứ và giá bán.

Gogoro SuperSport

Vào tháng 8, hình ảnh chiếc xe máy điện Gogoro SuperSport xuất hiện trong hồ sơ đăng ký nhãn dán năng lượng đã khiến cộng đồng xe máy điện Việt xôn xao. Ngay sau đó, hệ thống tủ đổi pin của Castrol - Gogoro cũng được lắp đặt ở một số địa điểm quanh TP.HCM. Đến tháng 10, những chiếc Gogoro SuperSport đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên đường dưới dạng xe trải nghiệm.

Những chiếc Gogoro SuperSport được xuất hiện tại TP.HCM khi đang chạy thử nghiệm. Ảnh: Đan Thanh.

Theo lời tài xế trước đó chia sẻ với phóng viên, những mẫu xe điện từ thương hiệu Đài Loan (Trung Quốc) được thử nghiệm ở TP.HCM thông qua hoạt động hợp tác với các hãng xe công nghệ.

Như vậy nhiều khả năng trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau, Gogoro có thể được ra mắt tại Việt Nam, sẵn sàng cạnh tranh vào phân khúc xe điện đổi pin đang ngày càng sôi động. Tuy nhiên với giá bán ở quê nhà vượt mốc 3.000 USD cùng hàng loạt trang bị cao cấp, Gogoro SuperSport khi ra mắt tại Việt Nam nhiều khả năng có mức giá vượt mốc 60 triệu đồng, thuộc phân khúc xe máy điện cao cấp.

Volty U1

Volty U1 là sản phẩm thuộc dự án Volty từ Nuen Motor. Đây là mẫu xe được hãng nội địa Việt hứa hẹn sở hữu khả năng tùy biến linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi, tối ưu trang bị đi kèm hay dung tích thùng hàng phía sau để phục vụ khách hàng cá nhân lẫn tài xế vận tải hàng hóa.

Xe dự kiến được trang bị bộ pin có thể thay đổi linh hoạt khi hết, cho phạm vi hoạt động tổng hợp khoảng 195 km.

Volty U1 có giá dự kiến dao động 40-49 triệu cho bản dành cho khách hàng cá nhân. Ảnh: Volty.

Hiện trên trang của hãng, Nuen Motor ghi mức giá dự kiến của Volty U1-R bản cá nhân khoảng 40-49 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc U1-F, phiên bản được điều chỉnh để kinh doanh vận tải, có giá dao động 33-39 triệu đồng, áp dụng cho các đội xe đáp ứng điều kiện đặt mua số lượng lớn.

Hai xe máy điện mới từ Honda

Đầu năm nay tại sự kiện giới thiệu Honda UC3, đại diện thương hiệu Nhật Bản đã hé lộ kế hoạch 2 mẫu xe máy điện với giá bán thấp vào năm 2027. Theo thông tin từ Honda, 2 sản phẩm mới dự kiến được đặt ở phân khúc thấp hơn UC3 và Cuv e:.

Ngay sau đó vài tháng, hình ảnh 2 mẫu xe mới của Honda cũng xuất hiện ở công báo sở hữu công nghiệp.

Hai mẫu xe máy điện mới với bàn đạp từng được Honda đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Ảnh: Honda.

Một trong số đó là chiếc Zoomer e:, mẫu xe còn lại là Dax e:. Cả hai đều là sản phẩm từ thương vụ liên doanh giữa Honda và nhà sản xuất tại Trung Quốc, mở bán tại đất nước tỷ dân từ năm 2023. Mẫu xe được thiết kế dựa trên nền tảng chiếc Dax chạy xăng, được tinh chỉnh gọn gàng hơn và bổ sung bàn đạp.

Trong khi đó, mẫu xe còn lại là Zoomer e:, một chiếc xe máy điện có bàn đạp khác được thiết kế dựa trên nền tảng chiếc Honda Zoomer. Tại quê nhà Trung Quốc, cả 2 mẫu xe đều được trang bị bộ pin Lithium 48 V 24 Ah.

Honda Vario Evo 160

Honda Vario Evo 160 có lẽ là mẫu tay ga nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng nhất trong dải sản phẩm đang được rò rỉ thông tin. Dù chỉ vừa được ra mắt tại Indonesia vào tháng 6 năm nay, Vario Evo 160 đã nhanh chóng được hãng xe Nhật Bản đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại thị trường Việt vào đầu quý IV.

Tại thị trường Indonesia, xe được trang bị động cơ eSP+ dung tích 156,9 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 15,4 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14 Nm. Giá của chiếc tay ga thể thao này dao động 28,5-31,4 triệu Rupiah, tương đương 1.580-1.740 USD.

Honda Vario Evo 160 ra mắt tại Indonesia. Ảnh: Honda.

Dù chưa hé lộ thêm bất kỳ thông tin nào về giá bán hay thời gian ra mắt, cơ hội để người Việt sớm sở hữu mẫu tay ga này là không hề xa.